ETV Bharat / sports

આર. પ્રજ્ઞાનંધાએ રચ્યો ઇતિહાસ, ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર જીતનાર પ્રથમ ભારતીય

આર. પ્રજ્ઞાનંધાએ સેન્ટ લુઇસમાં ફેબિયાનો કારુઆનાને 15-13થી હરાવીને ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

આર. પ્રજ્ઞાનંધા
આર. પ્રજ્ઞાનંધા (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

R PRAGGNANANDHAA: આર. પ્રજ્ઞાનંધાએ સેન્ટ લૂઇસમાં ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે, અને આ પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો છે. તેણે ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ફેબિયાનો કારુઆનાને 15-13 થી હરાવ્યો. છ પોઈન્ટથી પાછળ હોવા છતાં, ચેન્નાઈના યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટરે હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો, અને મેચને પલટવા માટે એક અદ્ભુત વાપસી કરી. આ ઐતિહાસિક વિજય સાથે, તેણે તેની પ્રથમ ટ્રોફી અને આશરે ₹2 કરોડનું ઇનામ મેળવ્યું. તેણે તાજેતરમાં સેન્ટ લૂઇસ રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ ટાઇટલ પણ જીત્યું હતું.

અંતિમ દિવસે પ્રજ્ઞાનંધાની શાનદાર વાપસી

ટુર્નામેન્ટના અંતિમ દિવસની શરૂઆતમાં, ફેબિયાનો કારુઆનાએ 6 પોઈન્ટની લીડ મેળવી હતી, જેનાથી પ્રજ્ઞાનંધાને પુનરાગમનનો પડકાર મળ્યો હતો. જોકે, ભારતીય ખેલાડીએ શાનદાર ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું, બંને ઝડપી મેચ જીતીને લીડ મેળવી હતી. તેણે બ્લિટ્ઝ વિભાગમાં પણ આ ફાયદો જાળવી રાખ્યો હતો. બંને વચ્ચેની બ્લિટ્ઝ મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ. પરિણામે, પ્રજ્ઞાનંધાએ 15-13 ના અંતિમ સ્કોર સાથે આરામથી ટાઇટલ જીત્યું.

પ્રથમ બ્લિટ્ઝ મેચમાં પ્રજ્ઞાનંધાની ભૂલ

પ્રજ્ઞાનંધ માટે પ્રથમ બ્લિટ્ઝ મેચ સારી રહી ન હતી. જોકે તેની પાસે જીતવાની મજબૂત તક હતી, પરંતુ સમયના દબાણને કારણે ઉતાવળમાં તેણે ભૂલ કરી. આનાથી તેની સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ, પરંતુ કારુઆના તકનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો, અને મેચ આખરે ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ. કારુઆનાએ પ્રથમ ક્લાસિકલ ગેમમાં સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું, જેમાં 6-0થી વિજય મેળવ્યો હતો. બુધવારે રમાયેલી બીજી ક્લાસિકલ રમત 3-3ના ડ્રો સાથે સમાપ્ત થઈ. પરિણામે, કારુઆનાએ અંતિમ દિવસની રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ મેચોમાં પ્રજ્ઞાનંધ પર 6 પોઈન્ટની લીડ મેળવી.

વેસ્લી સોએ ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું

સેન્ટ લુઇસમાં યોજાયેલી ત્રીજા સ્થાન માટેની સ્પર્ધામાં, વેસ્લી સોએ વિન્સેન્ટ કીમરને હરાવીને સ્થાન મેળવ્યું. રેપિડ મેચોમાં દરેક ખેલાડીએ એક ગેમ જીતી, જેનાથી સ્પર્ધા રોમાંચક રહી. જોકે, વેસ્લી સોએ બ્લિટ્ઝ મેચોમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું, મેચ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં તેણે સતત ચારેય ગેમ જીતીને પોતાનો વિજય નિશ્ચિત કર્યો. અંતે, વેસ્લી સોએ કીમરને 18-12ના કુલ સ્કોર સાથે હરાવીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું.

આ પણ વાંચો:

  1. "મને નથી લાગતું કે કંઈ અલગ..." કેપ્ટન શુભમન ગિલ ડ્રો થયેલી કોલંબો ટેસ્ટ અને WTC પર આપ્યું મોટું નિવેદન
  2. અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અને ઓલિમ્પિક્સની તૈયારીઓ અંગે, અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં હાઇપાવર રિવ્યૂ મીટિંગ

TAGGED:

R PRAGGNANANDHAA
CHESS
FIRST INDIAN TO WIN GCT FINAL
FABIANO CARUANA IN FINAL
GRAND CHESS TOUR FINAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.