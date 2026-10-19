15 વર્ષની ઉંમરે ક્ષય રોગ! આજે આ ખેલાડીએ 400 રન બનાવી મચાવી સનસનાટી
રણજી ટ્રોફીમાં મિઝોરમ તરફથી રમતા ચિન્મય સુતારે ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે અણનમ 400 રન બનાવ્યા, જેનાથી તે 400 રન બનાવનાર બીજો ભારતીય ખેલાડી બન્યો.
Published : October 19, 2026 at 5:46 PM IST
RANJI TROPHY 2026 27: ચિન્મય સુતારે રણજી ટ્રોફી 202-27માં ઇતિહાસ રચ્યો. તે 400 રન બનાવનાર બીજો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. મિઝોરમ તરફથી રમતા ચિન્મયએ નાગાલેન્ડ સામે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 517 બોલનો સામનો કર્યો. ચિન્મયએ 46 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા. તે 400 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. તેણે મિઝોરમને મોટા સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું. ટીમે 9 વિકેટે 581 રન પર ઈનિંગ ડિક્લેર કરી. ચિન્મય બેટિંગથી ધમાલ મચાવીને સનસનાટી મચાવી દીધી છે.
ચિન્મય સુતાર કોણ છે?
ચિન્મય સુતારનો જન્મ મુંબઈમાં થયો હતો. તે પાંચ વર્ષની ઉંમરથી ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. તેના પિતા રાજેશ સુતાર પણ એક પ્રખ્યાત ક્રિકેટર છે. તેણે મુંબઈ માટે ઘણી મોટી ઇનિંગ્સ રમી છે અને હાલમાં તે કોચ તરીકે સેવા આપે છે. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે રાજેશ સુતાર 1998માં સચિન તેંડુલકર સાથે બેટિંગની શરૂઆત કરી હતી અને મુંબઈએ ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું. રાજેશ સુતાર શરૂઆતમાં તેના પુત્રને તાલીમ આપતા હતા. ચિન્મય આ વર્ષની શરૂઆત સુધી મુંબઈ ટીમનો ભાગ હતો. તેણે ચાલુ સિઝન પહેલા મિઝોરમ માટે ક્રિકેટ રમવાનું નક્કી કર્યું.
⚡️HISTORY MADE IN THE RANJI TROPHY⚡️ Chinmay Sutar, playing just his 2nd FC game, has become the 2nd player in history to smash 400 in a Ranji Trophy encounter. He finished 400*(517) for Mizoram vs Nagaland. 169 out of those 400 came during the last-wicket stand 😳— Cricbuzz (@cricbuzz) October 19, 2026
ચિન્મય સુતારને તેમના જીવનમાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. 15 વર્ષની ઉંમરે તેમને ક્ષય રોગ થયો. આ રોગ એટલો ગંભીર હતો કે તેમને એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી ક્રિકેટથી દૂર રહેવું પડ્યું. આના કારણે તેમને માનસિક તકલીફ પણ પડી. જોકે, તેમણે ક્યારેય હિંમત હાર્યા નહીં. ચિન્મય બીમારી પર કાબુ મેળવીને ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછા ફર્યા. આજે, રણજી ટ્રોફીમાં અણનમ 400 રન બનાવીને, તે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયો છે. ચિન્મયએ ભારતની અંડર-23 ઇમર્જિંગ ટીમમાં સ્થાન મેળવીને પણ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તે 2021-22 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં મુંબઈ ટીમનો પણ ભાગ હતો. હવે, મિઝોરમ માટે રમતા, તેણે નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે.
🚨 76 YEARS. ONE RECORD. ONE MORE NAME IN HISTORY. 🤯 443* - B. B. Nimbalkar (1948–49) 400* - Chinmay Sutar (2026) From Nimbalkar in 1948 to Sutar in 2026, only two batters have scored 400+ in a single Ranji Trophy innings. Indian domestic cricket just witnessed history! https://t.co/Hrc5UmFY08— Mufaddal Atif (@MufaddalAtif) October 19, 2026
તાજેતરમાં, ચિન્મય સુતારે 11 થી 14 ઓક્ટોબર દરમિયાન રમાયેલી મણિપુર સામેની મેચમાં મિઝોરમ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે 35 અને 99 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ બીજી ઇનિંગમાં સદી ચૂકી ગયો હતો. જોકે, તેણે નાગાલેન્ડ સામેની મેચમાં 400 રન બનાવીને તેની ભરપાઈ કરી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે, છેલ્લી વખત ભાઉસાહેબ નિમ્બાલકરે 1948-49ની રણજી ટ્રોફી સીઝન દરમિયાન રણજી ટ્રોફીમાં 400 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે તે મહારાષ્ટ્ર તરફથી રમ્યો હતો અને કાઠિયાવાડ સામે ઐતિહાસિક અણનમ 443 રન બનાવ્યા હતા.
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