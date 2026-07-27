CWG 2026 માં ચોથો દિવસ ભારત માટે રહ્યો શાનદાર, રાજા મુથુપંડીએ જીત્યો સિલ્વર
ભારતના રાજા મુથુપંડીએ 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં વેઇટલિફ્ટિંગ (65 કિગ્રા કેટેગરી) માં સિલ્વર મેડલ જીતવા માટે શાનદાર વાપસી કરી છે. આ ઇવેન્ટમાં ભારતનો ચોથો મેડલ છે.
Published : July 27, 2026 at 12:57 PM IST
CWG 2026: ભારતના રાજા મુથુપંડીએ 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શાનદાર વાપસી કરી, વેઇટલિફ્ટિંગ (65 કિગ્રા કેટેગરી) માં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો. આ ઇવેન્ટમાં ભારતનો ચોથો મેડલ હતો, જે ભારતીય વેઇટલિફ્ટિંગ ટીમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને ચાલુ રાખે છે. 26 વર્ષીય રાજા મુથુપંડીએ કુલ 286 કિગ્રા (સ્નેચમાં 126 કિગ્રા અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 160 કિગ્રા) ઉપાડીને બીજું સ્થાન મેળવ્યું. દરમિયાન, મલેશિયાના અઝનિલ બિન બિદિન મુહમ્મદે રેકોર્ડ 299 કિગ્રા વજન ઉપાડીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેનો સતત ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ છે.
મુથુપંડીએ સ્નેચ રાઉન્ડમાં 126 કિલો વજન ઉપાડ્યું
રાજા મુથુપંડીએ પોતાની ઇવેન્ટમાં ખૂબ જ મજબૂત શરૂઆત કરી. સ્નેચ રાઉન્ડ દરમિયાન બીજા પ્રયાસમાં 126 કિલો વજન ઉપાડીને તેણે લીડ મેળવી. ત્યારબાદ, ક્લીન એન્ડ જર્ક રાઉન્ડમાં, તેણે બીજા પ્રયાસમાં સફળતાપૂર્વક 160 કિલો વજન ઉપાડ્યું. કુલ 286 કિલો વજન ઉપાડીને, તેણે ગ્લાસગોમાં ભારત માટે બીજો મેડલ જીત્યો. નોંધનીય છે કે 2019 માં કોણીની ગંભીર ઈજાને કારણે તેની કારકિર્દી લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે તે 2022 બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ચૂકી ગયો હતો.
Another lift. Another medal. 🥈— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
Raja Muthupandi muscles his way to Commonwealth Games silver in the Men's 65kg event. 🏋️♂️
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રાજા મુથુપંડીએ 2025 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં 299 કિલો વજન ઉપાડ્યું
65 કિગ્રા વજન વર્ગમાં ગયા પછી, રાજા મુથુપંડીએ ભારતીય ટીમમાં પાછા ફર્યા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેણે 299 કિગ્રાનો કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ કુલ સ્કોર હાંસલ કર્યો અને 2025 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં નવમા સ્થાને રહ્યો. 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેની સિલ્વર મેડલ જીતવાથી વેઇટલિફ્ટિંગમાં ભારતના કુલ મેડલની સંખ્યા ચાર થઈ ગઈ. અત્યાર સુધીમાં, ભારતે આ સ્પર્ધામાં એક ગોલ્ડ, બે સિલ્વર અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે.
VIDEO | Indian weightlifter Raja Muthupandi said he was pleased to win a silver medal on his Commonwealth Games debut but admitted he was not completely satisfied after missing out on the gold in the men's 65kg category on Sunday.— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
The Tamil Nadu lifter secured silver with a… pic.twitter.com/0gmruybHck
ભારતે ચોથા દિવસે 3 મેડલ જીત્યા
ભારતીય ખેલાડીઓએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ચોથા દિવસે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં ત્રણ મેડલ મેળવ્યા. મુથુપંડી પહેલા, ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા મીરાબાઈ ચાનુએ મહિલાઓની 48 કિગ્રા શ્રેણીમાં સતત ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે ચાનંબમ ઋષિકાંત સિંહે પુરુષોની 60 કિગ્રા ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. અગાઉ, ટુર્નામેન્ટના બીજા દિવસે, ઝાંડુ કુમારે પાવરલિફ્ટિંગમાં ભારત માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. ભારત હવે મેડલ ટેલીમાં સાતમા સ્થાને પહોંચી ગયું છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા 12 ગોલ્ડ સહિત 24 મેડલ સાથે ટોચ પર છે.
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