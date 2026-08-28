વિરાટ કોહલીએ રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી, બહેન ભાવનાએ ભાવનાત્મક સ્ટોરી શેર કરી
ભારતીય સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ તેની બહેન ભાવના સાથે રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવ્યો. ભાવનાએ આ ખાસ ક્ષણનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો.
Published : August 28, 2026 at 5:33 PM IST
RAKSHA BANDHAN 2026: ભાઈ-બહેન વચ્ચેના બંધનની ઉજવણી કરતો મુખ્ય તહેવાર રક્ષાબંધન આજે (28 ઓગસ્ટ) દેશભરમાં ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ પણ તેની બહેન ભાવના સાથે આ તહેવારની ઉજવણી કરી. ભાવનાએ સોશિયલ મીડિયા પર આ સુંદર ક્ષણનો ફોટો શેર કર્યો, જેમાં તેણી વિરાટના કાંડા પર રાખડી બાંધતી જોવા મળી રહી છે. આ તસવીર ઝડપથી ઓનલાઈન વાયરલ થઈ રહી છે.
બહેન ભાવનાએ વિરાટ કોહલીને રાખડી બાંધી
રક્ષાબંધન નિમિત્તે, વિરાટ કોહલીની બહેન ભાવનાએ વિરાટને રાખડી બાંધી. ભાઈ-બહેન એ આ તહેવારની ઉજવણી ખાસ રીતે કરી. ભાવનાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક તસવીર પોસ્ટ કરી જેમાં તે વિરાટને રાખડી બાંધતી જોવા મળી રહી છે. પોસ્ટમાં વિરાટના મોટા ભાઈ વિકાસની ઝલક પણ દેખાઈ રહી હતી. ફોટાની સાથે, ભાવનાએ તેના બંને ભાઈઓ માટે ભાવનાત્મક સંદેશ લખ્યો.
VIRAT KOHLI'S RAKSHABANDHAN CELEBRATION WITH HIS SISTER. ♥️🥹— Tanuj (@ImTanujSingh) August 28, 2026
- Cutest picture of the Day! pic.twitter.com/B4qy7juBaA
તેમણે કહ્યું, "જીવન આપણને જ્યાં પણ લઈ જશે, મારી પ્રાર્થના હંમેશા તમારી સાથે રહેશે." વિરાટ અને તેની બહેન દ્વારા શેર કરાયેલી આ સુંદર ક્ષણને ચાહકો પણ ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.
વિરાટ કોહલી ક્યારે ફરી મેદાનમાં આવશે?
37 વર્ષીય વિરાટ કોહલી છેલ્લે જુલાઈમાં લોર્ડ્સમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડે મેચમાં જોવા મળ્યો હતો. તે મેચમાં, લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, તેણે 59 બોલમાં 74 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં, તેણે 48 ની સરેરાશ અને 109.09 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી કુલ 144 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
ટેસ્ટ અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, કોહલી હવે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી દરમિયાન એક્શનમાં જોવા મળી શકે છે. આ શ્રેણી 27 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન રમાશે, જેમાં કેરળ, આસામ અને પંજાબમાં મેચો યોજાશે. આ શ્રેણીમાં કોહલી સાથે રોહિત શર્મા પણ રમી શકે છે.
2026માં વિરાટ કોહલી શાનદાર ફોર્મમાં
2026માં, વિરાટ કોહલીએ છ ODI મેચોમાં 64 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશ અને 106.66 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 384 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે એક સદી અને ત્રણ અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 124 છે. વધુમાં, કોહલી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની આગામી ODI શ્રેણી દરમિયાન એક મોટો રેકોર્ડ બનાવવા માટે તૈયાર છે; તે ODI ક્રિકેટમાં 15,000 રન પૂરા કરવાથી માત્ર 59 રન દૂર છે. આજ સુધી, તેણે 314 મેચોમાં 302 ઇનિંગ્સમાં 58.59 ની સરેરાશથી 14,941 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 54 સદી અને 79 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
જો વિરાટ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 59 રન બનાવે છે, તો તે ODI ક્રિકેટમાં 15,000 રન બનાવનાર વિશ્વનો બીજો બેટ્સમેન બનશે. તેના પહેલા, આ સિદ્ધિ ફક્ત મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરે જ મેળવી હતી, જેમના નામે ODI ક્રિકેટમાં 18,426 રનનો રેકોર્ડ છે. વધુમાં, વિરાટ 100 આંતરરાષ્ટ્રીય સદીના સીમાચિહ્ન તરફ આગળ વધી રહ્યો છે; હાલમાં તેના નામે 85 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી છે અને તે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિથી 15 સદી દૂર છે.
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