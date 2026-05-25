IPL 2026 વચ્ચે ક્રિકેટરનું હૃદયરોગના હુમલાથી મોત, રમતગમત જગતમાં શોક
કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન લીગ મેચ દરમિયાન ક્રિકેટર સંતેબેન્નુર લોકેશ અક્ષયનું હૃદયરોગના હુમલાથી મોત થતાં રમત-જગતમાં શોકનો માહોલ પ્રસરી ગયો છે.
Published : May 25, 2026 at 9:04 AM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન લીગ મેચ દરમિયાન ક્રિકેટર સંતેબેન્નુર લોકેશ અક્ષયનું હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. તેમની ઉંમર 39 વર્ષ હતી. રાજ્યના ભૂતપૂર્વ ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટર અને 2014-15 રણજી ટ્રોફી વિજેતા ટીમના સભ્ય અક્ષય રવિવારે (24 મે) બોમ્માસંદ્રા એસએલએસ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે થર્ડ ડિવિઝન લીગ મેચ રમી રહ્યા હતા.
મેચમાં ચાર ઓવર ફેંક્યા બાદ અક્ષય સ્લિપમાં ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, તે ખૂબ જ અસ્વસ્થ લાગ્યા અને પેવેલિયન પાસે આરામ કરવા માટે મેદાનની બહાર ગયા. પાણી પીધા પછી અને કેળું ખાધા પછી, તેઓ અચાનક પડી ગયા.
ગ્રાઉન્ડ પર હાજર તેમના સાથી ખેલાડીઓ અને સ્ટાફે તાત્કાલિક તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ રસ્તામાં જ તેમનું મૃત્યુ થયું. તેના મૃતદેહને અવલાહલ્લીની ઈસ્ટ પોઈન્ટ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.
ફાસ્ટ બોલર હતા અક્ષય
બેંગલુરુના શિવમોગાના રહેવાસી અક્ષય એક ફાસ્ટ બોલર હતા. તે 2014-15થી રણજી ટ્રોફી સીઝનમાં રાજ્ય ટીમનો સભ્ય હતા અને કર્ણાટક માટે છ ફર્સ્ટ-ક્લાસ, ત્રણ લિસ્ટ A (વન ડે) મેચ અને નવ T20 મેચ રમ્યા હતા. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં કુલ 32 વિકેટ લીધી હતી.
છેલ્લે તેઓ 2012-13 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં કર્ણાટક માટે રમ્યા હતા. તેમણે કર્ણાટક પ્રીમિયર લીગ ટૂર્નામેન્ટમાં બીજાપુર બુલ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને 2019માં બેલારી ટસ્કર્સ સામે તેમણે પોતાની પ્રોફેશનલ મેચ રમી હતી.
કોચ તરીકે પણ કામ કર્યું હતું
તેમણે કર્ણાટક અંડર-19 ટીમના કોચ તરીકે પણ સેવા આપી હતી અને રાજ્યમાં ઘણી યુવા ક્રિકેટ પ્રતિભાઓને ઉછેરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન સહિત ઘણા ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન ક્રિકેટરોએ અક્ષયના નિધન પર ઊંડી શોક વ્યક્ત કરી છે. અક્ષય એક પ્રતિભાશાળી ખેલાડી અને કોચ હતો જેની મેદાન પર હંમેશા સ્મિત રહેતું.