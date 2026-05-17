RCB એ પંજાબ કિંગ્સને 23 રનથી હરાવ્યું, પ્લેઓફમાં પહોંચનારી પહેલી ટીમ બની
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCB એ પંજાબ કિંગ્સને 23 રનથી હરાવી પ્લેઓફમાં પણ પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે.
Published : May 17, 2026 at 7:37 PM IST
RCB BEAT PBKS: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની 61મી લીગ મેચ ધર્મશાળા સ્ટેડિયમ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાઈ હતી. આરસીબીએ મેચ 23 રનથી જીતીને પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન પણ નિશ્ચિત કરી લીધું હતું. આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારબાદ, આરસીબી તરફથી શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું, કારણ કે તેઓએ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 222 રન બનાવ્યા.
આ મેચમાં RCB ની શરૂઆત ખરાબ રહી, તેણે 21 રનના સ્કોર પર જેકબ બેથેલની પહેલી વિકેટ ગુમાવી. ત્યારબાદ, વિરાટ કોહલી અને દેવદત્ત પડિકલે આક્રમક બેટિંગ કરી, ઝડપથી સ્કોરિંગ રેટને ઝડપી બનાવ્યો. આ જોડીએ બીજી વિકેટ માટે 76 રનની ભાગીદારી કરી, અને પડિકલ આખરે 45 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. તે પછી, કોહલીને વેંકટેશ ઐયરનો ટેકો મળ્યો અને સ્કોરિંગની ગતિ જાળવી રાખવામાં આવી. કોહલી અને વેંકટેશે ત્રીજી વિકેટ માટે 60 રનની ભાગીદારી કરી.
#PBKS face their 6th straight defeat and now face a must-win battle ahead!
આ મેચમાં વિરાટ કોહલી 58 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ઇનિંગ્સની અંતિમ ઓવરમાં બેટિંગ કરવા ઉતરતા, ટિમ ડેવિડે વેંકટેશ ઐયર સાથે મળીને ચોથી વિકેટ માટે માત્ર 30 બોલમાં 65 રનની ભાગીદારી નોંધાવી, જેનાથી કુલ સ્કોર 222 રન સુધી પહોંચી ગયો. આ મેચમાં વેંકટેશ ઐયરે 40 બોલમાં 73 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે ટિમ ડેવિડે 12 બોલમાં 28 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. પંજાબ કિંગ્સ તરફથી બોલિંગમાં હરપ્રીત બ્રારે બે વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે અર્શદીપ સિંહ અને યુઝવેન્દ્ર ચહલે એક-એક વિકેટ લીધી હતી.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
પંજાબ કિંગ્સ: પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), સૂર્યાંશ શેડગે, શશાંક સિંહ, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, હરપ્રીત બ્રાર, લોકી ફર્ગ્યુસન, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: જેકબ બેથેલ, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, વેંકટેશ ઐયર, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા.
બંને ટીમોના ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર:
પંજાબ કિંગ્સ: માર્કસ સ્ટોઈનિસ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, વિષ્ણુ વિનોદ, મુશીર ખાન, પ્રવિણ દુબે.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: રસિક સલામ ડાર, જોર્ડન કોક્સ, અભિનંદન સિંઘ, સ્વપ્નિલ સિંહ, કનિષ્ક ચૌહાણ.
