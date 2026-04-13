RCB vs MI: RCBએ મુંબઇને 18 રને હરાવ્યું, સોલ્ટ-પાટીદારની આક્રમક રમત

IPL 2026 RCB Vs MI: મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ 240 રનના જવાબમાં 222 રન જ બનાવી શકી હતી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 6:40 AM IST

Updated : April 13, 2026 at 6:49 AM IST

RCB vs MI Match Reports: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની 20મી મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ (RCB)એ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ (MI)ને તેના ઘર વાનખેડેમાં 18 રને હરાવ્યું હતું. ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા RCBએ ફિલ સોલ્ટના 78, વિરાટ કોહલીના 50 અને કેપ્ટન રજત પાટીદારના 53 રનની મદદથી 240 રનનો જંગી સ્કોર ઉભો કર્યો હતો. જવાબમાં મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ રધરફોર્ડના 71 અને કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાના 44 રનની મદદથી 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવી 222 રન જ બનાવી શકી હતી.

રોહિત શર્મા રિટાયડ હર્ટ થયો

241 રનના પડકારનો પીછો કરવા ઉતરેલી મુંબઇની ટીમને તે સમયે મોટો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે રોહિત શર્મા હેમસ્ટ્રિંગને કારણે રિટાયર્ડ આઉટ થયો હતો. તે સમયે તે 19 રન બનાવીને રમતમાં હતો. તે બાદ સૂર્યકુમાર યાદવ બેટિંગ કરવા આવ્યો અને તે પણ 22 બોલમાં 33 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. રિયાન રિકલ્ટરને 37 રનની ઇનિંગ રમી હતી જ્યારે તિલક વર્મા 1 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

હાર્દિક પંડ્યા-રધરફોર્ડનો ટીમને જીતાડવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ

અંતે હાર્દિક પંડ્યા અને શેરફન રધરફોર્ડે આક્રમક રમત રમી હતી પરંતુ તે પોતાની ટીમને જીત અપાવી શક્યા નહતા. હાર્દિક પંડ્યાએ 22 બોલમાં 40 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે રધરફોર્ડ 31 બોલમાં 71 રને અણનમ રહ્યો હતો. રધરપોર્ડે પોતાની ઇનિંગમાં 1 ફોર અને 9 સિક્સર ફટકારી હતી. RCB તરફથી કૃણાલ પંડ્યા સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો, તેને 4 ઓવરમાં માત્ર 26 રન આપીને એક વિકેટ ઝડપી હતી.

સોલ્ટ-પાટીદારની આક્રમક રમત

આ પહેલા RCBના બન્ને ઓપનર્સે સારી બેટિંગ કરી હતી. ફિલ સોલ્ટે 36 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા હતા જેમાં 6 ફોર અને 6 સિક્સર સામેલ હતી. બીજી તરફ વિરાટ કોહલીએ 38 બોલમાં 50 રનની ઇનિંગ રમી હતી. બન્ને વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 10.1 ઓવરમાં 120 રનની ભાગીદારી નોંધાઇ હતી. તે બાદ કેપ્ટન રજત પાટીદારે 20 બોલમાં 53 રન બનાવીને ટીમના સ્કોરને 200 રનની નજીક પહોંચાડી દીધો હતો, તેને પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 4 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી. આ સિવાય ટીમ ડેવિડ 16 બોલમાં 34 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો.

