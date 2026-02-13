IPL 2026: રાજસ્થાન રોયલ્સે કેપ્ટનની જાહેરાત કરી, રવિન્દ્ર જાડેજા નહીં આ ખેલાડીને મળી જવાબદારી
રાજસ્થાન રોયલ્સે IPLની 19મી સીઝન માટે નવા કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે, જેમાં જવાબદારી રિયાન પરાગને સોંપવામાં આવી છે.
Published : February 13, 2026 at 5:13 PM IST
IPL 2026: રાજસ્થાન રોયલ્સે 2026 માં રમાનારી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝન માટે તેમની ટીમમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કર્યા છે. તેમણે ગયા સીઝન સુધી ટીમના કેપ્ટન રહેલા સંજુ સેમસનને ટ્રેડ વિન્ડો દ્વારા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે બદલી નાખ્યા. ત્યારથી, બધાની નજર IPL 2026 સીઝન પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સના નવા કેપ્ટન પર છે, જેમાં હવે CSK ના રાજસ્થાન રોયલ્સના ભાગ રહેલા રવિન્દ્ર જાડેજા આ ભૂમિકા સંભાળે તેવી અપેક્ષા છે. જોકે, રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ આ બધી અટકળોનો અંત લાવી દીધો છે અને IPL 2026 પહેલા રિયાન પરાગને નવા કેપ્ટન તરીકે જાહેર કર્યો છે.
પરાગે 2025ની સીઝનમાં પણ કેપ્ટનશીપ કરી હતી
IPL 2025 સીઝન રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે સારી નહોતી. ગયા સીઝનમાં ટીમનું કેપ્ટનશીપ કરી રહેલા સંજુ સેમસન ઈજાને કારણે આઠ મેચ ગુમાવી શક્યા હતા અને રિયાન પરાગે જવાબદારી સંભાળી હતી. જોકે, તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, રાજસ્થાન રોયલ્સ ફક્ત બે મેચ જીતી શક્યું હતું અને છ હારી ગયું હતું. રિયાન પરાગે કેપ્ટન તરીકે બેટિંગમાં ચોક્કસપણે નોંધપાત્ર રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, આ આઠ મેચમાં તેણે સરેરાશ 38.57 રન બનાવ્યા અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે તેની આઈપીએલ કારકિર્દીનો સૌથી વધુ સ્કોર 95 રન બનાવ્યો.
Royals fam, it’s time to get behind your new Captain! 💪💗 pic.twitter.com/OjodsT0fu5— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 13, 2026
આઈપીએલમાં રિયાન પરાગનું અત્યાર સુધીનું પ્રદર્શન
2019 ની આઈપીએલ સીઝનમાં, રિયાન પરાગને વિશ્વ ક્રિકેટની સૌથી મોટી ટી20 લીગમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી, જ્યાં તે છેલ્લા સાત સીઝનથી રાજસ્થાન રોયલ્સનો ભાગ છે. તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 2024 ની આઈપીએલ સીઝનમાં આવ્યું હતું, જ્યાં તેણે 52.09 ની સરેરાશથી 573 રન બનાવ્યા હતા. રિયાન પરાગે આઈપીએલમાં કુલ 84 મેચ રમી છે, જેમાં 26.1 ની સરેરાશથી 1566 રન બનાવ્યા છે. આ ઉપરાંત, રિયાન પરાગે જરૂર પડ્યે પોતાની બોલિંગ કુશળતા બતાવી છે અને અત્યાર સુધી આઈપીએલમાં 7 વિકેટો લીધી છે.
IPL 2026 માટે રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ
રવીન્દ્ર જાડેજા, સેમ કરન, ડોનોવન ફરેરા, સંદીપ શર્મા, શુભમ દુબે, વૈભવ સૂર્યવંશી, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, શિમરોન હેટમાયર, યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ, રિયાન પરાગ, યુધવીર સિંહ ચરક, જોફ્રા આર્ચર, તુષાર દેશપાંડે, સુન્દર, બર્શ્વિન, બર્શ્વિન, સુપ્રિન્ના, બર્શ્વી. મિશ્રા, યશ રાજ પુંજા, વિગ્નેશ પુથુર, રવિ સિંહ, અમન રાવ, બ્રિજેશ શર્મા, એડમ મિલ્ને, કુલદીપ સેન.
આ પણ વાંચો: