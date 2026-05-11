RCB ના મુખ્ય કોચ સામે કડક કાર્યવાહી, BCCI એ ફટકારી સજા
RCB ના મુખ્ય કોચ એન્ડી ફ્લાવરને IPL આચારસંહિતાના લેવલ 1 ના ભંગ બદલ તેમની મેચ ફીના 15 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
Published : May 11, 2026 at 2:48 PM IST
IPL 2026: રવિવારે રમાયેલી રોમાંચક મેચમાં RCB એ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને હરાવ્યું. આ મેચની સાથે મુંબઈ IPL સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે, પરંતુ RCB એ પ્લેઓફ તરફ વધુ એક પગલું આગળ વધાર્યું. આ દરમિયાન, રમત દરમિયાન એક એવી ઘટના બની જેના પરિણામે IPL એ ટીમના મુખ્ય કોચ પર ભારે દંડ ફટકાર્યો.
RCBના મુખ્ય કોચ એન્ડી ફ્લાવરને દંડ
RCB ના મુખ્ય કોચ એન્ડી ફ્લાવરને IPL આચારસંહિતાના લેવલ 1 ના ભંગ બદલ તેમની મેચ ફીના 15 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર ઘટના 10 મેના રોજ રાત્રે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને RCB વચ્ચેની મેચ દરમિયાન બની હતી. આ મેચ રાયપુરમાં રમાઈ હતી; તે ખૂબ જ છેલ્લા બોલ સુધી ચાલી હતી, જેમાં RCB આખરે વિજય મેળવવામાં સફળ રહ્યું હતું. આ બાબત અંગે, IPL એ જણાવ્યું હતું કે ફ્લાવરે આચારસંહિતાના કલમ 2.3નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જે મેચ દરમિયાન શ્રાવ્ય અશ્લીલ શબ્દોના ઉપયોગથી સંબંધિત છે. આ ઘટના RCBના રન-ચેઝની 17.2મી ઓવર દરમિયાન બની હતી, જ્યારે એન્ડી ફ્લાવર ચોથા અમ્પાયર સાથે ઉગ્ર દલીલમાં ફસાયા હતા.
🚨 ANDY FLOWER HAS BEEN FINED 15% OF HIS MATCH FEES. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 11, 2026
- Flower spoke aggressively to the 4th umpire during the 18th over. pic.twitter.com/DX9o8bWg3y
શું છે સમગ્ર ઘટના
હકીકતમાં, આ સમગ્ર ઘટના ક્રુણાલ પંડ્યા સાથે સંકળાયેલા વિવાદાસ્પદ બાઉન્ડ્રી કોલ પછી બની હતી. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના બોલર અલ્લાહ ગઝનફરનો સામનો કરતી વખતે, ક્રુણાલે બોલને વાઇડ લોંગ-ઓન તરફ રમ્યો. તે વિસ્તારમાં તૈનાત નમન ધીરે બાઉન્ડ્રી રોપ્સની નજીક કેચ પકડ્યો. તિલક વર્મા પણ ત્યાં હાજર હતા, અને બંને ખેલાડીઓના સંયુક્ત પ્રયાસોથી કેચ શક્ય બન્યો. આ ક્રમ દરમિયાન, તિલક પોતે કેચ પૂર્ણ કરી શક્યો નહીં, અને એવું લાગતું હતું કે તેણે સિક્સર માટે સંકેત આપ્યો હતો. નમન અજાણતામાં બાઉન્ડ્રી કુશન સાથે સંપર્કમાં આવ્યો હશે જ્યારે તેના જૂતામાંથી એક બીજા પર અથડાયો હશે. જોકે, પછીથી રિપ્લેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું કે નમન ધીરે પ્રયાસ દરમિયાન ખરેખર કુશનને સ્પર્શ કર્યો ન હતો. દરમિયાન, કૃણાલે રન લેવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો, કારણ કે તે સમયે તેને થોડી ખેંચાણનો અનુભવ થઈ રહ્યો હતો. પરિણામે, તે ડોટ બોલ તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો.
એન્ડી ફ્લાવરે અમ્પાયર સાથે દલીલ કરી
આ દરમિયાન, અહેવાલો સૂચવે છે કે આ ઘટના અંગે એન્ડી ફ્લાવરનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે અમ્પાયર સાથે ગુસ્સાવાળા સ્વરમાં વાત કરતો જોવા મળે છે. હવે એવું સામે આવ્યું છે કે ફ્લાવરે ચોથા અમ્પાયર સાથે ગુસ્સાથી બોલવાની ભૂલ સ્વીકારી છે અને મેચ રેફરી અમિત શર્મા દ્વારા લાદવામાં આવેલ દંડ સ્વીકાર્યો છે. IPLના નિયમો હેઠળ, લેવલ 1 ના ગુના માટે દંડ અંતિમ અને બંધનકર્તા છે.
RCB એ અંતિમ બોલ પર રોમાંચક મુકાબલો જીત્યો
આ દરમિયાન, તમારી માહિતી માટે, ગઈકાલે રાત્રે મુંબઈ અને RCB વચ્ચે એક શાનદાર મેચ રમાઈ. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 20 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને કુલ 166 રન બનાવ્યા. RCB ને જીતવા માટે ફક્ત 167 રનની જરૂર હતી. એવું માનવામાં આવતું હતું કે RCB આ મેચ આરામથી જીતી જશે; જોકે, ઉત્સાહ તેજ ગતિએ પહોંચી ગયો. છેલ્લા બોલ પર જરૂરી રન બનાવીને, RCB એ વિજય મેળવ્યો.
