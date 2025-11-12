ETV Bharat / sports

​​રાશિદ ખાને કર્યા બીજા લગ્ન, સોશિયલ મીડિયા પર તસવીરો થઈ વાયરલ

બીજી પત્ની સાથેના ફોટા વાયરલ થયા બાદ અફઘાન ક્રિકેટરે પોતાના બીજા લગ્નની પુષ્ટિ કરી.

​​રાશિદ ખાન
​​રાશિદ ખાન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર સ્પિનર ​​રાશિદ ખાને પોતાના બીજા લગ્નની પુષ્ટિ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. તાજેતરમાં, સોશિયલ મીડિયા પર એક મહિલા સાથેના તેના કેટલાક ફોટા વાયરલ થયા હતા. આનાથી ક્રિકેટ ચાહકોમાં રાશિદ ખાનના મહિલા સાથેના જોડાણ વિશે ઉત્સુકતા જાગી હતી, અને વિવિધ અફવાઓ ફેલાવા લાગી હતી.

હકીકતમાં, રાશિદ ખાન તાજેતરમાં ખાન ચેરિટી ફાઉન્ડેશનના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં એક મહિલા સાથે જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. આ અફવાઓને શાંત કરવા માટે, રાશિદ ખાને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા ફોટા અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી, તેના બીજા લગ્નની પુષ્ટિ કરી.

રાશિદ ખાને શું કહ્યું?

રાશિદ ખાને તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર સમગ્ર બાબતની સ્પષ્ટતા કરી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં, તેણે લખ્યું, "2 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, મેં મારા જીવનમાં એક નવો અને અર્થપૂર્ણ અધ્યાય શરૂ કર્યો. મેં નિકાહ કર્યો અને એક એવી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા જે પ્રેમ, શાંતિ અને ભાગીદારીને મૂર્તિમંત કરે છે જેની હું હંમેશા આશા રાખતો હતો." હું તાજેતરમાં મારી પત્નીને એક ચેરિટી ઇવેન્ટમાં લઈ ગયો હતો, અને આટલી નાની બાબત પર અટકળો કરવી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. સત્ય સરળ અને સ્પષ્ટ છે: તે મારી પત્ની છે, અને અમે સાથે છીએ અને છુપાવવા માટે કંઈ નથી. દયા, સમર્થન અને સમજદારી દર્શાવનાર દરેકનો આભાર.

રાશિદ ખાનના બીજા લગ્ન

આ અફઘાન સ્પિનરના બીજા લગ્ન છે. તેણે ગયા વર્ષે 3 ઓક્ટોબરે લગ્ન કર્યા હતા. જોકે, તેણે પોતાના પહેલા લગ્ન તોડી નાખ્યા પછી ફરીથી લગ્ન કર્યા કે પછી તેણે પોતાના લગ્ન ચાલુ રાખ્યા તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.

2 ઓગસ્ટના રોજ, રાશિદ ખાન અને તેના ત્રણ ભાઈઓ, અમીર ખલીલ, ઝકીઉલ્લાહ અને રઝા ખાને પણ લગ્ન કર્યા. આ સમારોહ કાબુલની ઇમ્પીરીયલ કોન્ટિનેન્ટલ હોટેલમાં યોજાયો હતો, અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મોહમ્મદ નબી, અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, નજીબુલ્લાહ ઝદરાન, રહેમત શાહ અને મુજીબ ઉર રહેમાન સહિત ઘણા સ્ટાર અફઘાન ખેલાડીઓ હાજર રહ્યા હતા.

રાશિદની ક્રિકેટ કારકિર્દી

27 વર્ષીય રાશિદ ખાન હાલમાં અફઘાનિસ્તાનની T20 ટીમનો કેપ્ટન છે અને તેણે 6 ટેસ્ટ, 117 ODI અને 108 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. ટેસ્ટમાં તેની પાસે 45 વિકેટ અને 920 રન છે. ODIમાં, રાશિદે 210 વિકેટ લીધી છે અને 4127 રન બનાવ્યા છે, અને T20Iમાં તેણે 182 વિકેટ લીધી છે અને 2492 રન બનાવ્યા છે.

અફઘાનિસ્તાનની આગામી શ્રેણી

અફઘાનિસ્તાન જાન્યુઆરી 2026 માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે T20 શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે બંને ટીમો ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. આ શ્રેણી ફેબ્રુઆરીમાં T20 વર્લ્ડ કપના થોડા દિવસો પહેલા, 19 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા કરશે.

