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રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બનાવ્યો, દેશ કે વિદેશનો કોઈ બોલર કરી શક્યો નથી

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર સ્પિનર ​​રવિન્દ્ર જાડેજાએ કોલંબો ટેસ્ટ દરમિયાન એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે આ રેકોર્ડ શું છે.

રવિન્દ્ર જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 8:52 PM IST

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RAVINDRA JADEJA: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ હાલમાં કોલંબોમાં ચાલી રહી છે. આજે 23 ઓગસ્ટથી શરૂ થયેલી મેચના ચોથા દિવસનો સમાપન થયો. આ રમત દરમિયાન, 37 વર્ષીય ભારતીય ઓર્થોડોક્સ સ્પિનર ​​રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બનાવ્યો - એક એવી સિદ્ધિ જે કોઈ બોલર ક્યારેય તેમના નામે કરવા માંગશે નહીં.

આ મેચમાં, જાડેજાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 43 બોલનો સામનો કર્યો, જેમાં ચાર બાઉન્ડ્રીની મદદથી 43 રન બનાવ્યા; તે માત્ર સાત રનથી અડધી સદી ચૂકી ગયો. બોલ સાથે, તેણે પ્રથમ ઇનિંગ દરમિયાન 20 ઓવરમાં 51 રન આપીને એક વિકેટ લીધી. વધુમાં, બીજી ઇનિંગમાં અત્યાર સુધી, તેણે 18 ઓવરમાં 48 રન આપીને એક વિકેટ લીધી છે.

રવિન્દ્ર જાડેજાનો અનિચ્છનીય રેકોર્ડ

રવીન્દ્ર જાડેજા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ નો-બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તે 2021 થી ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ નો-બોલ ફેંકનારા બોલરોની યાદીમાં ટોચ પર છે, આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે કુલ 88 નો-બોલ ફેંક્યા છે. આમાંથી કેટલાક નો-બોલ કોલંબોમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ફેંકવામાં આવ્યા હતા.

ભારત-શ્રીલંકા મેચમાં જાડેજાએ નો-બોલ ફેંક્યા

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં, રવિન્દ્ર જાડેજાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં ત્રણ અને બીજા ઇનિંગમાં એક નો-બોલ ફેંક્યો. ચોથા દિવસના અંત સુધીમાં, તેણે મેચમાં કુલ ચાર નો-બોલ ફેંક્યા હતા. આ સાથે, તેણે 2021 પછી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ નો-બોલ ફેંકવાનો અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેનાથી તેનો કુલ રેકોર્ડ 88 પર પહોંચી ગયો છે.

2021 પછી ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ નો-બોલ ફેંકનારા બોલરો

  • 88* - રવિન્દ્ર જાડેજા
  • 40 - નોમાન અલી
  • 33 - લસિથ અમ્બુલડેનિયા
  • 19 - જેક લીચ
  • 17 - જોમેલ વોરિકન
  • 17 - ઝહીર ખાન

ભારત-શ્રીલંકા બીજી ટેસ્ટ મેચ અંગે અત્યાર સુધી અપડેટ:

પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતીય ટીમે 138 ઓવરમાં 9 વિકેટે 503 રન પર પોતાનો પહેલો દાવ ડિકલેર કર્યો. ભારતે શ્રીલંકાની ટીમને પ્રથમ ઈનિંગ્સમાં 89.4 ઓવરમાં 290 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધી, જેના કારણે તેમને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડી. બીજા દાવમાં, શ્રીલંકાએ 72.4 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 229 રન બનાવ્યા છે.

શ્રીલંકાએ હાલમાં ભારત પર 16 રનની લીડ બનાવી લીધી છે. ચોથા દિવસના અંત સુધીમાં, શ્રીલંકા તરફથી સોનલ દિનુષા (37 બોલમાં 7) અને કેશર નુવંથા (29 બોલમાં 3) ક્રીઝ પર અણનમ છે. મેચ હવે પાંચમા દિવસે પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે, ટીમ ઈન્ડિયા આ બિંદુથી સરળ વિજય મેળવવા માટે સારી સ્થિતિમાં દેખાઈ રહી છે.

આ પણ વાંચોઃ

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  2. ભારત સામે સતત બીજી ટેસ્ટમાં સોનલ દિનુષાએ સદી ફટકારી, જયસૂર્યા અને જયવર્ધનેના ક્લબમાં જોડાયો

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