ETV Bharat / sports

'આ એવોર્ડ ગુજરાતના શિક્ષણમંત્રીને...'રવિન્દ્ર જાડેજા એ શાનદાર પ્રદર્શનનો શ્રેય પત્નીને આપ્યો

રવિન્દ્ર જાડેજાએ શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કરીને રાજસ્થાન રોયલ્સને વિજય અપાવ્યો અને 'મેન ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ મળ્યો.

RAVINDRA JADEJA & RIVABA JADEJA (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RAVINDRA JADEJA: રવિન્દ્ર જાડેજાએ શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન સાથે લખનૌને સામે રાજસ્થાન રોયલ્સને વિજય અપાવ્યો, જાડેજાએ પહેલા બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને પછી બોલમાં પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું અને 'મેન ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ મળ્યો. આ એવોર્ડ તેણે તેની પત્ની રીવાબા જાડેજાને સમર્પિત કર્યો. મેચ પછી તેની આ ભાવનાત્મક ક્ષણે બધાના દિલ જીતી લીધા. એક સમયે ટીમ 77/5 પર મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં હતી, પરંતુ જાડેજાએ અણનમ 43 રનની ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને ટીમને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડી.

ખાસ એવોર્ડ પત્નીને સમર્પિત

મેચ પછી, જાડેજાએ તેમનો 'મેન ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ તેમની પત્ની, રીવાબા જાડેજા, જે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી તરીકે સેવા આપે છે, તેમને સમર્પિત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીતવાનું સારું લાગે છે. હું આ એવોર્ડ ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી (મારી પત્ની) ને સમર્પિત કરવા માંગુ છું. તેમણે પહેલા જ કહ્યું હતું કે હું સારું પ્રદર્શન કરીશ, અને મેં બરાબર એ જ કર્યું."

મુશ્કેલ પીચ પર ધીરજ બતાવી

પીચને પડકારજનક ગણાવતા જાડેજાએ કહ્યું, "આ વિકેટ બેટિંગ માટે સરળ નહોતી કારણ કે બોલ સીમ અને સ્વિંગ થઈ રહ્યો હતો. હું શક્ય તેટલા લાંબા સમય સુધી બહાર રહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. T20 ક્રિકેટમાં, તમે ક્યારેય જાણતા નથી - તમે અંતિમ ઓવરમાં રન બનાવી શકો છો અને અમે બરાબર તે જ કર્યું."

બોલરોએ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી

159 રનના લક્ષ્યાંકનો બચાવ કરતા, રાજસ્થાનના બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. બોલમાં પણ યોગદાન આપતા, જાડેજાએ નિકોલસ પૂરન (22) ની મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી, મિશેલ માર્શ સાથેની ખતરનાક 43 રનની ભાગીદારી તોડી. ટીમના અન્ય બોલરોએ પણ લખનૌને 119 રન સુધી રોકવા માટે કામ કર્યું. આ જીત સાથે, રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું છે.

જાડેજા અને શુભમ દુબે શાનદાર ભાગીદારી

જાડેજા અને શુભમ દુબે વચ્ચેની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારીએ મેચનું પાસું ફેરવી દીધું. આ જોડીએ સાથે મળીને ટીમને એક અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિમાંથી બચાવી અને બોલરોને બચાવ માટે સારો સ્કોર પૂરો પાડ્યો.

TAGGED:

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.