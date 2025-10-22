બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર, ભારત, શ્રીલંકા અને ન્યુઝીલેન્ડમાંથી કોણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે? જાણો
ભારત, શ્રીલંકા અને ન્યુઝીલેન્ડમાંથી કોણ હજુ પણ સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી શકે છે તેનું સંપૂર્ણ સમીકરણ જાણીએ.
Published : October 22, 2025 at 5:12 PM IST
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ તબક્કામાં ત્રણ ટીમો પહેલાથી જ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે: ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા, સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવનાર. બાકી રહેલી એક જગ્યા માટે વધુ ત્રણ ટીમો સ્પર્ધા કરી રહી છે: ભારત, ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકા.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ગુરુવારનો મુકાબલો ત્રણેય ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ મેચનું પરિણામ, આગામી મેચોના પરિણામો સાથે, નક્કી કરશે કે આમાંથી કઈ ટીમ સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ.
ભારત સેમિફાઇનલમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરી શકે છે
ભારત પાસે હાલમાં 4 પોઈન્ટ છે. તેમનો નેટ રન રેટ +0.526 છે અને તેઓ બે જીત સાથે ચોથા સ્થાને છે. જો ભારત તેમની બાકીની બંને મેચ (ન્યુઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ સામે) જીતે છે, તો તેઓ સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. ગુરુવારે ન્યૂઝીલેન્ડની મહિલા ટીમ સામે જીત પૂરતી હશે, ભલે તેઓ તેમની છેલ્લી લીગ સ્ટેજ મેચ હારી જાય.
ન્યુઝીલેન્ડ સામે જીત અને બાંગ્લાદેશ સામે હાર ભારતને છ પોઈન્ટ આપશે, જેનાથી તેઓ ટુર્નામેન્ટમાં આટલા બધા પોઈન્ટ અને કુલ ત્રણ જીત સાથે સમાપ્ત થનારી એકમાત્ર ટીમ બનશે. લીગ સ્ટેજમાં સમાન પોઈન્ટ ધરાવતી ટીમોના કિસ્સામાં, ટીમોને પ્રાથમિકતાના નીચેના ક્રમમાં ક્રમ આપવામાં આવશે.
- લીગ મેચોમાં સૌથી વધુ જીત મેળવનાર ટીમને ઉચ્ચ ક્રમ આપવામાં આવશે.
- જો લીગ મેચોમાં સમાન પોઈન્ટ અને સમાન જીત ધરાવતી ટીમો હોય, તો ટીમોને લીગ મેચોમાં તેમના નેટ રન રેટ (NRR) અનુસાર ક્રમ આપવામાં આવશે.
- જો બે કે તેથી વધુ ટીમો હજુ પણ બરાબર રહે છે, તો તેમને તેમની હેડ-ટુ-હેડ મેચોના પરિણામો (પોઇન્ટ્સ, અને જો હજુ પણ બરાબર રહે છે, તો તે મેચોમાં NRR) અનુસાર ક્રમાંક આપવામાં આવશે.
- જો ઉપરોક્ત લીગ ક્રમ ઉકેલતો નથી, અથવા જો બધી લીગ સ્ટેજ મેચો કોઈ પરિણામમાં સમાપ્ત થાય છે, તો ટીમોને તેમના મૂળ લીગ સીડિંગ અનુસાર ક્રમાંક આપવામાં આવશે.
જો ભારત હારી જાય તો સમીકરણ શું હશે?
આનો અર્થ એ છે કે ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ અને સંભવતઃ શ્રીલંકા સામે ટાઈ-બ્રેકનો દાવો કરશે, જેમાં વ્હાઇટ ફર્ન્સ (ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા ટીમનું ઉપનામ) પર જીત અને બાંગ્લાદેશ સામે હાર થશે. જો ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ સામે હારી જાય છે અને પછી બાંગ્લાદેશને હરાવે છે, તો તેણે છેલ્લા ચારમાં પહોંચવા માટે લીગ સ્ટેજના અંતિમ દિવસે ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા વ્હાઇટ ફર્ન્સને હરાવવા પર આધાર રાખવો પડશે. જો ભારત તેની બાકીની બંને મેચ હારી જાય છે, તો તે સેમિ-ફાઇનલ રેસમાંથી બહાર થઈ જશે.
આ રીતે ન્યૂઝીલેન્ડ સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.
ન્યૂઝીલેન્ડના પણ 4 પોઈન્ટ છે. તેમનો નેટ રન રેટ -0.245 છે. તેઓ પાંચમા સ્થાને છે. જો ન્યૂઝીલેન્ડ તેમની બાકીની બંને મેચ (ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ સામે) જીતી જાય છે, તો તેમના આઠ પોઈન્ટ થશે અને તેઓ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. ભારત સામેની જીત અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની હાર પછી, ન્યૂઝીલેન્ડને અંતિમ દિવસે ભારતને હરાવવા માટે બાંગ્લાદેશ પર આધાર રાખવો પડશે અને શ્રીલંકા (અથવા શ્રીલંકાને હરાવવા માટે પાકિસ્તાન) કરતા વધુ સારો નેટ રન રેટ હશે.
શ્રીલંકા માટે સેમિફાઇનલના દરવાજા કેવી રીતે ખુલશે?
શ્રીલંકા પાસે હાલમાં 4 પોઈન્ટ છે. તેમનો નેટ રન રેટ -1.035 છે, જે તેમને છઠ્ઠા સ્થાને રાખે છે. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની કોઈ પણ તક મેળવવા માટે શ્રીલંકાએ તેમના અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવવું પડશે. તેમને ભારત તેમની બંને મેચ હારી જાય તેવી પણ અપેક્ષા રાખવી પડશે. વ્હાઇટ ફર્ન્સ ન્યૂઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ સામે ઇંગ્લેન્ડ સામે હારી ગયા, અને જો તેમનો નેટ રન રેટ ન્યૂઝીલેન્ડ કરતા વધારે હશે, તો તેઓ સેમિફાઇનલમાં પહોંચી શકે છે.
