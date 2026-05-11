22 છગ્ગા, 17 ચોગ્ગા... T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી! 140 કિલોગ્રામ વજનના ખેલાડીએ તબાહી મચાવી

ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક એવો રેકોર્ડ છે જે ખરેખર અસાધારણ છે. 140 કિલોગ્રામના ખેલાડીએ ધમાકેદાર શૈલીમાં બેટિંગ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો.

Published : May 11, 2026 at 7:20 PM IST

RAHKEEM CORNWALL: ક્રિકેટના મેદાન પર, દરેક મેચ સાથે રેકોર્ડ સતત બનતા અને તૂટતા રહે છે. જોકે, ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક ખાસ રેકોર્ડ એવો છે જે કોઈ પણ ખેલાડી માટે તોડી શકાતો નથી. 140 કિલોગ્રામ વજનના બેટ્સમેન, ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા, વિરોધી ટીમના બોલરોને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખ્યા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના આ પ્રબળ બેટ્સમેનએ વિસ્ફોટક આક્રમકતા સાથે બેટિંગ કરતી વખતે T20 મેચમાં બેવડી સદી ફટકારી. તેણે 266.23 નો આશ્ચર્યજનક સ્ટ્રાઈક રેટ જાળવી રાખીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેન રહકીમ કોર્નવોલે T20 ક્રિકેટમાં એક નોંધપાત્ર રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. તે હવે T20 ફોર્મેટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બનવાનો ગર્વ ધરાવે છે. આ ઇનિંગ્સમાં, તેણે માત્ર 77 બોલમાં 266.23 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 205 રન બનાવ્યા. કોર્નવોલનું વજન 140 કિલોગ્રામ છે અને તે છ ફૂટ ઊંચો છે. તેના શરીરને જોઈને, કોઈને પણ વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ લાગશે કે તે આવી વિનાશક બેટિંગ કરવા સક્ષમ છે; છતાં, ફક્ત તેની પ્રતિભાના બળ પર આધાર રાખીને, તેણે આ અસાધારણ સિદ્ધિ મેળવી.

આ રેકોર્ડ ક્યારે બન્યો?

રહકીમ કોર્નવોલે 2022 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એટલાન્ટા ઓપન ટી20 લીગ દરમિયાન આ ઇતિહાસ રચ્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમનાર કોઈપણ ખેલાડી આ રેકોર્ડનો દાવો કરી શક્યો નથી. આ ઇનિંગ પછી, કોર્નવોલ વૈશ્વિક ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી. તેની વિસ્ફોટક બેટિંગના બળ પર, તેની ટીમે 20 ઓવરમાં માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને 326 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. તે આ ટુર્નામેન્ટમાં એટલાન્ટા ફાયર માટે રમી રહ્યો હતો, અને ટીમે 172 રનથી મેચ જીતી લીધી.

કોર્નવોલની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી

રહકીમ કોર્નવોલ પણ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટેસ્ટ ટીમનો ભાગ રહી ચૂક્યા છે. તેમણે ટીમ માટે 10 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે 17 ઇનિંગ્સમાં 261 રન બનાવ્યા. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેમની સરેરાશ 18.64 છે. વધુમાં, તેમણે તેમની કારકિર્દીમાં બે પ્રભાવશાળી અડધી સદી ફટકારી છે.

