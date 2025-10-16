વિરાટ કોહલી 2027 વર્લ્ડ કપ રમવા પર RCB કોચે કર્યો મોટો ખુલાસો, જાણો શું કહ્યું
ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા બાદ, વિરાટ કોહલી વનડે ટીમમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે.
હૈદરાબાદ: શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી ગઈ છે. પહેલી મેચ 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં રમાશે. આ મેચ બે દિગ્ગજ ક્રિકેટરો, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની વાપસીને ચિહ્નિત કરશે, જેમણે ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે.
આ શ્રેણી બંને ખેલાડીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે ઘણા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો માને છે કે જો આ બે બેટ્સમેન રન બનાવે તો જ તેઓ 2027 વર્લ્ડ કપ સુધી ટીમમાં રહી શકશે. દરમિયાન, વિરાટ કોહલીએ X પર એક પોસ્ટ દ્વારા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે ક્યારેય હાર માનશે નહીં.
Failure teaches you what victory never will. @staywrogn #StayWrogn pic.twitter.com/Uinsn3vv2s— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
તેણે X પર લખ્યું, "જ્યારે તમે હાર માનવાનું નક્કી કરો છો ત્યારે તમે ખરેખર નિષ્ફળ જાઓ છો." બીજી પોસ્ટમાં તેણે લખ્યું, "નિષ્ફળતા તમને શીખવે છે કે જીત ક્યારેય શું કરી શકતી નથી." સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ તેની પોસ્ટ પર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે, જેમાં કહી રહ્યા છે કે કોહલી 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમશે અને ક્યારેય હાર માનશે નહીં.
RCB કોચે મોટો ખુલાસો કર્યો: શુભમન ગિલને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતનો 50 ઓવરનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હોવાથી, રોહિત અને વિરાટની ODI ટીમમાં તેના ભવિષ્ય અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાત કરતા, RCB બેટિંગ કોચ દિનેશ કાર્તિકે ખુલાસો કર્યો કે સ્ટાર બેટ્સમેન વિરામ દરમિયાન શાંતિથી અને સતત પોતાની રમત પર કામ કરી રહ્યો છે.
ભૂતપૂર્વ ભારતીય વિકેટકીપર કાર્તિકે કહ્યું, "લંડનમાં, કોહલી તેના જીવનના આ લાંબા વિરામ દરમિયાન તાલીમ લઈ રહ્યો છે. અને હું એ પણ જાણું છું કે તે અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ સત્રોમાં સરળતાથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે. આ બતાવે છે કે તે આ વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે ગંભીર છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "અને જો તે ટીમમાં છે, તો મને નથી લાગતું કે કોઈ તણાવ છે કારણ કે તે જાણે છે કે દબાણ હેઠળ શું પ્રદર્શન કરવું પડે છે. તેણે વારંવાર તે કર્યું છે, અને મને વિશ્વાસ છે કે તે ફરીથી તે કરશે."
Dinesh Karthik said, “Virat Kohli is keen to play the 2027 World Cup, he is practicing 2-3 sessions a week in London”.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 15, 2025
pic.twitter.com/6TgdJ3lQSH
ભારતનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ
ભારત તેના પ્રવાસની શરૂઆત પર્થ, એડિલેડ અને સિડનીમાં ત્રણ વનડે મેચોથી કરશે, ત્યારબાદ પાંચ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમશે. આ બે અનુભવી ખેલાડીઓ આ મેચોમાં રમશે નહીં. આ શ્રેણી પછી, કોહલી અને રોહિત ડિસેમ્બરના અંતમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ વનડે મેચોમાં જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે.
