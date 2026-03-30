રવિન્દ્ર જાડેજા 15 રન બનાવતાની સાથે જ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરશે, આવું કરનાર તે માત્ર બીજો ભારતીય બનશે

IPL 2026 ની ત્રીજી મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ આમને-સામને થશે. આ બ્લોકબસ્ટર ટક્કર ગુવાહાટીમાં રમાશે.

RAVINDRA JADEJA
RAVINDRA JADEJA (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 8:46 PM IST

RAVINDRA JADEJA: IPL 2026 નો ઉત્સાહ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં જ ચરમસીમાએ છે, અને હવે, ત્રીજા મેચમાં, એક એવો સમય આવી રહ્યો છે જેની ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જેમ જેમ રવિન્દ્ર જાડેજા મેદાનમાં ઉતરશે, તેમની નજર માત્ર જીત પર જ નહીં પરંતુ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરવા પર પણ રહેશે.

બીજો ભારતીય ખેલાડી બનશે

આજે ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં જાડેજા પાસે T20 ક્રિકેટમાં 4,000 રન પૂરા કરવાની સુવર્ણ તક હશે. જે ક્ષણે તે 15 રન બનાવશે, તે T20 માં 4,000 રનનો સીમાચિહ્ન પૂર્ણ કરશે. આમ કરીને, તે T20 ક્રિકેટમાં 4,000 રન અને 200 વિકેટનો દુર્લભ ડબલ હાંસલ કરનાર માત્ર બીજો ભારતીય ખેલાડી બનશે. અત્યાર સુધી, ફક્ત હાર્દિક પંડ્યા જ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં સફળ રહ્યો છે. જોકે, જો જાડેજા આજે 15 રન બનાવે છે, તો તે આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરનાર બીજો ભારતીય ખેલાડી બનશે. અત્યાર સુધી, જાડેજાએ 346 T20 મેચોમાં 3,985 રન બનાવ્યા છે, જેનો સ્ટ્રાઇક રેટ લગભગ 130 છે. વધુમાં, તેણે T20 ફોર્મેટમાં 235 વિકેટ લીધી છે.

જાડેજા IPL માટે તૈયાર

IPL 2026 માં, જાડેજા રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રમતા જોવા મળશે. રાજસ્થાન ફ્રેન્ચાઇઝીએ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પાસેથી ટ્રેડ દ્વારા તેમની સેવાઓ મેળવી હતી. IPL માં તેમનો રેકોર્ડ પણ પ્રભાવશાળી રહ્યો છે; 254 IPL મેચોમાં, તેમણે 3,260 રન બનાવ્યા છે અને 170 વિકેટ લીધી છે, જેમાં પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. બોલિંગની દ્રષ્ટિએ, જાડેજા બીજી એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિની આરે છે. તે હાલમાં IPL માં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરોની યાદીમાં 10મા ક્રમે છે. જો તે આ મેચમાં માત્ર એક વિકેટ લેવામાં સફળ થાય છે, તો તે લસિથ મલિંગાને પાછળ છોડી શકે છે. મલિંગાએ હાલમાં IPL માં 170 વિકેટ લીધી છે. પાછલી સીઝનમાં - IPL 2025 - માં, જાડેજાએ સંતુલિત પ્રદર્શન કર્યું; તેણે 8.56 નો ઇકોનોમી રેટ જાળવી રાખીને 14 મેચોમાં 301 રન બનાવ્યા અને 10 વિકેટ લીધી.

નોંધનીય છે કે IPL 2026 માં અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમાઈ ચૂકી છે. પહેલી મેચમાં RCB એ SRH ને 6 વિકેટે હરાવ્યું હતું. બીજી મેચમાં પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે કોલકાતાને 6 વિકેટે હરાવ્યું હતું. હવે, ત્રીજી મેચમાં, રાજસ્થાન અને ચેન્નાઈ વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થવાની છે.

