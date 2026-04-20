અફઘાન ક્રિકેટર રાશિદ ખાને ભારતીય નાગરિકતાનો કર્યો ઇનકાર! IPL 2026 વચ્ચે ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો

અફઘાનિસ્તાનના મહાન સ્પિન બોલર રાશિદ ખાને તાજેતરમાં એક આશ્ચર્યજનક ખુલાસો કર્યો છે.

Published : April 20, 2026 at 8:42 PM IST

RASHID KHAN REJECTED INDIAN CITIZENSHIP: અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર સ્પિનર ​​રાશિદ ખાન હાલમાં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં વ્યસ્ત છે. તે લીગમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે. તાજેતરમાં, તેમના પુસ્તક રાશિદ ખાન: ફ્રોમ સ્ટ્રીટ્સ ટુ સ્ટારડમ માં, તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેમને ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બંને તરફથી નાગરિકતાની ઓફર મળી હતી, પરંતુ તેમણે આ ઓફરોને નકારી કાઢી.

તેના પુસ્તકમાં, રાશિદ ખાને 2023 ની IPL સીઝનનો એક કિસ્સો વર્ણવ્યો. ટીમના એક અધિકારીએ તેમને જણાવ્યું કે ભારતીય ક્રિકેટ જગતની એક અગ્રણી વ્યક્તિ તેમને મળવાની ઇચ્છા ધરાવે છે. રાશિદને તે વાતચીત સારી રીતે યાદ છે.

રાશિદે કહ્યું, "હું તેમની પાસે ગયો અને તેમનું સ્વાગત કર્યું. અમારી વાતચીત શરૂ થઈ, અને તેમણે કહ્યું, 'તમારા દેશ (અફઘાનિસ્તાન) માં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. ભારત આવો અને અહીં સ્થાયી થાઓ. અમે તમને ભારતીય દસ્તાવેજો મેળવવાની વ્યવસ્થા કરીશું; ફક્ત અહીં રહો અને અહીં ક્રિકેટ રમો.'"

હું મારા દેશ માટે રમી રહ્યો છું

રાશિદ ખાને વધુમાં ઉમેર્યું, "તેમના શબ્દો સાંભળીને, હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો અને મને ખબર નહોતી કે કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપવી. જોકે, સ્મિત સાથે, મેં જવાબ આપ્યો, 'ખૂબ ખૂબ આભાર. હું મારા દેશ - અફઘાનિસ્તાન માટે રમી રહ્યો છું.'"

રાશિદે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે આ પ્રકારની ઓફરો ફક્ત એક જ દેશ તરફથી આવી નથી. તેમણે લખ્યું, "ભારત સિવાય, મને ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી પણ નાગરિકતા અને રમવાની તકોની ઓફર મળી હતી. જોકે, મેં તેમને કહ્યું, 'જો હું મારા પોતાના દેશ માટે નહીં રમું, તો હું બીજા કોઈ દેશ માટે પણ નહીં રમું.'"

રાશિદ ખાનને પોતાના વતન, અફઘાનિસ્તાન પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ છે. તે વારંવાર પોતાના રાષ્ટ્ર સામે થતા અન્યાય અને અત્યાચારો સામે અવાજ ઉઠાવે છે. તાજેતરમાં, જ્યારે પાકિસ્તાને તેમના દેશ પર હુમલો કર્યો, ત્યારે રાશિદ ખાને પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ જોરશોરથી વાત કરી; વધુમાં, તેમણે તાલિબાન દ્વારા લેવામાં આવેલા કેટલાક નિર્ણયો અંગે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

રાશિદ ખાનની ક્રિકેટ કારકિર્દી

રાશિદ ખાન એવા ક્રિકેટરોમાંના એક છે જેમને ભારત સહિત અનેક દેશોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિયતા અને પ્રેમ મળે છે. તે વિશ્વભરની કેટલીક સૌથી મોટી ક્રિકેટ લીગમાં રમે છે. આજ સુધીમાં, તેમણે અફઘાનિસ્તાન માટે 6 ટેસ્ટ, 117 ODI અને 115 T20 મેચ રમી છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, તેણે 45 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે ODI અને T20 માં તેણે અનુક્રમે 210 અને 193 વિકેટ લીધી છે. વધુમાં, રાશિદ ખાને IPL માં 141 મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 164 વિકેટ લીધી છે.

