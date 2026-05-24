IPL 2026: મુંબઈને 30 રનથી હરાવી રાજસ્થાનની પ્લેઓફમાં રોયલ એન્ટ્રી, પંજાબ અને કોલકાતા બહાર
વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 30 રને હરાવીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે.
Published : May 24, 2026 at 8:07 PM IST
RR BEAT MI : IPL 2026 દરમિયાન 24 મેના રોજ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં મુંબઈએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, રાજસ્થાન રોયલ્સ સારી શરૂઆત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા; તેમના ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન આ મેચમાં નિષ્ફળ ગયા.
અંતે, જોફ્રા આર્ચરે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી, જેના કારણે રાજસ્થાનનો કુલ સ્કોર 205 રન થયો. વધુમાં, બોલ સાથે, તેણે 4 ઓવરમાં માત્ર 17 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. તે રોયલ્સની જીતનો સાચો હીરો બન્યો. દરમિયાન, લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પણ મજબૂત શરૂઆત મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા; રોહિત શર્મા અને રિયાન રિકેલ્ટન આ મેચમાં નિષ્ફળ ગયા. ત્યારબાદ, સૂર્યકુમાર યાદવે શાનદાર બેટિંગ કરી અને અડધી સદી ફટકારી. જો કે, આ જીત મેળવવા માટે અપૂરતું સાબિત થયું. રાજસ્થાને 30 રનથી વિજય મેળવ્યો, જેના કારણે પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન પાછું મેળવ્યું.
રાજસ્થાને 205 રન બનાવ્યા હતા
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, રાજસ્થાને 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 205 રન બનાવ્યા. ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ 17 બોલમાં 27 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ 6 બોલમાં 4 રનનું યોગદાન આપ્યું. વધુમાં, ધ્રુવ જુરેલે 26 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન રિયાન પરાગે 8 બોલમાં 14 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, દાસુન શનાકાએ 15 બોલમાં 29 રનની ઇનિંગ રમી. વધુમાં, જોફ્રા આર્ચરે 15 બોલમાં 32 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. મુંબઈ તરફથી, દીપક ચહર અને શાર્દુલ ઠાકુરે સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી. આ ઉપરાંત, વિલ જેક્સ, કોર્બિન બોશ અને અલ્લાહ ગઝનફરે એક-એક વિકેટ લીધી.
મુંબઈને મળી 30 રનથી હાર
લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની શરૂઆત પણ ખરાબ રહી. ઓપનિંગ બેટ્સમેન રોહિત શર્મા ખાતું ખોલ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યો, જ્યારે રિયાન રિકેલ્ટને 7 બોલમાં 12 રન બનાવ્યા. વધુમાં, નમન ધીર અને તિલક વર્મા પણ આ મેચમાં નિષ્ફળ રહ્યા; બંને બેટ્સમેન ખાસ અસર કરી શક્યા નહીં. નમન ધીરે 6 રન અને તિલક 3 રનનું યોગદાન આપ્યું. મુંબઈ માટે સૂર્યકુમાર યાદવે 42 બોલમાં 60 રનની ઇનિંગ રમી. વધુમાં, કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ 15 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા. મુંબઈ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 179 રન બનાવી શક્યું.
રાજસ્થાન રોયલ્સ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય
વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો થયો. આ જીત સાથે, રાજસ્થાન રોયલ્સે પ્લેઓફ માટે સફળતાપૂર્વક ક્વોલિફાય કર્યું છે. RR IPL 2026 ના પ્લેઓફમાં પહોંચનારી ચોથી ટીમ બની ગઈ છે. તેમના પહેલા, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પહેલાથી જ ટોચના ચારમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂક્યા હતા. આ ટીમોમાં, RCB અને GT ટોચના બે સ્થાનો પર રહ્યા. આ જીત સાથે પંજાબ કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: રેયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), નમન ધીર, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), વિલ જેક્સ, કોર્બિન બોશ, દીપક ચહર, શાર્દુલ ઠાકુર, એએમ ગઝનફર, રઘુ શર્મા.
રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), ડોનોવન ફરેરા, શુભમ દુબે, દાસુન શનાકા, જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર, યશ રાજ પુંજા, બ્રજેશ શર્મા.
