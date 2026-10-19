આયુષ બદોનીએ બેવડી સદી ફટકારી, દિલ્હી સામે ગુજરાતની હાલત વધુ ખરાબ
રણજી ટ્રોફીમાં દિલ્હીના કેપ્ટન આયુષ બદોનીએ ગુજરાત સામે બેવડી સદી ફટકારી હતી. પ્રિયાંશ આર્યના 199 રનની મદદથી ટીમે 500 રનનો આંકડો પાર કર્યો હતો.
Published : October 19, 2026 at 3:16 PM IST
Ranji Trophy 2026-27: આયુષ બદોનીએ ફરી એકવાર શાનદાર ઇનિંગ રમી છે. રણજી ટ્રોફીમાં દિલ્હી તરફથી રમતા બદોનીએ મેચના પહેલા દિવસે સદી ફટકારી હતી અને બીજા દિવસે તેને બેવડી સદીમાં ફેરવી હતી. અગાઉ ઓપનર પ્રિયાંશ આર્ય માત્ર એક રનથી આ નિશાન ચૂકી ગયો હતો. દરમિયાન, દિલ્હીએ ગુજરાત સામે પ્રથમ ઇનિંગમાં મોટો સ્કોર બનાવ્યો છે, જેના કારણે ગુજરાત મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયું છે.
આયુષ બદોનીએ 247 બોલમાં 217 રન બનાવ્યા
રણજી ટ્રોફીના એલીટ ગ્રુપ સી મેચમાં દિલ્હી અને ગુજરાત એકબીજા સામે છે. હાલમાં રમતનો બીજો દિવસ ચાલી રહ્યો છે. પહેલા દિવસે ઓપનર પ્રિયાંશ આર્યએ 220 બોલમાં 199 રન બનાવ્યા, જેમાં 24 ચોગ્ગા અને છ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે માત્ર એક રનથી પોતાની બેવડી સદી ચૂકી ગયો. દિલ્હીના કેપ્ટન આયુષ બદોનીએ પહેલા દિવસે સદી ફટકારી અને પછી બીજા દિવસે પોતાની બેવડી સદી પૂરી કરી. શાનદાર બેટિંગ કર્યા બાદ તે આઉટ થયો. બદોનીએ 247 બોલમાં 22 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકારીને 217 રન બનાવ્યા. ટીમે 500 થી વધુ રન બનાવ્યા છે.
TAKE A BOW, CAPTAIN AYUSH BADONI.🙇 He smashed 217 runs from 246 balls including 22 fours and 2 sixes for Delhi in this Ranji trophy - What a Knock from Captain Ayush Badoni. https://t.co/ezYNviy90e— Tanuj (@ImTanujSingh) October 19, 2026
ટીમ ઈન્ડિયા માટે હજુ સુધી રમવાની તક મળી નથી
આયુષ બદોનીને હજુ સુધી ભારતીય ટીમ માટે રમવાની તક મળી નથી. જોકે, તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે 25 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે અને લગભગ 2000 રન બનાવ્યા છે. લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં, તેણે 30 મેચમાં 732 રન બનાવ્યા છે. ટી20 ક્રિકેટમાં, બદોનીએ અત્યાર સુધીમાં 106 મેચમાં 2003 રન બનાવ્યા છે. આ પહેલા, આયુષ બદોનીએ બંગાળ સામેની મેચમાં પ્રથમ ઇનિંગમાં 23 અને બીજી ઇનિંગમાં 85 રન બનાવ્યા હતા.
Ayush Badoni has converted his ton from Day 1 into a double-hundred on Day 2 against Gujarat 🔥🔥 https://t.co/ZdEbxeZM2H— Cricbuzz (@cricbuzz) October 19, 2026
ગુજરાતે મેચ બચાવવા માટે સખત મહેનત કરવી પડશે
આ મેચમાં, દિલ્હી ખૂબ મજબૂત દેખાય છે. ટીમે 500 થી વધુ રન બનાવ્યા છે અને ટીમે હજુ બેટિંગ કરવાની બાકી છે. તે જોવાનું બાકી છે કે આયુષ બદોની ઇનિંગ ડિક્લેર કરે છે કે આખી ટીમ આઉટ થાય તેની રાહ જુએ છે. પરંતુ એક વાત નક્કી છે: આ લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે, ગુજરાતે ખૂબ સારી બેટિંગ કરવી પડશે.
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