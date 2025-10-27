ETV Bharat / sports

91 વર્ષના ઇતિહાસમાં રણજી ટ્રોફીમાં સૌથી ટૂંકો મુકાબલો રમાયો, બે ખેલાડીઓએ એક જ ઇનિંગમાં હેટ્રિક લીધી

આસામના તિનસુકિયા સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન ગ્રાઉન્ડ પર 21મી સદીની આ બીજી મેચ હતી. મેચમાં કુલ 32 વિકેટ પડી, જેમાં બે હેટ્રિકનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 1:21 PM IST

1 Min Read
RANJI TROPHY 2025-26: રવિવાર, 26 ઓક્ટોબર, ઘરેલુ ક્રિકેટમાં એક યાદગાર તારીખ બની ગઈ છે, કારણ કે રણજી ટ્રોફીના 91 વર્ષના ઇતિહાસમાં સૌથી ટૂંકો મુકાબલો આ તારીખે આસામ અને સર્વિસીસ વચ્ચે રમાયો હતો. આ મેચ ફક્ત ચાર સત્રો અને 90 ઓવર સુધી ચાલી હતી, જેમાં સર્વિસીસએ આસામને આઠ વિકેટથી હરાવ્યું હતું, જેનાથી રમાયેલા બોલ (540 બોલ) ની દ્રષ્ટિએ સૌથી ટૂંકો રણજી ટ્રોફી મેચનો રેકોર્ડ બન્યો હતો.

અગાઉ, આ રેકોર્ડ 1962 માં રેલવે અને દિલ્હી વચ્ચેની મેચનો હતો, જે ફક્ત 547 બોલ સુધી ચાલી હતી. આસામના તિનસુકિયા સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન ગ્રાઉન્ડ પર 21મી સદીની આ બીજી મેચ હતી. મેચમાં કુલ 32 વિકેટ પડી, જેમાં બે હેટ્રિકનો સમાવેશ થાય છે. બંને ટીમોએ કુલ 359 રન બનાવ્યા. પહેલા દિવસે જ 25 વિકેટ પડી.

આસામ વિરુદ્ધ સર્વિસીસ મેચ

મેચ અંગે, રિયાન પરાગની ટીમ આસામે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેઓ તેમના પ્રથમ દાવમાં 17.2 ઓવરમાં 103 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા. સર્વિસીસનો પ્રથમ દાવ 29.2 ઓવરમાં 108 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયો, જેના કારણે તેમને આસામ પર 5 રનની લીડ મળી.

ત્યારબાદ આસામની બીજી દાવ 29.3 ઓવરમાં 75 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેનાથી સર્વિસીસને જીત માટે 71 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો, જે તેમણે 13.3 ઓવરમાં માત્ર 2 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો.

બે ખેલાડીઓએ હેટ્રિક લીધી

આ મેચની પહેલી ઇનિંગમાં, બે સર્વિસિસ ખેલાડીઓ, અર્જુન શર્મા અને મોહિત જાંગરાએ હેટ્રિક લઈને ઇતિહાસ રચ્યો. આ પહેલી વાર બન્યું જ્યારે બે ખેલાડીઓએ એક જ રણજી ટ્રોફી ઇનિંગમાં હેટ્રિક લીધી. મોહિતે 4 ઓવરમાં 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે અર્જુને 6.2 ઓવરમાં 5 વિકેટ લીધી.

