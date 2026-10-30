"ભણવામાં નબળો પરંતુ ક્રિકેટમાં સબળો" જૂનાગઢનો પાર્થ ભૂત, રણજીમાં આસામ સામે સૌરાષ્ટ્રને એકલા હાથે જીતાડ્યું
PARTH BHUT: આસામ સામેની જીત અને આવતી કાલની ત્રિપુરા સામેની મેચને લઈને સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ ટીમના સ્પીનર પાર્થ ભૂતના પરિવારે Etv ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી.
Published : October 30, 2026 at 5:46 PM IST
જૂનાગઢ: રણજી ટ્રોફીની રાઉન્ડ રોબીન લીગ મેચમાં ગઈકાલે સૌરાષ્ટ્ર અને આસામની ક્રિકેટ ટીમો ટકરાઈ હતી, આ મેચમાં સૌરાષ્ટ્રનો વિજય થયો હતો. સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ ટીમમાં સામેલ સ્પિનર પાર્થ ભૂતે 8 વિકેટ ઝડપીને આસામને હરાવવામાં એકલવીર યોધ્ધા સાબિત થયો હતો. આસામ સામેની જીત અને આવતી કાલની ત્રિપુરા સામેની મેચને લઈને સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ ટીમના સ્પીનર પાર્થ ભૂતના પરિવારે Etv ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે પાર્થના દેખાવને વખાણ્યો હતો અને આગામી દિવસોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પાર્થ ક્રિકેટર તરીકે પોતાનું કૌવત દર્શાવે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી.
પાર્થ ભૂતના પરિવારે Etv ભારત સાથે વાત કરી
પાર્થ ભૂત મૂળ જૂનાગઢ જિલ્લાના બગડું ગામનો વતની છે, પરંતુ આજે તેનો સમગ્ર પરિવાર જૂનાગઢમાં રહે છે. પાર્થ ભૂતના ખૂબ સારા દેખાવ બાદ ભૂત પરિવારે Etv ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે ગઈકાલની મેચમાં પાર્થના દેખાવને વખાણ્યો હતો. તો આગામી દિવસોમાં પાર્થ ભૂત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતના ક્રિકેટર તરીકે મેચ રમે તે જોવાની ઈચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી.
પાર્થ ભૂતના મોટા બાપુ અને માતા એ કરી વાત
પાર્થ ભૂતના મોટા બાપુ રતિભાઈ ભૂત અને માતા અરુણાબેન ભૂતે Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે પાર્થના ક્રિકેટર બનવાને લઈને કેટલીક જાણી અજાણી વાતો કરી હતી. પાર્થના મોટા બાપુ રતિભાઈ ભૂત સ્વયંમ ક્રિકેટના ખેલાડી બનવા માંગતા હતા, પરંતુ તેઓ શારીરિક રીતે અસક્ત હોવાના લીધે તેઓ ક્રિકેટર ન બની શક્યા પરંતુ ક્રિકેટનો શોખ તેમને હતો જેથી તેમના ભાઈના પુત્ર પાર્થને ક્રિકેટમાં બચપણથી જ રસ હોવાને કારણે તેમણે તેના જીવનમાં ન પૂરો ન કરી શકેલા શોખને પાર્થમાં જોવાની શરૂઆત કરી.
પાર્થને બચપણથી જ ક્રિકેટર બનવાની પ્રેરણા આપી પાર્થની પ્રેક્ટિસ થી લઈને તેને મેદાન સુધી લઈ મૂકવો જવો મૂકવો અને ક્રિકેટને લગતી તમામ સુવિધાઓ મોટા બાપુ રતિભાઈ પોતે સ્વયંમ નિભાવી છે. આજે પણ તેઓ પાર્થને તેની નાની નાની બાબતોનો ખૂબ જ ધ્યાન રાખીને હજુ પણ ક્રિકેટમાં ઘણું કરી શકાય છે તેવી આશા અને અપેક્ષા સાથે પાર્થને વધુ આગળ વધારવા માંગે છે.
પાર્થ ભણવામાં નબળો પરંતુ ક્રિકેટમાં સબળો
પાર્થ ભૂતના માતા અરુણાબેને પણ Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી તેમાં તેમણે પાર્થની કેટલીક જાણી અજાણી વાતોને ઉજાગર કરી હતી. પાર્થ ભણવામાં નબળો પરંતુ બચપન થી જ ક્રિકેટ રમત પ્રત્યે ખૂબ જ લગાવ ધરાવતો સબળો ખેલાડી હતો, જેથી તેને ક્રિકેટમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા સમગ્ર પરિવારે આપી ત્યારથી તે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે.
વર્ષ 2023ની સિઝનમાં પાર્થે સ્પિન બોલર તરીકે 52 વિકેટ મેળવી હતી, તેમ છતાં સૌરાષ્ટ્રની ક્રિકેટ ટીમમાં તેનો સમાવેશ થયો ન હતો. પોતાની પસંદગી ના થતાં તે નારાજ થઈ ગયો હતો પરંતુ એક માતા તરીકે તેમણે ફરજ બજાવી અને સતત ક્રિકેટની રમતમાં દરરોજ નવું શીખવાનું અને ક્રિકેટને નવું આપવાનું છે આવી વાત સાથે પાર્થ સહમત થયો અને વર્ષ 2023 પૂર્ણ થાય તે પહેલા તેનો સમાવેશ સૌરાષ્ટ્રની રણજી ક્રિકેટ ટીમમાં થયો.
સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય સ્પીનર બોલર તરીકે આજે પણ ખૂબ જ જવાબદારી સાથે મહત્વના ખેલાડી તરીકે ટીમનો ભાગ બની ચૂક્યો છે, જ્યારે પણ પાર્થ ઘરે આવે ત્યારે તેના ક્રિકેટ પ્રેક્ટિસથી લઈને જિમ અને ભોજનની સાથે પારિવારિક જવાબદારીઓ પણ તેમના માતા અરુણાબેન આજે નિભાવી રહ્યા છે. એક પુત્રને ક્રિકેટર બનવાની પ્રેરણા તેઓએ ખુદ જોઈ હતી અને આજે પાર્થ એક સફળ બોલર બની ચૂક્યો છે, જેને લઈને અરુણાબેન ખૂબ જ ખુશી વ્યક્ત કરે છે અને આગામી દિવસોમાં પાર્થ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં ખેલાડી તરીકે મેદાનમાં ઉતરે તેવી આશાઓ પણ રાખી રહ્યા છે.
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