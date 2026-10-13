રણજી ટ્રોફીમાં રવિન્દ્ર જાડેજાનું ઓલરાઉન્ડર પ્રદર્શન, છત્તીસગઢ સામે સૌરાષ્ટ્ર મજબુત સ્થિતીમાં પહોચ્યું
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ રણજી ટ્રોફીમાં બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
Published : October 13, 2026 at 5:48 PM IST
રણજી ટ્રોફી 2026-27સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. સીઝનના પહેલા રાઉન્ડમાં ઘણા અગ્રણી ભારતીય ખેલાડીઓ પોતાનું જોશ બતાવી રહ્યા છે. ભારતના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ રણજી ટ્રોફીમાં પહેલાથી જ અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું છે. સૌરાષ્ટ્ર માટે રમતા, જાડેજાએ છત્તીસગઢ સામેની મેચમાં બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. જાડેજાએ પહેલા બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર સદી ફટકારી, અને પછી બોલથી તબાહી મચાવી, ત્રણ વિકેટ લીધી. તેની ઘાતક બોલિંગે સૌરાષ્ટ્રને પ્રથમ ઇનિંગમાં છત્તીસગઢને 312 રન પર રોકી દીધી અને 80 રનની લીડ મેળવી.
જાડેજાએ 16મી ફર્સ્ટ ક્લાસ સદી ફટકારી
રણજી ટ્રોફી એલીટ ગ્રુપ બી મેચ સૌરાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા સૌરાષ્ટ્રએ પોતાની પહેલી ઈનિંગમાં 392 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગયું. રવિન્દ્ર જાડેજાએ ટીમ માટે શાનદાર બેટિંગ કરી, 209 બોલમાં 102 રન બનાવીને સદી ફટકારી. આ તેની કારકિર્દીની 16મી ફર્સ્ટ ક્લાસ સદી હતી. આ ઈનિંગ દરમિયાન તેણે 7 ચોગ્ગા ફટકાર્યા.
Hundred in the 1st Innings with bat ✅ Three wickets in the 1st Innings with ball ✅ RAVINDRA JADEJA 🐐 The Greatest all rounder of Modern Era in longer format. https://t.co/Gay2hLVXdO— Johns. (@CricCrazyJohns) October 13, 2026
જાડેજાએ પ્રેરક માંકડ સાથે ચોથી વિકેટ માટે 205 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી, જેનાથી સૌરાષ્ટ્રને સન્માનજનક સ્કોર મળ્યો. માંકડે પણ સદી ફટકારી, 150 બોલમાં 129 રન બનાવ્યા, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જાડેજાને ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ આઉટ કર્યો.
જાડેજાએ પહેલી ઇનિંગમાં 3 વિકેટ લીધી
તેના પ્રભાવશાળી બેટિંગ પ્રદર્શન પછી, જાડેજાએ બોલથી પણ તબાહી મચાવી. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 17 ઓવર ફેંકી, 40 રન આપીને 3 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી. તેણે 3 મેઇડન ઓવર પણ ફેંકી. જાડેજાના સ્પિનથી દેવ આદિત્ય સિંહ, ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને સંદીપ વોરિયરની વિકેટ પડી. તેની ઘાતક બોલિંગથી સૌરાષ્ટ્રે છત્તીસગઢને પ્રથમ ઇનિંગમાં 312 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, જેનાથી 80 રનની લીડ મળી. જાડેજા ઉપરાંત, કેપ્ટન જયદેવ ઉનડકટ, ચેતન સાકરિયા અને અંકુર પવારે સૌરાષ્ટ માટે પ્રથમ ઇનિંગમાં 2 વિકેટ લીધી. હવે, જાડેજા બીજી ઇનિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને તેની ટીમને શાનદાર જીત તરફ દોરી જવાનો પ્રયાસ કરશે.
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