"હું ફક્ત મારી બુલેટપ્રૂફ કારમાં મુસાફરી કરું છું" શું રાશિદ ખાનનો જીવ જોખમમાં છે?
રાશિદ ખાને કહ્યું કે તે પોતાના વતનમાં બુલેટપ્રૂફ કારનો ઉપયોગ કરે છે.
Published : December 23, 2025 at 8:06 PM IST
હૈદરાબાદ: અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર ક્રિકેટર રાશિદ ખાને પોતાના દેશમાં મુસાફરી કરવા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે. ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન કેવિન પીટરસન સાથેની એક મુલાકાતમાં, તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ તેમના વતનમાં મુસાફરી કરતી વખતે વ્યક્તિગત સલામતી માટે બુલેટપ્રૂફ કારનો ઉપયોગ કરે છે. આ સાંભળીને પીટરસન આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.
અફઘાનિસ્તાન 2021 થી તાલિબાન શાસન હેઠળ છે. પીટરસને તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક વિડિઓ શેર કર્યો છે, જેમાં રાશિદ ખાન તેમના દેશમાં મુસાફરી કરતી વખતે લેવામાં આવતા અસાધારણ સુરક્ષા પગલાં સમજાવે છે.
રાશિદ બુલેટપ્રૂફ કારનો ઉપયોગ કેમ કરે છે?
તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ તેમની વ્યક્તિગત સલામતી માટે બુલેટપ્રૂફ કારનો ઉપયોગ કરે છે. પીટરસને રાશિદને પૂછ્યું કે તેમના ઘરે તેમનું જીવન કેવું છે, જેના જવાબમાં રાશિદે જવાબ આપ્યો, "મને ત્યાં મુક્તપણે ફરવાની કોઈ તક નથી; હું સામાન્ય કારમાં પણ મુસાફરી કરી શકતો નથી. મને બુલેટપ્રૂફ કારની જરૂર છે. હું ફક્ત મારી બુલેટપ્રૂફ કારમાં મુસાફરી કરું છું."
શું તેનો જીવ જોખમમાં છે?
પીટરસને પછી આશ્ચર્ય સાથે પૂછ્યું કે આટલી કડક સાવચેતી શા માટે જરૂરી હતી. રાશિદે સમજાવ્યું કે કોઈ તેને સીધો ગોળી મારી શકે નહીં, પરંતુ સલામતીના કારણોસર તેમને તે કરવું પડ્યું. તેણે કહ્યું, "હા, મારે કરવું પડશે, મને તેની જરૂર છે. તે મારી સલામતી માટે છે. કોઈ મને ગોળી નહીં મારે, પરંતુ જો હું ખોટી જગ્યાએ અને ખોટા સમયે હોઉં તો તેઓ કરી શકે છે. કાર લોક છે, અને ક્યારેક લોકો તેને ખોલવાનો પ્રયાસ કરે છે." રાશિદ ખાને આગળ કહ્યું, "મારી પાસે આ કાર ખાસ બનાવી હતી. ઘણા લોકો તેનો ઉપયોગ કરે છે. અફઘાનિસ્તાનમાં તે એક સામાન્ય ઘટના છે."
રાશિદ ખાન દુબઈમાં રહે છે
નોંધનીય છે કે યુદ્ધગ્રસ્ત અફઘાનિસ્તાનના મોટાભાગના ખેલાડીઓ દુબઈમાં રહે છે અને તેને પોતાનું બીજું ઘર માને છે. રાશિદ ખાન દુબઈમાં પણ રહે છે, પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક ઘરેલુ મેચ રમવા માટે પોતાના દેશમાં પ્રવાસ કરે છે.
અફઘાનિસ્તાનના નંગરહાર પ્રાંતમાં જન્મેલા રાશિદ ખાન આજે વિશ્વના સૌથી ખતરનાક T20 બોલરોમાંના એક છે. તે અફઘાનિસ્તાનનો સૌથી યુવા કેપ્ટન પણ છે. આજે, રાશિદ ખાન વિશ્વભરની ઘણી મોટી લીગમાં રમે છે, જેમાં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં બિગ બેશ લીગ, ઇંગ્લેન્ડમાં ધ હન્ડ્રેડ અને કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો: