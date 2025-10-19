ETV Bharat / sports

રાશિદ ખાને પાકિસ્તાનને મોટો ઝટકો આપ્યો, પોતાના એક્સ એકાઉન્ટમાંથી PSL ટીમનું નામ હટાવ્યું

પાકિસ્તાનના હવાઈ હુમલાથી ગુસ્સે ભરાયેલા રાશિદ ખાને પીએસએલ ટીમને મોટો ઝટકો આપ્યો છે.

રાશિદ ખાન
રાશિદ ખાન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાનના હવાઈ હુમલામાં ત્રણ અફઘાન ક્રિકેટરો સહિત આઠ નિર્દોષ લોકોના મોતથી રાશિદ ખાન ખૂબ જ દુઃખી છે. આ ઘટનાથી ગુસ્સે અને દુઃખી, રાશિદે સૌપ્રથમ X પર એક પોસ્ટમાં તેની નિંદા કરી, જેમાં કહ્યું કે નાગરિક માળખાને નિશાન બનાવવું સંપૂર્ણપણે અનૈતિક અને બર્બરતાપૂર્ણ છે. આ અન્યાયી અને ગેરકાયદેસર કાર્યવાહી માનવ અધિકારોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન પણ છે જેને અવગણવું જોઈએ નહીં.

રાશિદ ખાને પાકિસ્તાનને મોટો ફટકો આપ્યો

આ પછી, અફઘાનિસ્તાન T20 કેપ્ટન રાશિદ ખાને તેના X એકાઉન્ટના બાયોમાંથી પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) ટીમ લાહોર કલંદર્સનું નામ કાઢી નાખ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે તે હવે PSLમાં રમશે નહીં. રાશિદે અગાઉ તેના X બાયોમાં તે જે મુખ્ય ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેની યાદી આપી હતી.

રાશિદ ખાનનું એક્સ એકાઉન્ટ
રાશિદ ખાનનું એક્સ એકાઉન્ટ (Rashid Khan X))

લેગ-સ્પિનર ​​રાશિદ ખાને અગાઉ પાકિસ્તાન સામેની આગામી ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં રમવાનો ઇનકાર કરવાના તેના બોર્ડના નિર્ણયને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપ્યું હતું. રાશિદ ખાન ઉપરાંત, ઓલરાઉન્ડર ગુલબદ્દીન નાયબે આ હુમલાને આપણા લોકો, ગૌરવ અને સ્વતંત્રતા પર હુમલો ગણાવ્યો હતો, જ્યારે ઝડપી બોલર ફઝલહક ફારૂકીએ તેને એક જઘન્ય ગુનો ગણાવ્યો હતો.

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ આ હુમલા પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને સખત નિંદા કરી છે, જેમાં સ્થાનિક ક્રિકેટરોના મોત થયા હતા. પાકિસ્તાને આનો વિરોધ કર્યો છે, ICC ના નિવેદનને પક્ષપાતી ગણાવ્યું છે.

પાકિસ્તાને ICC ની ટીકા કરી છે

પાકિસ્તાનના માહિતી મંત્રી અત્તાઉલ્લાહ તાર એ કહ્યું, "અમે ICC ના નિવેદનની નિંદા કરીએ છીએ, જે એવી છાપ ઉભી કરે છે અને દાવો કરે છે કે પાકિસ્તાની હુમલામાં ત્રણ અફઘાન ક્રિકેટરો માર્યા ગયા હતા. ICC એ અફઘાનિસ્તાન બોર્ડના દાવાઓની સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવાની તસ્દી લીધી નથી અને હુમલા માટે પાકિસ્તાનને દોષી ઠેરવતું નિવેદન બહાર પાડ્યું છે."

પાકિસ્તાની મંત્રી એ એમ પણ કહ્યું કે, કોઈ નક્કર પુરાવા આપ્યા વિના ત્રણ ક્રિકેટરોના મોત અંગે અફઘાનિસ્તાન બોર્ડનું નિવેદન ICC ની સ્વતંત્રતા અને નિષ્પક્ષ અભિગમ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. એક આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત સંચાલક સંસ્થાએ એવા વિવાદાસ્પદ દાવાને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં જેની હજુ સુધી ચકાસણી થઈ નથી.

