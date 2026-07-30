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RCB સ્ટાર ખેલાડીને કોર્ટમાંથી મોટી રાહત, દુષ્કર્મ કેસમાં કાર્યવાહી પર રોક લગાવી

આરસીબીના સ્ટાર બોલરને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ તરફથી મોટી રાહત મળી છે. કોર્ટે હાલમાં દુષ્કર્મ કેસની કાર્યવાહી પર રોક લગાવી દીધી છે. ચાલો જાણીએ મામલો શું છે.

RCB TEAM
RCB TEAM (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 7:12 PM IST

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YASH DAYAL: ગાઝિયાબાદમાં RCBના સ્ટાર ખેલાડી યશ દયાલ વિરુદ્ધ દુષ્કર્મના આરોપો અંગેનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેણે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. જોકે, હવે તેને કોર્ટમાંથી નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. દયાલ અને તેના ચાહકો માટે આ સારા સમાચાર છે. દયાલ દુષ્કર્મના આરોપો બાદ હેડલાઇન્સમાં ચમક્યો હતો, એક એવી પરિસ્થિતિ જેના કારણે તેને IPL 2026માંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો હતો.

કોર્ટે રાહત આપી

યશ દયાલ સંબંધિત કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે હાલ પૂરતું મુકદ્દમા સંબંધિત તમામ ન્યાયિક કાર્યવાહી પર સ્ટે આપ્યો છે. હાઈકોર્ટના આદેશને પગલે, હાઈકોર્ટ સમક્ષ પેન્ડિંગ અરજી પર અંતિમ નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી નીચલી કોર્ટમાં કાર્યવાહી સ્થગિત રહેશે. ન્યાયાધીશ સંજય કુમાર પચોરીની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે સુનાવણી દરમિયાન બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળી. ત્યારબાદ, વચગાળાની રાહત આપતા, કોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટની કાર્યવાહી પર રોક લગાવવાનો આદેશ આપ્યો. કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે કેસના તમામ તથ્યો અને કાનૂની પાસાઓને આવરી લેતી વિગતવાર સુનાવણી પછી જ અંતિમ ચુકાદો આપવામાં આવશે. કોર્ટના આ આદેશ બાદ યશે રાહતનો શ્વાસ લીધો હશે.

2025 માં થઈ હતી FIR

જુલાઈ 2025 માં, જયપુરમાં યશ દયાલ વિરુદ્ધ બે અલગ અલગ ફોજદારી કેસ નોંધાયા હતા, જેમાં લગ્નના બહાને જાતીય શોષણ અને POCSO કાયદાના ઉલ્લંઘનનો સમાવેશ થતો હતો. તેના પર પાંચ વર્ષના સંબંધ દરમિયાન લગ્નના ખોટા વચનના આધારે જાતીય સંબંધો બનાવવા અને માનસિક ત્રાસ આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. જોકે, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે હવે દયાલને થોડી રાહત આપી છે.

યશ દયાલનું IPL કેરિયર

દયાલ IPL 2025 માં RCB નો ભાગ હતો. ટીમે તે વર્ષે તેનું પહેલું ટાઇટલ પણ જીત્યું, જેનાથી 18 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત આવ્યો. દયાલે RCB માટે અત્યાર સુધીમાં 29 મેચ રમી છે, જેમાં 28 વિકેટ લીધી છે. વધુમાં, તે 2022 અને 2023 IPL સીઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમ્યો હતો, જેમાં ટીમ માટે 14 મેચમાં 13 વિકેટ લીધી હતી.

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TAGGED:

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YASH DAYAL RAPE CASE
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