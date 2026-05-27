રજત પાટીદારે રચ્યો ઇતિહાસ, T20 ક્રિકેટમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો

RCB ના કેપ્ટન રજત પાટીદારે IPL 2026 ના ક્વોલિફાયર 1 માં 9 છગ્ગા ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. પાટીદારે 93 રનની ધમાકેદાર અણનમ ઇનિંગ્સ રમી હતી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 27, 2026 at 2:24 PM IST

IPL 2026: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુના સ્ટાર બેટ્સમેન રજત પાટીદારે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 2026 આવૃત્તિમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રમાયેલી ક્વોલિફાયર 1 મેચમાં, રજત પાટીદારે 93 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ રમી. આ સિદ્ધિ સાથે, પાટીદારે IPLમાં એક એવો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે જે અત્યાર સુધી કોઈ અન્ય હાંસલ કરી શક્યું નથી. હકીકતમાં, પાટીદાર IPLમાં 200 છગ્ગા ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બની ગયો છે.

IPL 2026 ના ક્વોલિફાયર 1 માં, રજત પાટીદારે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે માત્ર 33 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગાની મદદથી 93 રનની ધમાકેદાર અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. પાટીદારે લગભગ 282 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી પોતાના રન બનાવ્યા હતા. આ પ્રદર્શન સાથે, પાટીદારે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો. રજત પાટીદાર હવે T20 ક્રિકેટમાં 200 છગ્ગા ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયો છે. અભિષેક શર્મા આ યાદીમાં બીજા સ્થાને છે, તેણે 125 ઇનિંગ્સમાં 200 છગ્ગા પૂરા કર્યા છે, જ્યારે તિલક વર્માએ 127 ઇનિંગ્સમાં અને કેએલ રાહુલે 129 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ મેળવી છે.

T20 માં ભારતીય ખેલાડી દ્વારા સૌથી ઝડપી 200 છગ્ગા ફટકારનાર ખેલાડી

  • રજત પાટીદાર: 105 ઇનિંગ્સ
  • અભિષેક શર્મા: 125 ઇનિંગ્સ
  • તિલક વર્માઃ 127 ઇનિંગ્સ
  • કેએલ રાહુલ: 129 ઇનિંગ્સ

રજત પાટીદારે વીરેન્દ્ર સેહવાગના રેકોર્ડની બરાબરી કરી

રજત પાટીદારે આ મેચમાં માત્ર 21 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. આ સિદ્ધિ સાથે, પાટીદાર IPL પ્લેઓફમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર છઠ્ઠા બેટ્સમેન બન્યા છે. તેમણે વીરેન્દ્ર સેહવાગના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે. આ યાદીમાં ટોચ પર સુરેશ રૈના છે, જેમણે 2024 માં પંજાબ કિંગ્સ સામે પ્લેઓફમાં માત્ર 16 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી.

IPL પ્લેઓફમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી (બોલની દ્રષ્ટિએ)

  • 16 બોલ: સુરેશ રૈના વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS), 2014
  • 17 બોલ: એડમ ગિલક્રિસ્ટ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC), 2009
  • 20 બોલ: એમએસ ધોની વિરુદ્ધ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI), 2012
  • 21 બોલ: ડ્વેન સ્મિથ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK), 2013
  • 21 બોલ: વીરેન્દ્ર સેહવાગ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK), 2014
  • 21 બોલ: રજત પાટીદાર વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT), 2026

IPL પ્લેઓફમાં રજત પાટીદારનું પ્રદર્શન:

  • 112 (54 બોલ)* વિરુદ્ધ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG), એલિમિનેટર 2022
  • 58 (42 બોલ) વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR), ક્વોલિફાયર 2, 2022
  • 34 (22 બોલ) વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR), એલિમિનેટર 2024
  • 15 (8 બોલ)* વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS), ક્વોલિફાયર 1, 2025
  • 26 (16 બોલ) વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS), ફાઇનલ 2025
  • 93 (33 બોલ)* વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT), ક્વોલિફાયર 1, 2026

