IPL 2026 પહેલા RCB ને વધું એક ઝટકો, આ સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરનું આ સીઝનમાં રમવું બન્યું મુશ્કેલ
2026 ની IPL 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. આ ટુર્નામેન્ટ પહેલા, RCB ને વધુ એક ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : March 26, 2026 at 6:46 PM IST
NUWAN THUSHARA: IPL 2026 પહેલા, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. ટીમને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર નુવાન તુષારા IPL 2026 માં રમી શકશે તેવી શક્યતા ઓછી થઈ ગઈ છે. હકીકતમાં, શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC) એ નુવાન તુષારાને નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. બોર્ડે તાજેતરમાં એક નવી ફિટનેસ પોલિસી લાગુ કરી છે, જે હેઠળ ખેલાડીઓ માટે IPL જેવી વિદેશી લીગમાં ભાગ લેતા પહેલા સખત શારીરિક પ્રદર્શન પરીક્ષણો પાસ કરવા ફરજિયાત બની ગયા છે.
IPL 2026 પહેલા નુવાન તુષારા બહાર!
જોશ હેઝલવુડની ગેરહાજરીમાં, નુવાન તુષારા IPL 2026 ની શરૂઆતની મેચોમાં રમવા માટે એક મજબૂત દાવેદાર દેખાતા હતા. તેમણે અગાઉ RCB વતી રમતી વખતે નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડ્યો હતો. ન્યૂઝવાયરના એક નવા અહેવાલ મુજબ, નુવાન તુષારા શ્રીલંકા ક્રિકેટ પાસેથી NOC (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ) મેળવવામાં અસમર્થ રહ્યા છે. ક્રિકેટ બોર્ડ બધા ખેલાડીઓ માટે ફિટનેસ ટેસ્ટ કરે છે અને તે મૂલ્યાંકનોના આધારે રમવાની પરવાનગી આપે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે નુવાન જરૂરી ફિટનેસ બેન્ચમાર્ક પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો; પરિણામે, શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે IPL 2026 માટે તેમનો NOC આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.
🚨 𝑹𝑬𝑷𝑶𝑹𝑻𝑺 🚨— Sportskeeda (@Sportskeeda) March 26, 2026
(Source: NewsWire)#RCB #IPL2026 #NuwanThushara #Sportskeeda pic.twitter.com/sHcX4hnFbq
જોશ હેઝલવુડ ટૂંક સમયમાં ભારત આવશે
જોકે જોશ હેઝલવુડ આરસીબી માટે શરૂઆતની મેચો નહીં રમે, પરંતુ તે ટુર્નામેન્ટમાં પછીથી ઉપલબ્ધ થશે. પેટ કમિન્સ શરૂઆતની મેચો માટે પણ ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ તે પહેલાથી જ ભારતમાં આવી ગયો છે; તે એસઆરએચ ટીમમાં જોડાઈ ગયો છે અને પ્રેક્ટિસ પણ શરૂ કરી દીધી છે. અહેવાલો અનુસાર, જોશ હેઝલવુડ પણ આજે ભારત આવવાનો છે. તે આરસીબી કેમ્પનો ભાગ રહેશે, જોકે તે શરૂઆતની કેટલીક મેચો ચૂકી જશે.
RCB સ્ક્વોડ: રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, ટિમ ડેવિડ, જેકબ બેથેલ, રોમારિયો શેફર્ડ, જોશ હેઝલવુડ, દેવદત્ત પડિકલ, જીતેશ શર્મા, કૃણાલ પંડ્યા, રસિક દાર, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોર્ડન કોક્સ, સુયશ શર્મા, વેંકટેશ દ્વીપસિંહ, કનકેશ દ્વીપસિંહ, સ્વૈશ શર્મા ચૌહાણ, અભિનંદન સિંહ, મંગેશ યાદવ, ફિલ સોલ્ટ, સાત્વિક દેસવાલ, વિકી ઓસ્તવાલ, વિહાન મલ્હોત્રા.
