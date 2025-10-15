ETV Bharat / sports

ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલનું શાસન જોખમમાં, અફઘાન ખેલાડીઓએ ચમક્યા

અફઘાનિસ્તાનના એક બેટ્સમેનના રેન્કિંગમાં છલાંગ લાગવાથી ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલનું ICC ODI રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન ખતરામાં છે.

હૈદરાબાદ: ICC એ નવીનતમ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જેમાં અફઘાનિસ્તાનના લેગ-બ્રેક સ્પિનર ​​રાશિદ ખાને અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. બાંગ્લાદેશ સામેની ODI શ્રેણીમાં તેના શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શનને કારણે તે પાંચ સ્થાનનો ઉછાળો મેળવીને ટોચના ODI બોલર બન્યો છે. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકાના કેશવ મહારાજને પાછળ છોડીને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. રાશિદ ઉપરાંત, અફઘાનિસ્તાનના અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈએ ​​પણ ICC મેન્સ ODI પ્લેયર રેન્કિંગમાં છલકાવ્યા છે.

અફઘાન ખેલાડીઓએ ODI રેન્કિંગમાં ચમક્યા

બાંગ્લાદેશ સામે અફઘાનિસ્તાનની 3-0થી શ્રેણી જીત બાદ, રાશિદે વિશ્વના નંબર 1 ODI બોલર તરીકે પોતાનું સ્થાન પાછું મેળવ્યું છે, જ્યારે ઉમરઝાઈ ODI ઓલરાઉન્ડરોમાં ટોચના સ્થાને પાછો ફર્યો છે. તે ઝિમ્બાબ્વેના સિકંદર રઝાને પાછળ છોડીને એક સ્થાન ઉપર આવ્યો છે.

આ ઉપરાંત, બાંગ્લાદેશ સામેની ODI શ્રેણીમાં પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ તરીકે પસંદ કરાયેલા ઇબ્રાહિમ ઝદરાન ODI બેટ્સમેનોની રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને છે. તે શુભમન ગિલ (784) પછી બીજા સ્થાને છે. તે આઠ સ્થાન ઉપર ચઢીને 764 રેટિંગ પોઈન્ટ પર પહોંચી ગયો છે.

અબુ ધાબીમાં અફઘાનિસ્તાનનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું, કારણ કે તેઓએ પ્રથમ વખત ODI શ્રેણીમાં તેમના એશિયન હરીફોને વ્હાઇટવોશ કર્યા, જે 2027 માં દક્ષિણ આફ્રિકા, નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં યોજાનાર ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની આગામી આવૃત્તિ પહેલા ટીમ માટે સકારાત્મક સંકેત છે.

રાશિદે ત્રણેય મેચમાં 11 વિકેટ લીધી, જ્યારે ઉમરઝાઈએ ​​આખી શ્રેણીમાં સાત વિકેટ લીધી. રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ પણ બે સ્થાન ઉપર ચઢીને 16મા સ્થાને પહોંચી ગયો, અને મોહમ્મદ નબી છ સ્થાન ઉપર ચઢીને 50મા સ્થાને પહોંચી ગયો.

ભારતીય ખેલાડીઓ ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ચમક્યા

કેરેબિયન ટીમ સામે પ્રભાવશાળી બોલિંગ પ્રદર્શન બાદ યશસ્વી જયસ્વાલ ટેસ્ટ બેટ્સમેનોના રેન્કિંગમાં બે સ્થાન ઉપર ચઢીને પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે કુલદીપ યાદવ ટેસ્ટ બોલરોના રેન્કિંગમાં સાત સ્થાન ઉપર ચઢીને 14મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

