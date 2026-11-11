ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં અફઘાનિસ્તાનની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ, કેપ્ટન રહેમત શાહ ટોપ 10માં સ્થાન મેળવ્યું
અફઘાનિસ્તાનના રહેમત શાહે નવીનતમ ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં સાતમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જે કોઈ પણ અફઘાન ખેલાડી માટે અત્યાર સુધીની સર્વશ્રેષ્ઠ રેન્કિંગ છે.
Published : November 11, 2026 at 3:46 PM IST
ICC TEST RANKING: અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન રહમત શાહે ઇતિહાસ રચ્યો છે. ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં, તેણે એવી સિદ્ધિ મેળવી છે જે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધી કોઈ અફઘાન બેટ્સમેન મેળવી શક્યો નથી. નવા રેન્કિંગમાં, રહમત શાહે એક મહત્વપૂર્ણ છલાંગ લગાવી છે, અને ટોચના 10 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે. આવું પહેલી વાર બન્યું છે. અફઘાનિસ્તાનનો રાશિદ ખાન પહેલેથી જ પોતાની ક્ષમતા બતાવી રહ્યો છે.
ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં રહમત શાહ 7મા ક્રમે પહોંચ્યો
ICC એ નવી ટેસ્ટ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન રહમત શાહ છ સ્થાનના ફાયદા સાથે 7મા ક્રમે પહોંચ્યા છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ અફઘાન બેટ્સમેન ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોપ 10માં સ્થાન મેળવ્યું છે. શાહે ઝિમ્બાબ્વે સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં 173 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. શાહનું રેટિંગ હવે 735 પર પહોંચી ગયું છે. જોકે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ ઓછી ટેસ્ટ રમે છે, જો તેમની બેટિંગ સતત સારું પ્રદર્શન કરતી રહેશે, તો તેઓ ટૂંક સમયમાં ટોચના 5માં સ્થાન મેળવશે.
Another landmark moment for Afghanistan following the latest update to the ICC Men’s Test Player Rankings 😲 https://t.co/ZDaetQixgK— ICC (@ICC) November 11, 2026
આ રહેમતની પાંચમી ટેસ્ટ સદી છે. નોંધનીય છે કે, આ છ સ્થાનના છલાંગ સાથે, રહમત ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ, દક્ષિણ આફ્રિકાના એડન માર્કરામ અને શ્રીલંકાના કામેન્દુ મેન્ડિસ જેવા બેટ્સમેનોને પાછળ છોડી દીધા છે. આ બધા બેટ્સમેન એક-એક સ્થાન નીચે ઉતર્યા છે. તાજેતરમાં, અફઘાનિસ્તાને ઝિમ્બાબ્વે અને બાંગ્લાદેશને હરાવીને ICC ODI રેન્કિંગમાં છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચ્યું છે, જે તેનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ છે. અફઘાન ટીમે ત્રિકોણીય શ્રેણી પણ જીતી હતી.
રાશિદ ખાનનું વર્ચસ્વ બરકરાર
અફઘાનિસ્તાનના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક, રાશિદ ખાન, હાલમાં ODI બોલરોના રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાને છે. તેમનું રેટિંગ હાલમાં 760 છે, જે બીજા ક્રમાંકિત બોલર કરતા લગભગ 100 પોઈન્ટ આગળ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કેશવ મહારાજ, જે બીજા ક્રમાંકિત બોલર છે, તેમનું રેટિંગ 660 છે. આનો અર્થ એ થયો કે રાશિદનું સ્થાન હાલમાં જોખમમાં નથી. રાશિદ ખાન T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલરાઉન્ડરોની યાદીમાં પણ ટોચના સ્થાને છે, જેની રેટિંગ 731 છે.
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