KAR vs J&K Final Day 2: જમ્મુ અને કાશ્મીર મજબુત સ્થિતીમાં, બીજા દિવસની રમતના અંતે 6 વિકેટે 527 રન
રણજી ટ્રોફી ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, જમ્મુ અને કાશ્મીરે બીજા દિવસની રમતના અંતે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 527 રન બનાવ્યા હતા.
Published : February 25, 2026 at 8:39 PM IST
RANJI TROPHY FINAL 2026: રણજી ટ્રોફી 2025-26 ફાઇનલમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરે અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કરી કર્ણાટક મુશ્કેલીમાં મુક્યું છે. પરિણામે, બીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરે લીડ મેળવી લીધી છે. કર્ણાટકના બોલરોએ બંને દિવસે સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી, જેના કારણે તેઓ નોંધપાત્ર રીતે પાછળ રહી ગયા છે. હવે, ફાઇનલનો ત્રીજો દિવસ મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે.
બીજા દિવસે જમ્મુ અને કાશ્મીરે લીડ મેળવી
પહેલા દિવસે સદી ફટકારનાર શુભમ પુંડિર બીજા દિવસે માત્ર ચાર રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. જોકે, તેના 121 રનથી મેચમાં કાશ્મીરની તકો મજબૂત બની હતી. પહેલા દિવસે રિટાયર્ડ હર્ટ થયેલા કેપ્ટન પારસ ડોગરા બીજા દિવસે બેટિંગ કરવા આવ્યા અને 70 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા. અબ્દુલ સમદ પણ 61 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા, જેનાથી તેના દિવસના સ્કોરમાં માત્ર નવ રન ઉમેરાયા. કન્હૈયા વાધવાને પણ બીજા દિવસે 70 રન બનાવ્યા.
Stumps Day 2: J & K - 527/6 in 155.6 overs (Abid Mushtaq 20 off 31, Sahil Lotra 57 off 93) #KARvJK #RanjiTrophy #Elite #Final— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 25, 2026
દિવસની રમતના અંતે 6 વિકેટે 527 રન બનાવ્યા
દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરે છ વિકેટ ગુમાવીને 527 રન બનાવ્યા હતા. સાહિલ લોત્રા હજુ પણ 57 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. આબિદ મુશ્તાક પણ 20 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. કર્ણાટક માટે, કૃષ્ણાએ બીજા દિવસે એક વિકેટ લીધી. અન્ય બોલરોએ નોંધપાત્ર રીતે નિરાશ કર્યા.
પહેલા દિવસની રમત કેવી રહી
ફાઇનલના પહેલા દિવસે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, જમ્મુ અને કાશ્મીરની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. ઓપનર યાવર હસને 88 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરી રહેલા શુભમ પુંડિર 117 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. કેપ્ટન પારસ ડોગરા ઈજાને કારણે 9 રન બનાવીને રિટાયર્ડ હર્ટ થયા હતા. અબ્દુલ સમદે પહેલા દિવસે 52 રન બનાવ્યા હતા. પહેલા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરે 2 વિકેટ ગુમાવીને 284 રન બનાવ્યા હતા. પ્રસિદ કૃષ્ણાએ કર્ણાટક માટે અત્યાર સુધી ફક્ત 2 વિકેટ લીધી હતી.
