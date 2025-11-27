ETV Bharat / sports

સ્ટાર ક્રિકેટરના સાળા એ કરી આત્મહત્યા, પૂર્વ મંગેતરે રેપની ફરિયાદ કર્યાના વર્ષ બાદ આપઘાત

રાજકોટના માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ અમીન માર્ગ પર રહેતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા જીત રસિકભાઈ પાબારી એપોતાના નિવાસસ્થાને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા એ કરી આત્મહત્યા
ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા એ કરી આત્મહત્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 5:18 PM IST

રાજકોટ: માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ અમીન માર્ગ પર રહેતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા જીત રસિકભાઈ પાબારીએ (ઉં.વ. 28) ગઈકાલે પોતાના નિવાસ સ્થાને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. સવારથી જ જીત ઘરે જ હતો. પરિવારજનો તેના રૂમમાં જોવા ગયા તો તે બેભાન અવસ્થામાં જોવા મળતા તેને તાત્કાલિક કાલાવડ રોડ પરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તપાસ કરી તેને મૃત જાહેર કર્યો.

ગત 26 નવેમ્બર 2024ના રોજ માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જીત પાબારીની પૂર્વ મંગેતર દ્વારા જીત વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. આમ, એક વર્ષ બાદ એટલે કે 26 નવેમ્બર, 2025ના રોજ આત્મહત્યા કરી લીધી છે.

બી.જે. ચૌધરી – ACP, રાજકોટ દક્ષિણ (Etv Bharat Gujarat)

રાજકોટ ACP દક્ષિણ વિભાગ બી.જે. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, સવારના સમયે જીત રસિકભાઈ પાબારીએ (ઉં.વ. 28) એ અમીન માર્ગ પર આવે હરિહર સોસાયટીમાં ઉપરના ભાગે પોતાના રૂમમાં આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. જેને પહેલા ખાનગી હોસ્પિટલ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તબીબે મૃત જાહેર કરતા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા એ કરી આત્મહત્યા
ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા એ કરી આત્મહત્યા (Etv Bharat Gujarat)

પરિવારજનોની સ્થિતિ સ્વસ્થ ન હોવાથી આજે જે જગ્યાએ યુવાને આપઘાત કર્યો છે, તે રૂમને લોક કરવામાં આવ્યો છે. FSLને સાથે રાખી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને સ્થળ તપાસ કરવામાં આવશે. હાલ કોઈ સ્યુસાઇડ નોટ મળી આવી નથી અને પરિવારજનો પણ અજાણ હોવાથી આપઘાતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસની તપાસ દરમિયાન યુવાન સવારે 9.30 વાગ્યા આસપાસ પોતાના ઘર નીચે પણ આવ્યો હતો. ગરમ પાણી પણ પીધું હતું. આ પછી પરત ઉપરના માળે પોતાના રૂમમાં જતો રહ્યો હતો. 11:30 વાગ્યા બાદ પરિવારજનો તેના રૂમમાં પહોંચતા રૂમ અંદરથી બંધ હતો અને ગ્રીલમાંથી જોતા તે બેભાન હાલતમાં જોવા મળતા તત્કાલ તેને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા એ કરી આત્મહત્યા
ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાના સાળા એ કરી આત્મહત્યા (Etv Bharat Gujarat)

એક વર્ષ પહેલા થયેલા દુષ્કર્મ કેસમાં તેને આગોતરા જામીન મેળવ્યા હતા. જોકે, એ કેસના કારણે આત્મહત્યા કરી કે અન્ય કોઈ કારણોસર આપઘાત કર્યો છે એ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જીત ઈમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટનો ધંધો કરતો હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ બનાવની જાણ થતાં માલવિયાનગર પોલીસનો સ્ટાફ હોસ્પિટલ તેમજ ઘરે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી છે. હાલ કોઈ સુસાઈડ નોટ મળી નથી, પરંતુ પોલીસે ઘરની તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, જીત છેલ્લા ઘણા સમયથી ડિપ્રેશનમાં હતો. પોલીસે આકસ્મિક મૃત્યુનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

Last Updated : November 27, 2025 at 5:18 PM IST

