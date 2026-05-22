IPL 2026: ગુજરાતની સૌથી મોટી તાકાત શું છે? ટોપ-2 માં સ્થાન મેળવ્યા બાદ રાશિદ ખાને કર્યો ખુલાસો

ગુજરાત ટાઇટન્સના સ્ટાર સ્પિનર ​​રાશિદ ખાને ટીમની સફળતા પાછળ શું છે રહસ્ય તેના વિશે વાત કરી હતી.

Published : May 22, 2026 at 5:55 PM IST

IPL 2026: ગુજરાત ટાઇટન્સે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પર 89 રનથી શાનદાર વિજય મેળવીને IPL 2026 ના ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. આ જીત બાદ, ટીમના સ્ટાર સ્પિનર ​​અને ઉપ-કપ્તાન, રાશિદ ખાને ગુજરાતની સફળતા પાછળનું મુખ્ય કારણ જાહેર કર્યું. રાશિદે જણાવ્યું કે, સમગ્ર સીઝન દરમિયાન, ટીમે ખેલાડીઓની ખામીઓ પર વધુ પડતું ધ્યાન આપવાને બદલે તેમની ક્ષમતાઓ અને સામૂહિક પ્રદર્શનમાં વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો.

તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે દરેક ટીમમાં સુધારાનો અવકાશ છે. દરેક ટીમ કોઈને કોઈ વિભાગમાં મજબૂત હોય છે. કોઈ પણ ટીમ 100 ટકા સંપૂર્ણ નથી હોતી. તમારી પાસે કેટલા સારા ખેલાડીઓ છે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી."

'નબળાઈઓ વિશે વિચારીશું તો નુકસાન થશે'

ગુજરાતના મિડલ ઓર્ડર અંગેના પ્રશ્નો સમગ્ર સિઝન દરમિયાન ચાલુ રહ્યા, પરંતુ રાશિદે સ્પષ્ટ કર્યું કે ટીમે આ ચર્ચાઓને પોતાના પર ભાર મૂકવા દીધો નહીં. તેમણે કહ્યું, "સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, અમારા મિડલ ઓર્ડર અને તેના જેવા મુદ્દાઓ પર ઘણી ચર્ચા થઈ હતી; જોકે, મને લાગે છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યું છે. દરેક ખેલાડી પોતાની જવાબદારી સમજે છે, અને તે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે." રાશિદે વધુમાં ઉમેર્યું, "જો તમે તે 10 કે 15 ટકા ખામીઓ પર વિચાર કરતા રહેશો, તો તે અનિવાર્યપણે બાકીના 70, 75 કે 80 ટકા પર પણ અસર કરશે."

અફઘાનિસ્તાનના આ સ્ટાર સ્પિનરે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની ટીમ બાબતોને વધુ પડતી જટિલ બનાવવાને બદલે વસ્તુઓ સરળ રાખવામાં માને છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "અમે વસ્તુઓ સરળ રાખીએ છીએ, અને તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. વિરોધી ટીમ ગમે તે હોય, અમારા ખેલાડીઓ જ્યારે પણ તક મળે ત્યારે તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા સક્ષમ હોય છે - પછી ભલે તે બેટિંગ, બોલિંગ અથવા ફિલ્ડિંગમાં હોય." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ટીમનું સંપૂર્ણ ધ્યાન દરેક ખેલાડી ટીમના હેતુમાં કેવી રીતે અર્થપૂર્ણ યોગદાન આપી શકે તેના પર રહે છે.

બોલરોની કરી ખૂબ પ્રશંસા

રાશિદે ગુજરાતના બોલિંગ આક્રમણની પણ નિઃશંકપણે પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે ટીમના ઝડપી બોલરોએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "વિકેટમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. મને લાગે છે કે અમારી પાસે ખૂબ જ મજબૂત બોલિંગ આક્રમણ છે. ખાસ કરીને અમારા ઝડપી બોલરોએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે." રાશિદે એ પણ સ્વીકાર્યું કે આધુનિક T20 ક્રિકેટમાં, બોલરોએ દબાણ હોવા છતાં આક્રમક માનસિકતા જાળવી રાખવી જોઈએ. તેમણે અવલોકન કર્યું, "રમતના આ ફોર્મેટમાં, જ્યારે તમે કુલ 230 રનનો બચાવ કરી રહ્યા છો, ત્યારે તમારે રન આપવા જ પડશે. 18 થી 20 ડોટ બોલ ફેંકવાની અપેક્ષા રાખવી વાસ્તવિક નથી. બોલર માટે, ચાવી એ છે કે બેટ્સમેનોને નિયંત્રણમાં રાખવા."

શુભમન અને સુદર્શનના કર્યા વખાણ

રાશિદે કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને ઓપનિંગ બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શનના પણ વખાણ કર્યા. તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે શુભમન સતત વધુ સારા ખેલાડી તરીકે વિકસિત થઈ રહ્યો છે. તે પરિસ્થિતિઓ અને મેદાનમાં ખૂબ જ ઝડપથી અનુકૂલન સાધી લે છે, અને રમતની ઝીણવટભરી બાબતોને ખૂબ જ ઝડપથી સમજી લે છે." રાશિદના મતે, આ જ ક્ષમતા ગુજરાત ટાઇટન્સને અન્ય ટીમોથી અલગ પાડે છે.

