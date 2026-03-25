IPL ઈતિહાસની સૌથી મોટી ડીલ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ₹16,706 કરોડમાં વેચાઈ
IPL 2026 પહેલા એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. IPL ફ્રેન્ચાઇઝી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર લગભગ ₹16,706 કરોડમાં વેચાઈ ગઈ છે.
Published : March 25, 2026 at 1:06 PM IST
IPL 2026: IPL 2025 ની ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને સીઝન 19 શરૂ થાય તે પહેલાં જ એક નવો માલિક મળી ગયો છે. નવી સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં અન્ય ફ્રેન્ચાઇઝીને વેચી દેવામાં આવી છે. RCB ટીમને ચાર કંપનીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી છે. આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ (ABG), ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપ (TOI), બોલ્ટ વેન્ચર્સ (બોલ્ટ), અને બ્લેકસ્ટોનની પર્પેચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજી (BXPE, બ્લેકસ્ટોન). આ આઈપીએલ ઈતિહાસની સૌથી મોટી ડીલ છે.
ક્રિકબઝના અહેવાલો અનુસાર, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમને આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ (ABG), ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપ (TOI), બોલ્ટ વેન્ચર્સ (બોલ્ટ) અને બ્લેકસ્ટોનની પર્પેચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજી (BXPE, બ્લેકસ્ટોન) દ્વારા સંયુક્ત રીતે ખરીદવામાં આવી છે. તેઓએ ફ્રેન્ચાઇઝનું મૂલ્ય ₹16,706 કરોડ રાખ્યું છે. તેઓએ યુકે સ્થિત ડિયાજિયો પીએલસીની પેટાકંપની યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ (USL) પાસેથી ફ્રેન્ચાઇઝીમાં 100 ટકા હિસ્સો ખરીદ્યો છે. આ સોદો RCB ની પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોને આવરી લે છે.
2008 ની IPL સીઝન દરમિયાન RCB ટીમ ₹446 કરોડમાં વેચાઈ હતી. જોકે, આજે તેનું મૂલ્યાંકન વધીને ₹16,706 કરોડ થયું છે. આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના ડિરેક્ટર આર્યમાન વિક્રમ બિરલા ટીમના ચેરમેન તરીકે સેવા આપશે, જ્યારે ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપના સત્યાન ગજવાની વાઇસ-ચેરમેનની ભૂમિકા સંભાળશે. આ ગ્રુપમાં બોલ્ટ વેન્ચર્સના ડેવિડ બ્લિટ્ઝર અને BXPEના CEO વિરલ પટેલનો પણ સમાવેશ થશે. આ સમૂહ RCB સંબંધિત નિર્ણયો લેવા માટે જવાબદાર રહેશે.
ટીમ અંગે આર્યમાન બિરલાએ મોટું નિવેદન આપ્યું
જોકે સોદો નક્કી થઈ ગયો છે, પરંતુ વર્તમાન માલિકો 2026 IPL સીઝન દરમિયાન ટીમનું સંચાલન કરવાનું ચાલુ રાખશે. 2026 IPL સમાપ્ત થયા પછી આર્યમાન બિરલા ફ્રેન્ચાઇઝીની જવાબદારી સંભાળશે. ટીમના ચેરમેન બન્યા બાદ ક્રિકબઝ સાથે વાત કરતા, આર્યમાન બિરલાએ કહ્યું, "આ અમારા માટે સન્માનની વાત છે. આ ભાગીદારી દ્વારા, અમે RCB ટીમને તેના આગામી તબક્કામાં આગળ લઈ જઈશું. અમે મેદાન પર અમારી સહી 'બોલ્ડ' શૈલી સાથે રમવાનું ચાલુ રાખીશું. ચાહકો જ RCB ને ખાસ બનાવે છે."
