RCBને લાગ્યો મોટો ફટકો, ઈજાના કારણે ખેલાડી 4 મહિના સુધી મેદાનની બહાર રહેશે
ભારતનો ઉભરતો ક્રિકેટર ઈજાના કારણે 4 મહિનાથી મેદાનની બહાર છે. જે RCB માટે મોટો ફટકો છે.
Published : November 9, 2025 at 3:24 PM IST
હૈદરાબાદ: IPL 2026 પહેલા જ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ સમાચાર માત્ર RCB માટે જ નહીં પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે પણ દુઃખદ છે. જે ખેલાડી છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રન મશીન બની ગયો હતો, જેણે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં ઘણા રન બનાવ્યા હતા. હવે તે ઘાયલ છે.
ભારતનો આ સ્ટાર ખેલાડી ગંભીર રીતે ઘાયલ છે. તેની ઈજા ઘણી ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. આ અંગે હજુ સુધી કોઈ નક્કર સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી, પરંતુ ઈજા એટલી ચિંતાજનક છે કે ખેલાડી 4 મહિનાથી મેદાનની બહાર છે. હવે તે ચાર મહિના સુધી ક્રિકેટ રમી શકશે નહીં.
🚨 RAJAT PATIDAR OUT OF CRICKET FOR 4 MONTHS 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) November 8, 2025
- Rajat Patidar will be out of Cricket action for 4 months due to injury. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/kWBKUq700o
આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ RCBનો વર્તમાન કેપ્ટન અને ભારતીય ક્રિકેટર રજત પાટીદાર છે. ભારત A અને દક્ષિણ આફ્રિકા A વચ્ચે રમાઈ રહેલી ચાર દિવસીય બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચમાં તે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. અહેવાલો અનુસાર, તેની ઈજા ઘણી ગંભીર છે, જેના કારણે તેના સાજા થવામાં લગભગ 4 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. આ મેચમાં તેણે પ્રથમ દાવમાં 18 રન અને બીજી ઈનિંગમાં 28 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં પાટીદાર આ સમગ્ર સ્થાનિક સિઝનમાંથી બહાર છે.
મધ્યપ્રદેશના કેપ્ટન તરીકે, તેણે રણજી ટ્રોફી 2025-26ની પહેલી જ મેચમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી. હવે તે રણજી ટ્રોફીની બાકીની મેચોમાંથી પણ બહાર છે. આ સાથે, સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી (નવેમ્બરના અંતમાં) અને વિજય હજારે ટ્રોફી (ડિસેમ્બરના અંતમાં)ની ત્રણેય ટુર્નામેન્ટ રમાશે નહીં. મધ્યપ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન માટે આ એક મોટી ખોટ છે.
આરસીબીને પણ આંચકો લાગી શકે છે
આ RCB માટે પણ મોટો ફટકો સાબિત થઈ શકે છે. જો રજત પાટીદાર IPL સુધી આ ઈજામાંથી સંપૂર્ણ રીતે સાજો નહીં થાય અને તેની ફિટનેસ પાછી નહીં મેળવે તો IPL 2025ની વિજેતા RCB માટે તે મોટો ફટકો હશે. ટીમના કેપ્ટન હોવા ઉપરાંત પાટીદાર મહત્વના ખેલાડી પણ છે.
રિષભ પંત પણ ઈજાગ્રસ્ત છે
રજત પાટીદાર પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંત પણ ઈન્ડિયા A અને દક્ષિણ આફ્રિકા A વચ્ચે ચાલી રહેલી મેચમાં ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. પંતના શરીર પર બોલ વાગતા અનેક વાર ઈજા થઈ હતી. આ પછી, અંતે, ઈજાના કારણે, તે ઈજાગ્રસ્ત થઈને નિવૃત્ત થયો અને મેદાનની બહાર ગયો.
