RCB બોલરે કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

RCB ના ફાસ્ટ બોલર નુવાન તુષારાને 2026 ની IPL માં રમવા માટે શ્રીલંકા બોર્ડ તરફથી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મળ્યું નથી.

RCB TEAM
RCB TEAM (IANS)
Published : April 2, 2026 at 7:39 PM IST

NUWAN THUSHARA: 2026 IPL સીઝનને લઈને ચાલી રહેલા ઉત્સાહ વચ્ચે, એક મોટો ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ના શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર નુવાન તુષારાએ 2026 IPL માં રમવા માટે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. તેમણે શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડ (SLC) સામે દાવો દાખલ કર્યો છે. શ્રીલંકા ક્રિકેટે ફિટનેસ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ ગયા હોવાના આધારે તેમને NOC (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ) આપવાનો ઇનકાર કર્યા પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

નુવાન તુષારા IPL 2026 માં રમવા માટે કોર્ટમાં ગયો

શ્રીલંકાના મીડિયા આઉટલેટ ન્યૂઝવાયરના અહેવાલ મુજબ, નુવાન તુષારાએ શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડના તેમને નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) નકારવાના નિર્ણયને પડકારતી કોલંબો ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો છે. 31 વર્ષીય તુષારાને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ દ્વારા 2026 IPL સીઝન માટે જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે; જોકે, તે NOC વિના ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.

પરિણામે, તેમણે કોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરીને શ્રીલંકા ક્રિકેટને તેમને NOC આપવાનો આદેશ આપવા વિનંતી કરી છે. આ મામલે આગામી સુનાવણી 9 એપ્રિલે થવાની છે. નોંધનીય છે કે તુષારાને તાજેતરમાં કોઈ ઈજા થઈ નથી; જોકે, ફિટનેસ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ ગયા બાદ શ્રીલંકા બોર્ડે તેમનું NOC રોકી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

તુષારા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવા માંગે છે

રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે તુષારાએ છે કે SLC સાથેનો તેમનો કરાર 31 માર્ચે સમાપ્ત થઈ ગયો છે, અને તેઓ તેને લંબાવવા માંગતા નથી. વધુમાં, તેમણે બોર્ડને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની તેમની ઇચ્છા વિશે પણ જાણ કરી છે. તેમનો દાવો છે કે તેઓ હવે દેશ માટે રમવા માંગતા નથી, તેથી ફિટનેસ ટેસ્ટના આધારે તેમનું નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) રોકવું અન્યાયી છે. વધુમાં, તેમણે નિર્દેશ કર્યો કે તેમનું ફિટનેસ સ્તર અગાઉના ધોરણો સાથે સુસંગત રહ્યું છે, અને ભૂતકાળમાં તેમને ક્યારેય રમવાથી રોકવામાં આવ્યા નથી.

