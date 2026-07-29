RCBનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ, બ્રાન્ડ વેલ્યુમાં વિશ્વની પ્રથમ ક્રિકેટ ટીમ બની
RCB $312 મિલિયનની બ્રાન્ડ વેલ્યુ હાંસલ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે, જે $300 મિલિયનના આંકડો પાર કરનારી વિશ્વની પ્રથમ ક્રિકેટ ટીમ બની છે.
Published : July 29, 2026 at 5:54 PM IST
RCB BRAND VALUE: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ફક્ત મેદાન પર જ નહીં પરંતુ બિઝનેસ જગતમાં પણ નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે. 2026 ના બ્રાન્ડ વેલ્યુએશન રિપોર્ટ અનુસાર, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) બ્રાન્ડ વેલ્યુમાં $300 મિલિયનનો આંકડો પાર કરનારી વિશ્વની પ્રથમ ક્રિકેટ ટીમ બની છે. RCB ની વર્તમાન બ્રાન્ડ વેલ્યુ $312 મિલિયન (આશરે ₹2,985 કરોડ) હોવાનો અંદાજ છે.
ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક હૌલિહાન લોકીના એક અહેવાલ મુજબ IPL ની બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ વેલ્યુ $20.6 બિલિયન થઈ ગઈ છે. આ પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 11.4 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે, જે લીગ માટે સતત બીજા વર્ષે બે આંકડાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. દરમિયાન, IPL ની સ્ટેન્ડઅલોન બ્રાન્ડ વેલ્યુ 10.3 ટકા વધીને $4.3 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે. 2023 થી, લીગની બ્રાન્ડ વેલ્યુ $1.1 બિલિયનથી વધુ વધી ગઈ છે.
IPL's business value has climbed to ₹1,96,812cr, up to 11.4% from last year. (Houlihan Lokey). pic.twitter.com/VxQk2GylRF— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 29, 2026
મુંબઈ અને KKR પાછળ
RCB એ સતત બીજા વર્ષે સૌથી મૂલ્યવાન IPL ફ્રેન્ચાઇઝ તરીકે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. તેની બ્રાન્ડ વેલ્યુ $269 મિલિયનથી વધીને $312 મિલિયન થઈ ગઈ છે - જે એક જ વર્ષમાં 16 ટકાનો વધારો છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ $264 મિલિયનના મૂલ્યાંકન સાથે સૌથી મૂલ્યવાન ફ્રેન્ચાઇઝીની યાદીમાં બીજા સ્થાને છે. તેમના પછી કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ ($245 મિલિયન) અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ($244 મિલિયન) અનુક્રમે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને છે.
ફ્રેન્ચાઇઝીમાં રોકાણ કરવાની રેસ
રિપોર્ટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે આ વર્ષે પૂર્ણ થયેલા મોટા રોકાણ સોદાઓએ IPLની વ્યાપારી ક્ષમતાને વધુ મજબૂત બનાવી છે. RCB ને બ્લેકસ્ટોન, બોલ્ટ વેન્ચર્સ, આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ અને ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપના કન્સોર્ટિયમ દ્વારા $1.78 બિલિયનના મૂલ્યાંકન પર હસ્તગત કરવામાં આવ્યું હતું. દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સનું મૂલ્ય $1.65 બિલિયન હતું. આ સોદાઓએ IPL ફ્રેન્ચાઇઝીને વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે વધુને વધુ આકર્ષક બનાવી છે.
🚨 RCB CREATE HISTORY 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) July 29, 2026
- RCB becomes the first IPL franchise to surpass the $300 Million mark in brand value. (Houlihan Lokey). pic.twitter.com/4JrQvrXhsY
IPL 1.06 અબજ સ્ક્રીન સુધી પહોંચ્યું
ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર પણ IPLનું વર્ચસ્વ વધતું રહે છે. સત્તાવાર બ્રોડકાસ્ટર JioStar ના ડેટા અનુસાર, IPL 2026 સીઝનમાં 1.06 અબજ સ્ક્રીનો સુધી પહોંચ્યું, જ્યારે કુલ દર્શકોની સંખ્યા 7 ટકા વધી. કનેક્ટેડ ટીવી સૌથી ઝડપથી વિકસતા પ્લેટફોર્મ તરીકે ઉભરી આવ્યું, જેમાં પહોંચમાં 26 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. તેનાથી વિપરીત, પરંપરાગત ટીવી રેટિંગમાં 18.8 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. ડિજિટલ દર્શકોની સંખ્યા, પ્રીમિયમ સ્પોન્સરશિપ અને ઉચ્ચ-મૂલ્યના મીડિયા અધિકારોને કારણે, IPL ની કુલ આવક $1.8 અબજને વટાવી ગઈ.
પંજાબ કિંગ્સના સહ-માલિક નેસ વાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ હંમેશા માનતા હતા કે IPL વિશ્વની સૌથી મોટી સ્પોર્ટ્સ લીગમાં સ્થાન મેળવશે, પરંતુ તેમણે આટલી ઝડપથી આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરવાની અપેક્ષા નહોતી રાખી. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે વૈશ્વિક રોકાણકારો હવે IPL ફ્રેન્ચાઇઝીમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે તે હકીકત 2008 માં લેવામાં આવેલા વિઝન અને નિર્ણયોને માન્ય કરે છે.
આ પણ વાંચો: