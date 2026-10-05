ઇમરાન ખાનના સમર્થન વધું એક ક્રિકેટર, પાકિસ્તાન સરકારના વલણ પર કર્યા પ્રહાર
પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડી ઇમરાન ખાન લગભગ ત્રણ વર્ષથી જેલમાં છે. રવિ શાસ્ત્રીએ હવે ઇમરાન ખાનના સમર્થનમાં વાત કરી છે.
Published : October 5, 2026 at 6:48 PM IST
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ રવિ શાસ્ત્રી હાલમાં કોમેન્ટ્રીની દુનિયામાં સક્રિય છે. પોતાના સ્પષ્ટવક્તા નિવેદનો માટે જાણીતા, તેમણે હવે ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાન કેપ્ટન અને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. શાસ્ત્રીએ પાકિસ્તાન સરકારની ટીકા કરી છે. ઇમરાન ખાન હાલમાં રાવલપિંડીની જેલમાં કેદ છે. જેલમાં તેઓ મૂળભૂત જરૂરિયાતોથી વંચિત છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, રવિ શાસ્ત્રીએ હવે ઇમરાન ખાનને ટેકો આપ્યો છે અને તેમના અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવ્યો છે.
રવિ શાસ્ત્રીએ અવાજ ઉઠાવ્યો
ઇમરાન ખાન 2023 થી જેલમાં છે. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન જેલના એક કોટડીમાં બંધ છે. તેમને કોઈ પુસ્તકો વાંચવાની મંજૂરી નથી. તેમની તબિયત બગડી ગઈ છે. સારવારના અભાવે, ઇમરાનની જમણી આંખમાં ફક્ત 15 ટકા દ્રષ્ટિ બાકી છે.
રિપબ્લિક ટીવી સાથે વાત કરતા, શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે ઇમરાન ખાન સાથે આ પ્રકારનો વ્યવહાર જોઈને તેઓ આઘાત પામ્યા છે. અધિકારીઓ દ્વારા કોઈ પણ આવો વ્યવહાર લાયક નથી. શાસ્ત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું, "હું રાજકારણી નથી, પરંતુ ઇમરાન ખાન સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે. તે જોઈને હૃદયદ્રાવક થાય છે. કોઈ પણ માણસ આ પ્રકારનું વર્તન નહીં કરે. માનવતાના ધોરણે, મને લાગે છે કે તેમની સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે. મને લાગે છે કે વિશ્વભરના ઘણા ક્રિકેટરો પણ આવું જ અનુભવી રહ્યા છે."
🚨RAVI SHASTRI ON IMRAN KHAN.🚨 He said - "Imran Khan doesn't deserve to sit in a cell. On humanitarian ground, I think he doesn't deserve what he is getting. I just hope he's well and his health is good because what he gave to the game was something special. And my memories of him is just being an outstanding leader... Just a leader of men, the ability to motivate youngsters."— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) October 5, 2026
પોતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે વાત કરતા રવિએ કહ્યું, "મને આશા છે કે તેમની તબિયત સારી રહેશે. તેમણે ક્રિકેટને ઘણું બધું આપ્યું છે. તેઓ મારી સ્મૃતિમાં એક મહાન નેતા તરીકે કોતરાયેલા છે. તેઓ એક સાચા નેતા હતા. તેમણે યુવાનોને પ્રેરણા આપી."
Ravi Shastri : " imran khan doesn't deserve to sit in a cell. on humanitarian grounds, i think he does not deserve what he is getting. i just hope he's well and his health is good because what he gave to the game was something special. and my memories of him is just being an outstanding leader... just a leader of men, the ability to motivate youngsters.”<="" p>— usman (@usman_56offical) October 5, 2026
શાસ્ત્રીને હજુ પણ આશા છે
રવિ શાસ્ત્રીને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમને લાગે છે કે ઇમરાન ખાન જેલમાંથી મુક્ત થશે. તેમણે કહ્યું, "મને આશા છે કે તે જેલમાંથી બહાર આવશે અને તેની સાથે સારી રીતે વર્તવામાં આવશે. તેને જેલની કોટડીમાં બંધ રાખવો યોગ્ય નથી. તે દુનિયા માટે પાકિસ્તાનનો ચહેરો છે. તમને તે ગમે કે ન ગમે, તે મારો મત છે."
અગાઉ, 21 ભૂતપૂર્વ વિશ્વ કેપ્ટનોએ પાકિસ્તાન સરકારને પત્ર લખીને ઇમરાન ખાન સાથે સારો વ્યવહાર કરવા વિનંતી કરી હતી. તેમાં કપિલ દેવ અને સુનીલ ગાવસ્કર જેવા દિગ્ગજોનો પણ સમાવેશ થાય છે. વર્તમાન ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન પેટ કમિન્સે પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને ઇમરાન ખાનના સમર્થનમાં વાત કરી હતી.
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