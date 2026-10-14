સૌરાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ વચ્ચેની રણજી મેચ ડ્રો, રવિન્દ્ર જાડેજાનું શાનદાર પ્રદર્શન
સૌરાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ વચ્ચેની રણજી ટ્રોફી 2026-27 મેચ ડ્રો રહી છે. સૌરાષ્ટ્ર વતી રમતા રવિન્દ્ર જાડેજાએ આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
Published : October 14, 2026 at 7:25 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સુપરસ્ટાર ખેલાડીઓ 2026-27 રણજી ટ્રોફીમાં રમીને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની તૈયારી કરી રહ્યા છે. પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓમાં અનુભવી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાનો પણ સમાવેશ થાય છે. જાડેજા સૌરાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ વચ્ચેની મેચમાં દેખાયો હતો, જ્યાં તેણે બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. પરિણામે, મેચ ડ્રો થયા બાદ રવિન્દ્ર જાડેજાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
રવિન્દ્ર જાડેજાનું શાનદાર પ્રદર્શન
રવિન્દ્ર જાડેજાએ સૌરાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ વચ્ચેની મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પ્રથમ ઇનિંગમાં, તેણે 209 બોલમાં સાત શાનદાર બાઉન્ડ્રી ફટકારીને શાનદાર 102 રન બનાવ્યા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 48.80 હતો. જાડેજાએ બોલ સાથે પણ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેણે 17 ઓવરમાં માત્ર 40 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી, જેમાં ત્રણ મેડન ઓવરનો સમાવેશ થાય છે.
Ravindra Jadeja won the Player of the match award in the first match in Ranji Trophy 2026. 😍 https://t.co/NcWxxxim3h— HIMANI 🐥 (@himanii_68) October 14, 2026
અનુભવી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને બીજી ઇનિંગમાં રમવાની તક મળી ન હતી. બેટ અને બોલ બંને સાથે જાડેજાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થયા બાદ તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો. આનાથી ટીમ ઇન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર ખુશ થશે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં જાડેજાની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ત્યાં પણ તેણે બેટ અને બોલ બંનેથી યોગદાન આપવું પડશે.
સૌરાષ્ટ્રે મેચમાં પ્રભુત્વ જમાવ્યું
છત્તીસગઢે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સૌરાષ્ટ્રે 110.4 ઓવરમાં બધી 10 વિકેટ ગુમાવીને 392 રન બનાવ્યા. જાડેજા ઉપરાંત પ્રેરક માંકડે પણ 129 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. ઓપનર ચિરાગ જાનીએ પણ 83 રન બનાવ્યા. છત્તીસગઢ તરફથી દેવ આદિત્ય સિંહે પણ પાંચ વિકેટ લીધી. છત્તીસગઢે પ્રથમ ઇનિંગમાં 121.5 ઓવરમાં 312 રન બનાવ્યા.
આ મેચમાં છત્તીસગઢ તરફથી કોઈ બેટ્સમેન સદી ફટકારી શક્યા નહીં. કેપ્ટન અનુજ તિવારી 72 રન પર રિટાયર્ડ હર્ટ થયો. સૌરાષ્ટ્ર તરફથી રવિન્દ્ર જાડેજા, જયદેવ ઉનડકટ, ચેતન સાકરિયા અને અનુજ પનવારે પણ સારી બોલિંગ કરી અને બે-બે વિકેટ લીધી. બીજા દાવમાં સૌરાષ્ટ્રે એક વિકેટ ગુમાવીને 229 રન બનાવ્યા, જેના કારણે મેચ ડ્રો થઈ ગઈ. ચિરાગ જાનીએ પણ બીજી દાવમાં અણનમ 127 રનની ઇનિંગ રમી.
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