મોહમ્મદ શમી IPLમાં ટીમ બદલશે? રાજસ્થાન-લખનૌ વચ્ચે થઈ શકે છે ટ્રેડ
આગામી 24 કલાકમાં, બધી ટીમો તેમના રિટેન કરેલા અને રિલીઝ કરેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરશે. તે પહેલાં, લખનૌ અને રાજસ્થાન વચ્ચે ટ્રેડ થઈ શકે છે.
Published : November 16, 2026 at 8:38 PM IST
IPL 2027: IPL હરાજી પહેલા ખેલાડીઓની આપ-લે વેગ પકડી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી સાથે સંકળાયેલો એક મોટો ટ્રેડ ઉભરી આવ્યો છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) એ શમીને રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે ટ્રેડ કરવા માટે સંમતિ આપી છે. આ સોદાથી ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર સેમ કુરન લખનૌ ટીમમાં જોડાશે. વધુમાં, તમિલનાડુના ડાબોડી સ્પિનર એમ સિદ્ધાર્થ પણ આ ટ્રેડનો ભાગ બનશે.
ESPNcricinfo ના એક અહેવાલ મુજબ, લખનૌ અને રાજસ્થાન વચ્ચે એક ટ્રેડ પર સંમતિ સધાઈ છે. આ કરાર હેઠળ, શમી રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે જોડાશે, જ્યારે સેમ કુરન લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાશે. લખનૌ એમ. સિદ્ધાર્થને પણ મુક્ત કરવા માટે તૈયાર છે. જોકે, આ ટ્રેડની ઔપચારિકતાઓ હજુ પૂર્ણ થવાની બાકી છે.
Lucknow Super Giants are set to trade Mohammed Shami to Rajasthan Royals, with England allrounder Sam Curran heading the other way 🔁 LSG are also set to release Tamil Nadu left-arm spinner M Siddharth as part of the trade with RR Full story: https://t.co/5Y45cGqsWj https://t.co/VSOzuYlUYT— Cricinfo (@cricinfo) November 16, 2026
શમીનો અનુભવ રાજસ્થાનને મજબૂત બનાવશે
મોહમ્મદ શમીએ તાજેતરમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. સપ્ટેમ્બરમાં 36 વર્ષનો થયેલા શમીનું IPL 2026 માં આંકડાકીય રીતે ઓછું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન રહ્યું. તેણે 13 મેચમાં 9.00 ની ઇકોનોમી પર 12 વિકેટ લીધી. તેમ છતાં, તેની હાજરીએ લખનૌના બોલિંગ આક્રમણને અનુભવ અને ઊંડાણ પૂરું પાડ્યું, જે પોઈન્ટ ટેબલમાં તળિયે રહ્યું.
શમીએ T20 ક્રિકેટમાં અનેક વખત સાબિત કર્યું છે કે તે મેચનો પાયો ફેરવવા માટે પોતાના અનુભવનો ઉપયોગ કરી શકે છે. શમી પાવરપ્લેમાં પણ ખૂબ અસરકારક છે. 2024 થી, તેણે પ્રથમ છ ઓવરમાં 8.76 ની ઇકોનોમી પર 14 વિકેટ લીધી છે. IPL 2026 માં, લખનૌની ટીમ પાસે પાવરપ્લે દરમિયાન 8.71 ની શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ઇકોનોમી હતી. રાજસ્થાન માટે શમીને ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચર સાથે જોડી શકાય છે. આર્ચર ગઈ સિઝનમાં ટીમનો મુખ્ય બોલર હતો. આવી સ્થિતિમાં, બંનેનો અનુભવ અને ઝડપી બોલિંગ રાજસ્થાનના આક્રમણને નવો દેખાવ આપી શકે છે.
સેમ LSG માં ઓલરાઉન્ડર ખેલાડીની ખાલી જગ્યા ભરશે
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સેમ કુરન માટે ત્રીજી IPL ફ્રેન્ચાઇઝી હશે. તે અગાઉ પંજાબ કિંગ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમી ચૂક્યો છે, બંને ટીમો સાથે બે વાર સંકળાયેલો રહ્યો છે. ઈજાને કારણે, કુરન IPL 2026 માં ભાગ લઈ શક્યો ન હતો. લખનૌમાં, તે ટીમના ગ્લોબલ ડિરેક્ટર ઓફ ક્રિકેટ, ટોમ મૂડી સાથે મુલાકાત કરશે. કુરન અને મૂડીએ અગાઉ અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝીમાં સાથે કામ કર્યું છે. તેઓએ ધ હંડ્રેડમાં ઓવલ ઇન્વિન્સિબલ્સ અને UAE ની ILT20 લીગમાં ડેઝર્ટ વાઇપર્સ સાથે કામ કર્યું છે. મૂડીના કોચિંગ હેઠળ, કુરન આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ડેઝર્ટ વાઇપર્સને ILT20 ટાઇટલ સુધી પણ લઈ ગયા હતા.
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