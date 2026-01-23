અફઘાનિસ્તાની બેટ્સમેન રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ માંડ માંડ બચ્યો! જુઓ વાયરલ વીડિયો

ETV Bharat / sports

Rahmanullah Gurbaz injury: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને અફઘાનિસ્તાન (AFG vs WI) વચ્ચે ત્રણ મેચની ટી20 શ્રેણી રમાઈ રહી હતી. અફઘાન ટીમે શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી. જોકે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ત્રીજી ટી20 મેચ જીતી હતી. આ મેચનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં, અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર બેટ્સમેન રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝને બોલ વાગ્યો છે, જેના કારણે તે પડી ગયો છે. બાદમાં મેદાન પરના અમ્પાયરોએ ઉભો કરવામાં મદદ કરી અને તુરંત મેડીકલ ટીમ મેદાનમાં આવી પહોચી હતી.

રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝને વાગ્યો બોલ

મેચની 15મી ઓવરમાં, રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ 53 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. દરવેશ રસુલી સ્ટ્રાઈક પર હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી શમર સ્પ્રિંગર બોલિંગ કરી રહ્યો હતો. રસુલી બોલ ફટકાર્યો અને એક રન માટે દોડ્યો પણ પછી રન લેવાનો ઇનકાર કર્યો. ગુરબાઝ તેના છેડા તરફ દોડ્યો જ્યારે ગુડાકેશ મોતીએ બોલ ફેંક્યો અને બોલ રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝને વાગ્યો. ગુરબાઝજમીન પર પડી ગયો. અમ્પાયર અને ફિલ્ડરો તેની બાજુમાં દોડી ગયા. અમ્પાયરે તેની સંભાળ લીધી, અને મેડિકલ ટીમ તરત જ પહોંચી ગઈ. ESPNcricinfo અનુસાર, બોલ રહેમાનુલ્લાહના જડબામાં વાગ્યો, જેના કારણે તેને નાની ઈજા થઈ, પરંતુ તેણે મેદાન ન છોડવાનું પસંદ કર્યું. ત્યારબાદ ગુરબાઝે રમવાનું ચાલુ રાખ્યું.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો વિજય

ત્રીજી ટી20 મેચમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 151 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન બ્રાન્ડન કિંગે સૌથી વધુ 47 રન બનાવ્યા. અંતે, મેથ્યુ ફોર્ડે 11 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા. શામર સ્પ્રિંગરે પણ 9 બોલમાં અણનમ 16 રન બનાવ્યા. રાશિદ ખાને 2 વિકેટ લીધી. જવાબમાં, અફઘાનિસ્તાન ફક્ત 136 રન જ બનાવી શક્યું. રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે 58 બોલમાં 71 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા ફટકાર્યા. ગુરબાઝને બીજા છેડે અન્ય બેટ્સમેનોનો સહયોગ મળ્યો ન હતો, જેના કારણે તેની ટીમ ક્લીન સ્વીપ મેળવી શકી નહીં.

