13 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગા, 281 ની સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે, રજત પાટીદારની તોફાની બેટીંગ
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રજત પાટીદારે 48 બોલમાં અણનમ 135 રન બનાવ્યા. મધ્યપ્રદેશે આસામ સામે 250 રનનો લક્ષ્યાંક મૂક્યો.
Published : November 16, 2026 at 4:34 PM IST
Rajat Patidar Century: સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટુર્નામેન્ટમાં આજે રજત પાટીદારે એક શાનદાર ઇનિંગ રમીને ફરી એકવાર ઈતિહાસ રચ્યો છે. મધ્યપ્રદેશ અને આસામ વચ્ચે ચાલી રહેલી મેચમાં, તેમની આક્રમક બેટિંગને કારણે એક એવો રેકોર્ડ બન્યો છે જે અન્ય કોઈ બેટ્સમેન બનાવી શક્યા નથી. તેમના શાનદાર પ્રદર્શનની મદદથી, મધ્યપ્રદેશની ટીમે 250 રનનો વિશાળ સ્કોર ખડક્યો છે.
માત્ર 41 બોલમાં ધમાકેદાર સદી ફટકારી
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી હાલમાં ચાલી રહી છે. મધ્યપ્રદેશ અને આસામ વચ્ચેની મેચમાં, મધ્યપ્રદેશ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતર્યું. શરૂઆતની વિકેટો પડ્યા પછી, ટીમના કેપ્ટન રજત પાટીદાર બેટિંગ કરવા આવ્યા. તેમણે તરત જ જોરદાર બેટિંગ શરૂ કરી. તેમણે માત્ર 25 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, અને પછી ચોગ્ગા અને છગ્ગાની શ્રેણી ફટકારી. રજતે માત્ર 41 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી, અને તે પછી પણ તેમનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ ચાલુ રહ્યું.
🚨 HISTORY CREATED BY CAPTAIN RAJAT PATIDAR! 🫡💯 Rajat Patidar becomes the FIRST-EVER Madhya Pradesh batter to score a century in Syed Mushtaq Ali Trophy history! 🔥 Leading from the front in style! 👏🏏 https://t.co/rRAf0USyqf— Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) November 16, 2026
48 બોલમાં અણનમ 135 રન
આ મેચમાં, રજત પાટીદારે માત્ર 48 બોલમાં 135 રન બનાવ્યા અને અણનમ રહ્યા. તેમની ઇનિંગમાં 13 છગ્ગા અને આઠ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે 281.25 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા, જેનાથી મધ્યપ્રદેશ કુલ 250 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. ઇનિંગની 19મી ઓવરમાં, રજતે એક ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા.
THE ABSOLUTE MAYHEM BY RAJAT PATIDAR IN THE SMAT. 🤯 https://t.co/UjC77r2RFS— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2026
મધ્યપ્રદેશનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં મધ્યપ્રદેશના કોઈ પણ બેટ્સમેન સદી ફટકારી શક્યો ન હતો. અગાઉ, 2021 માં, રજત પાટીદારે 96 રન બનાવ્યા હતા અને માત્ર ચાર રનથી પોતાની સદી ચૂકી ગયા હતા. હવે, રજત પાટીદાર આ ટુર્નામેન્ટમાં સદી ફટકારનાર મધ્યપ્રદેશનો પ્રથમ અને એકમાત્ર ખેલાડી બન્યો છે. રજત પાટીદારના આગમન પછી રનની ગતિમાં વધારો એ હકીકત દ્વારા સમજી શકાય છે કે ટીમનો સ્કોર પ્રથમ 7.4 ઓવરમાં 57 રન હતો અને ત્રણ વિકેટ પડી ગઈ હતી. જોકે, 20 ઓવરના અંત સુધીમાં, ટીમ 250 રનના આંકડે પહોંચી ગઈ હતી.
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