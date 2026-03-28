RCB ની SRH સામે એકતરફી જીત, વિરાટ-પડિક્કલની શાનદાર બેટિંગ
2026 ની IPL રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ માટે શાનદાર શરૂઆત થઈ. RCB એ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પર આસાન વિજય મેળવ્યો.
Published : March 28, 2026 at 11:25 PM IST
RCB BEAT SRH: IPL 2026 ની 19મી સીઝનની શરૂઆતની મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે બેંગ્લોરના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં આરસીબી ટીમે સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેના 202 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરીને માત્ર 15.4 ઓવરમાં માત્ર 4 વિકેટ ગુમાવીને સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હતો. આ મેચમાં આરસીબીના કેપ્ટન રજત પાટીદારે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
ઇશાન કિશને 80 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી
આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું હતું, અને તેણે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 201 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. આ મેચમાં હૈદરાબાદની શરૂઆત સારી રહી ન હતી, તેણે ફક્ત 29 રનના સ્કોર સાથે પોતાની પહેલી ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારથી, કેપ્ટન ઇશાન કિશને એક છેડેથી ઇનિંગ્સનું સંચાલન કર્યું, જેમાં 80 રનનો શાનદાર ઇનિંગ રમી; વધુમાં, અનિકેત વર્માએ 43 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે હેનરિક ક્લાસેને શાનદાર 31 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં RCBના બોલિંગ પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, જેકબ ડફી અને રોમારિયો શેફર્ડે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, બંને બોલરોએ 3-3 વિકેટ લીધી હતી. વધુમાં, ભુવનેશ્વર કુમાર, અભિનંદન સિંહ અને સુયશ શર્મા દરેકે એક-એક વિકેટ મેળવવામાં સફળ રહ્યા હતા.
વિરાટ કોહલી અને પડિકલની શાનદાર બેટિંગ
જ્યારે RCB ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરી, ત્યારે તેમની શરૂઆત ખરાબ થઈ ગઈ, ફિલ સોલ્ટ ફક્ત 8 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ, વિરાટ કોહલી અને દેવદત્ત પડિકલે બીજી વિકેટ માટે માત્ર 45 બોલમાં 101 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરીને સ્પર્ધાને સંપૂર્ણપણે એકતરફી બનાવી દીધી. દેવદત્ત પડિકલે 26 બોલમાં 61 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને આખરે પેવેલિયન પરત ફર્યા. પડિકલના આઉટ થયા પછી પણ, વિરાટ કોહલીએ ખાતરી કરી કે સ્કોરિંગ રેટ ઘટે નહીં, સમગ્ર ઇનિંગ દરમિયાન હૈદરાબાદના બોલરો પર સતત દબાણ જાળવી રાખ્યું. RCB એ આ મેચ માત્ર 15.4 ઓવરમાં જીતી લીધી હતી, જ્યારે વિરાટ કોહલી અંત સુધી અણનમ રહ્યો, તેણે 38 બોલમાં 69 રનની ઇનિંગ રમી.
વિરાટ કોહલીનું 33 બોલમાં અર્ધશતક
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં 202 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, વિરાટ કોહલીએ RCB માટે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, અને માત્ર 33 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. કોહલીની અડધી સદીમાં 2 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
