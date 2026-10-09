ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પહેલા, જયદેવ ઉનડકટની કેપ્ટનશીપમાં રમશે રવિન્દ્ર જાડેજા
ભારત આવતા મહિને ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમશે. તે પહેલા સ્ટાર ભારતીય ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા 2026-27 રણજી ટ્રોફી સીઝનમાં રમતા જોવા મળશે.
Published : October 9, 2026 at 8:32 PM IST
RANJI TROPHY 2026 27: ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા ડોમેસ્ટિક રેડ બોલ ક્રિકેટમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. જાડેજા 2026-27ની રણજી ટ્રોફી સિઝનમાં સૌરાષ્ટ્ર માટે રમતા જોવા મળશે. તે ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ મેચમાં છત્તીસગઢ સામે મેદાનમાં ઉતરશે. ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની વનડે શ્રેણી 2-1થી જીત્યા બાદ જાડેજાનો સૌરાષ્ટ્રની 16 સભ્યોની ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ ટીમની કપ્તાની અનુભવી ઝડપી બોલર જયદેવ ઉનડકટના હાથમાં રહેશે.
જાડેજાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે બે વનડે મેચમાં ભાગ લીધો હતો અને બે વિકેટ ઝડપી હતી. જોકે, તેને બેટિંગ કરવાની તક મળી ન હતી. હવે, તે રણજી ટ્રોફીમાં રમીને લાલ બોલથી પ્રેક્ટિસ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જે તેને આવતા મહિને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા તેની લય પાછી મેળવવામાં મદદ કરશે.
Ravindra Jadeja has been named in Saurashtra's 16-man squad for their Ranji Trophy opener against Chhattisgarh in Rajkot. Jaydev Unadkat will lead the team. https://t.co/Q5yH9yJoXy— Cricbuzz (@cricbuzz) October 9, 2026
ન્યૂઝીલેન્ડ પ્રવાસ પહેલા જાડેજાને મેચ પ્રેક્ટિસ મળશે
ભારતીય ટીમ આવતા મહિને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા જઈ રહી છે. શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 19 થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન વેલિંગ્ટનમાં રમાશે, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ 27 નવેમ્બરથી 1 ડિસેમ્બર દરમિયાન ક્રાઈસ્ટચર્ચમાં યોજાશે. આ સંદર્ભમાં, રણજી ટ્રોફી જાડેજા માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલાં પોતાની લય પાછી મેળવવાની ઉત્તમ તક પૂરી પાડે છે.
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 #RanjiTrophy 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟳 🙌 India's premier domestic tournament starts on October 11 🗓️ @mflone_ https://t.co/wYwLibch4C— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 8, 2026
રણજી ટ્રોફીની 92મી સીઝન 11 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહી છે. ગત સીઝનમાં સૌરાષ્ટ્રની ટીમ શરૂઆતના રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ ગઈ હતી. આ વખતે, ટીમને આંધ્ર, આસામ, છત્તીસગઢ, હૈદરાબાદ, કર્ણાટક, પંજાબ અને ત્રિપુરાની સાથે 'એલિટ ગ્રુપ બી'માં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્ર રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે છત્તીસગઢ સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
જયદેવ ઉનડકટ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે
જયદેવ ઉનડકટ સૌરાષ્ટ્રની ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળશે; તેમણે તાજેતરમાં જ ઈંગ્લિશ કાઉન્ટી ટીમ 'સસેક્સ' માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ ડાબા હાથના ઝડપી બોલરે 7 મેચમાં 22.21ની સરેરાશથી 28 વિકેટ ઝડપી હતી. આ દરમિયાન, તેમણે હેમ્પશાયર સામે 32 રન આપીને પાંચ વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. આ ઉપરાંત, તેમણે બે પ્રસંગોએ એક ઇનિંગમાં ચાર વિકેટ પણ લીધી હતી. ઉનડકટ ચેતન સાકરિયા સાથે મળીને સૌરાષ્ટ્રના ઝડપી બોલિંગ આક્રમણની આગેવાની કરશે; રણજીની આ સિઝનમાં ટીમ આ બંને બોલરો પાસેથી મજબૂત પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ઉનડકટના નેતૃત્વમાં સૌરાષ્ટ્રની ટીમે અગાઉ 2019-20 અને 2022-23ની સિઝનમાં રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો છે. ટીમે ગત સિઝનના 14 ખેલાડીઓને યથાવત રાખ્યા છે. જોકે, સૌરાષ્ટ્રને ડાબા હાથના સ્પિનર ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાની ખોટ વર્તાશે, કારણ કે તેઓ આગામી સિઝનમાં છત્તીસગઢ તરફથી રમવાના છે.
રણજી ટ્રોફી 2026-27 માટે સૌરાષ્ટ્ર ટીમ
જયદેવ ઉનડકટ (કેપ્ટન), રવીન્દ્ર જાડેજા, હાર્વિક દેસાઈ, અર્પિત વસાવડા, ચિરાગ જાની, પ્રેરક માંકડ, જય ગોહિલ, ચેતન સાકરિયા, અંકુર પનવાર, સમર ગજ્જર, પાર્થ ભુત, વિશ્વરાજસિંહ જાડેજા, હેત્વિક કોટક, નીલ પંડ્યા, અર્થ યાદવ, તરંગ ગોહેલ.
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