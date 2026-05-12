ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજ ખેલાડીએ ખરીદી ટીમ, T20 લીગમાં ચમકવા માટે તૈયાર
IPL 2026 ની સીઝન દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ રાહુલ દ્રવિડે એક ટીમ ખરીદી છે. તે યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગમાં ડબલિન ગાર્ડિયન્સના માલિક બન્યો છે.
Published : May 12, 2026 at 2:59 PM IST
RAHUL DRAVID: ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ રાહુલ દ્રવિડે દેશ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. એક ખેલાડી તરીકે, આ આઇકોનએ ભારત માટે ઘણી બધી રન બનાવ્યા છે. વધુમાં, કોચ તરીકે, દ્રવિડે 2024 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવ્યો. હવે, રાહુલ દ્રવિડે એક નવી ઇનિંગ શરૂ કરી છે. તેણે યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગ (ETPL) માં એક ટીમ ખરીદી છે, જે આયર્લેન્ડમાં યોજાવાની છે. દ્રવિડ ડબલિન ગાર્ડિયન્સના સહ-માલિક બન્યા છે.
રાહુલ દ્રવિડ એક ભારતીય કન્સોર્ટિયમનો ભાગ છે જેણે ટીમ ખરીદી છે. દ્રવિડે ખરીદેલી ફ્રેન્ચાઇઝી ડબલિન ગાર્ડિયન્સ તરીકે ઓળખાશે. વધુમાં, ટીમનું નેતૃત્વ આર. અશ્વિન કરશે. તે ફક્ત રાહુલ દ્રવિડ જ નહીં; વિશ્વભરના ઘણા અન્ય દિગ્ગજ ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓએ પણ આ લીગમાં ટીમો ખરીદી છે.
ગ્લેન મેક્સવેલે બેલફાસ્ટ ફ્રેન્ચાઇઝી હસ્તગત કરી છે, જ્યારે એડિનબર્ગ ફ્રેન્ચાઇઝી કાયલ મિલ્સ, નાથન મેક્કુલમ અને રશેલ વાઈઝમેન દ્વારા ખરીદવામાં આવી છે. વધુમાં, ગ્લાસગો ટીમને વિપુલ અગ્રવાલ અને ક્રિસ ગેઇલ દ્વારા સંયુક્ત રીતે હસ્તગત કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, એમ્સ્ટરડેમ ફ્રેન્ચાઇઝીને સ્ટીવ વો, જેમી ડ્વાયર અને ટિમ થોમસ દ્વારા સંયુક્ત રીતે ખરીદવામાં આવી છે. રોટરડેમને જોન્ટી રોડ્સ, ફાફ ડુ પ્લેસિસ, ગ્લેશિન અને સમીર શાહ દ્વારા સંયુક્ત રીતે હસ્તગત કરવામાં આવ્યું છે. કુલ મળીને, આ લીગમાં વિશ્વભરના ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ માલિક તરીકે દેખાવા માટે તૈયાર છે.
કુલ 6 ટીમો ભાગ લેશે
આ લીગમાં કુલ 6 ટીમો ભાગ લેશે. આ લીગ બોલીવુડ અભિનેતા અભિષેક બચ્ચન દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. તેઓ ભારતીય કંપની, રૂલ્સ સ્પોર્ટ ટેક સાથે સહયોગથી લીગનું સંચાલન કરશે. આ લીગ 26 ઓગસ્ટથી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી રમાશે. બધી મેચો હેગ અને ડબલિનમાં યોજાશે. આ લીગનું આયોજન આયર્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને નેધરલેન્ડના ક્રિકેટ બોર્ડના સહયોગથી કરવામાં આવશે. ચાહકો આ લીગની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. વિશ્વભરના ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓ યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગનો ભાગ બનવા માટે તૈયાર છે.
તમામ 6 ETPL ફ્રેન્ચાઇઝી અને તેમના માલિકો
- ડબ્લિન ફ્રેન્ચાઇઝી - રાહુલ દ્રવિડ
- બેલફાસ્ટ ફ્રેન્ચાઇઝી - ગ્લેન મેક્સવેલ અને રોહન
- એડિનબર્ગ ફ્રેન્ચાઇઝી - કાયલ મિલ્સ, નાથન મેકકુલમ અને રશેલ વાઈઝમેન
- ગ્લાસગો ફ્રેન્ચાઇઝી - વિપુલ અગ્રવાલ અને ક્રિસ ગેલ
- એમ્સ્ટરડેમ ફ્રેન્ચાઇઝી - સ્ટીવ વો, જેમી ડ્વાયર અને ટિમ થોમસ
- રોટરડેમ ફ્રેન્ચાઇઝી - જોન્ટી રોડ્સ, ફાફ ડુ પ્લેસિસ, ગ્લાશિન અને સમીર શાહ; મધુકર શ્રી મેનેજિંગ પાર્ટનર તરીકે
