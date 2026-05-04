IPLની વચ્ચે RCBને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી અચાનક ઘરે પરત ફર્યો
IPL 2026 પહેલા RCB ચાહકો માટે માઠા સમાચાર આવી રહ્યા છે. ઓપનિંગ બેટ્સમેન ફિલ સોલ્ટ ઘરે પરત ફર્યો છે.
Published : May 4, 2026 at 5:25 PM IST
PHIL SALT: IPL 2026 માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનું પ્રદર્શન અત્યાર સુધી શાનદાર રહ્યું છે. તેઓ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા નંબરે છે. RCB ની આગામી મેચ 7 મે ના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રમાશે. જોકે, આ મેચ પહેલા, RCB ને એક મોટો આંચકો લાગ્યો છે, જે 440-વોલ્ટના આંચકા જેવો છે. ટીમનો પ્રબળ ઓપનિંગ બેટ્સમેન, ફિલ સોલ્ટ, ઈજાને કારણે છેલ્લી કેટલીક મેચો ચૂકી ગયો હતો, અને હવે, તે અચાનક ઈંગ્લેન્ડ પાછો ફર્યો છે.
ફિલ સોલ્ટ ઘરે પાછો ફર્યો!
ફિલ સોલ્ટ 18 એપ્રિલ, 2026 થી એક પણ મેચ રમ્યો નથી, કારણ કે તેને આંગળીની ઈજાને કારણે સાઇડલાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં એવી ધારણા હતી કે તે ફિટનેસ પાછો મેળવશે અને થોડી મેચોમાં વાપસી કરશે. જોકે, ESPNcricinfo ના અહેવાલ મુજબ, ઈંગ્લેન્ડ ટીમ મેનેજમેન્ટે ફિલ સોલ્ટ, જે સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવે છે જેને લઈને ઈંગ્લેન્ડ પાછા બોલાવ્યો છે. ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ તેની ઈજાની ગંભીરતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્કેન કરાવવા માંગે છે. પરિણામે, સોલ્ટ RCB કેમ્પ છોડીને ઘરે પરત ફર્યો છે. હવે સ્કેન પૂર્ણ થયા પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે તેને IPL 2026 માં રમવા માટે મંજૂરી મળશે કે પછી તેને ટુર્નામેન્ટમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર કરવામાં આવશે.
PHIL SALT HAS RETURNED TO UK FOR SCANS. [Espn Cricinfo]— Johns. (@CricCrazyJohns) May 4, 2026
- He is having finger injury.
RCB & Salt remain hopeful that the finger injury will be healed soon for his return back to India. pic.twitter.com/gxUuEWHvqC
ફિલ સોલ્ટ ફોર્મમાં હતો
2026નો T20 વર્લ્ડ કપ ફિલ સોલ્ટ માટે નિરાશાજનક ઝુંબેશ સાબિત થયો; જોકે, તેણે IPLમાં પોતાનું ફોર્મ ફરીથી શોધ્યું. આ સિઝનમાં છ મેચોમાં ભાગ લઈને, તેણે 202 રન બનાવ્યા છે. સોલ્ટે 33.66 ની સરેરાશથી બેટિંગ કરી અને કુલ બે અડધી સદી ફટકારી. જોકે, તેની આંગળીમાં થયેલી ઈજા હવે 2026ના IPLમાં તેની સતત ભાગીદારી પર શંકાનો પડછાયો બનાવે છે.
જેકબ બેથેલ માટે એક તક
ફિલ સોલ્ટની ગેરહાજરીમાં, જેકબ બેથેલને રમવાની તક આપવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં, તે ત્રણ મેચમાં રમી ચૂક્યો છે પરંતુ ફક્ત 39 રન જ બનાવી શક્યો છે. જેકબે સોલ્ટની ગેરહાજરીમાં ઉદ્ભવેલી આ તકનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો તે ડિલિવર કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ઇંગ્લિશ વિકેટકીપર-બેટર જોર્ડન કોક્સ - જેમણે 'ધ હન્ડ્રેડ' માં ગત સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
