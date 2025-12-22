ETV Bharat / sports

ન્યુઝીલેન્ડના જેકબ ડફીએ 40 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો, અશ્વિને પણ પ્રશંસા કરી

IPL 2026 મીની ઓક્શનમાં RCB એ જેકબ ડફીને 2 કરોડ રૂપિયામાં સાઇન કર્યો હતો.

જેકબ ડફી
જેકબ ડફી (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jacob Duffy Record: ન્યુઝીલેન્ડે ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 323 રનથી હરાવીને શ્રેણી 2-0 થી જીતી લીધી. ડેવોન કોનવે અને કેપ્ટન ટોમ લેથમે આ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં બે-બે સદી ફટકારી હતી, જ્યારે ફાસ્ટ બોલર જેકબ ડફીએ મેચમાં કુલ 9 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.

જેકબ ડફીએ 40 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો

તેણે સર રિચાર્ડ હેડલીનો 40 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. ડફી હવે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ વિકેટો સાથે ન્યુઝીલેન્ડનો બોલર બની ગયો છે. તેણે 2025 માં કુલ 81 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લીધી હતી, જે હેડલીના 1985 માં સ્થાપિત 79 વિકેટના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો હતો. ડફીએ 39 ઇનિંગ્સમાં 17.11 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 81 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે હેડલીએ 29 ઇનિંગ્સમાં 18.51 ની સરેરાશથી 79 વિકેટ લીધી હતી.

ડફીએ ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં ૧૫ ની સરેરાશથી ૨૩ વિકેટ લીધી, જેમાં ત્રણ ફાઇફરનો સમાવેશ થાય છે. આ કારણોસર, તેમને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. ડફીને RCB એ IPL ૨૦૨૬ ની હરાજીમાં ₹૨ કરોડ (આશરે $૨૦ મિલિયન) ની તેની બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદ્યો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે તે આગામી વર્ષે IPLમાં વિરાટ કોહલી સાથે રમતા જોવા મળશે.

કોનવે અને લેથમનો રેકોર્ડ

ડફી ઉપરાંત, ન્યુઝીલેન્ડના બંને ઓપનર - ડેવોન કોનવે અને કેપ્ટન ટોમ લેથમ - એ પણ દરેક ઇનિંગમાં બે સદી ફટકારનાર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પ્રથમ ઓપનિંગ જોડી બનીને ઇતિહાસ રચ્યો. કોનવેએ 227 અને 100 રન બનાવ્યા, જ્યારે લેથમે 137 અને 101 રન બનાવ્યા.

ન્યુઝીલેન્ડે તેમના વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત 2-0થી શાનદાર જીત સાથે કરી હતી. તેઓ હવે WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. અંતિમ ટેસ્ટના અંતિમ દિવસે, ન્યુઝીલેન્ડે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 462 રનના મુશ્કેલ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે 138 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.

અશ્વિને જેકબની પ્રશંસા કરી

ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ભારતીય સ્પિનર ​​આર. અશ્વિને જેકબની પ્રશંસા કરતા ઈન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "જેકબ ડફી કેટલો શાનદાર ક્રિકેટર બની રહ્યો છે. 2025 તેના માટે એક સફળતાનું વર્ષ રહ્યું છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ટેસ્ટમાં, તેણે 15.43 ની સરેરાશથી 23 વિકેટ લીધી, 40.3 નો સ્ટ્રાઈક રેટ, અને મેન ઓફ ધ સિરીઝ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો. તે હાલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બીજા ક્રમાંકિત બોલર પણ છે. 2025 માં T20 માં તેનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું છે, જેમાં 18.9 ની સરેરાશથી 57 વિકેટ, 7.89 ની ઇકોનોમી અને 53.1% ના પ્રભાવશાળી ડોટ બોલ રેટનો સમાવેશ થાય છે. 31% ની ઉંમરે, તે તેના શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં છે." RCB એ તેને ₹2 કરોડના તેના બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદીને મોટું કામ કર્યું.

આ પણ વાંચો:

  1. કમાલની ઓપનિંગ જોડી! બંને ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો
  2. WTCમાં રેકોર્ડબ્રેક ઓપનિંગ ભાગીદારી, રોહિત અને મયંકનો રેકોર્ડ તોડ્યો

TAGGED:

RCB PLAYER JACOB DUFFY
JACOB DUFFY RECORD
JACOB DUFFY RECORD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.