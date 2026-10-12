Ranji Trophy 2026-27: રવિન્દ્ર જાડેજાની શાનદાર સદી, છત્તીસગઢ સામે સૌરાષ્ટ્ર મજબુત સ્થિતીમાં પહોંચ્યું
2026-27ની રણજી ટ્રોફીમાં સૌરાષ્ટ્ર તરફથી રમતા રવિન્દ્ર જાડેજાએ શાનદાર બેટિંગ કરી અને સદી ફટકારી. તેની સદીને કારણે ટીમ મોટો સ્કોર નોંધાવવામાં સફળ રહી.
Published : October 12, 2026 at 2:02 PM IST
અત્યારે ઘણા જાણીતા ખેલાડીઓ 2026-27 રણજી ટ્રોફીમાં પોતપોતાની સ્થાનિક ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર તરફથી રમતા રવિન્દ્ર જાડેજાએ શાનદાર બેટિંગ કરી છે અને સદી ફટકારી છે. જાડેજાની સદીએ છત્તીસગઢ સામેની મેચમાં તેમની ટીમને ઉચ્ચ સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી હતી. જાડેજા ઉપરાંત, તેમના સાથી પ્રેરક માંકડે પણ સદી ફટકારી હતી. પરિણામે, સૌરાષ્ટ્રએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 392 રન બનાવ્યા હતા.
રવિન્દ્ર જાડેજાએ રણજી ટ્રોફીમાં સદી ફટકારી
2026-27 રણજી ટ્રોફીમાં, સૌરાષ્ટ્ર છત્તીસગઢ સામે તેની પ્રથમ તબક્કાની ગ્રુપ મેચ રમી રહ્યું છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સૌરાષ્ટ્રના બે બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી. રવિન્દ્ર જાડેજાએ 209 બોલમાં સદી ફટકારી, જેમાં સાત ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જાડેજાની સાથે, તેના સાથી પ્રેરક માંકડે પણ શાનદાર બેટિંગ કરી, 150 બોલમાં 129 રન બનાવ્યા, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
Ravindra Jadeja slammed 102 against Chhattisgarh in the Ranji Trophy 💥 He was dismissed by former Saurashtra teammate Dharmendrasinh Jadeja https://t.co/Ol5GxXw6Hd— Cricbuzz (@cricbuzz) October 12, 2026
ચિરાગ જાનીએ પણ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી
સદી ફટકારનારા બે ખેલાડીઓ ઉપરાંત, ચિરાગ જાની સૌરાષ્ટ્ર માટે ત્રીજા સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન રહ્યા; તેમણે 148 બોલમાં 83 રન બનાવ્યા. તેમણે 12 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. અન્ય કોઈ પણ બેટ્સમેન અડધી સદી પણ ફટકારી શક્યો ન હતો. તેમ છતાં, બે સદી અને એક અડધી સદીની મદદથી ટીમે સન્માનજનક સ્કોર નોંધાવ્યો હતો.
સૌરાષ્ટ્રે પ્રથમ ઇનિંગમાં 392 રન બનાવ્યા
છત્તીસગઢે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, સૌરાષ્ટ્રને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું. સૌરાષ્ટ્રની શરૂઆત સારી રહી. તેમના ઓપનર, ચિરાગ જાનીએ 83 અને હાર્વિક દેસાઇએ 20 રન બનાવ્યા. જોકે, રવિન્દ્ર જાડેજા અને પ્રેરક માંકડની સદીઓએ સૌરાષ્ટ્રને પ્રથમ ઇનિંગમાં 392 રન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી.
The Saurashtra Cricket Association felicitated Jaydev Unadkat and Ravindra Jadeja ahead of the new Ranji Trophy season. ♥️ https://t.co/3JgOX4yDgw— Tejas Agarwal (@tejasagarwal197) October 11, 2026
છત્તીસગઢ તરફથી દેવ આદિત્ય સિંહે પાંચ વિકેટ લીધી
છત્તીસગઢના બોલરોની વાત કરીએ તો, દેવ આદિત્ય સિંહે શાનદાર બોલિંગ કરી. તેણે 24 ઓવરમાં 67 રન આપીને પાંચ વિકેટ લીધી. રુદ્ર પ્રતાપ અને ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ બે-બે વિકેટ લીધી. સંદીપ વોરિયરને પણ એક સફળતા મળી. છત્તીસગઢ પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં કેટલા રન બનાવી શકે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
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