આર. પ્રજ્ઞાનંધાએ રચ્યો ઇતિહાસ, ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર જીતનાર પ્રથમ ભારતીય
આર. પ્રજ્ઞાનંધાએ સેન્ટ લુઇસમાં ફેબિયાનો કારુઆનાને 15-13થી હરાવીને ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : August 28, 2026 at 1:03 PM IST
R PRAGGNANANDHAA: આર. પ્રજ્ઞાનંધાએ સેન્ટ લૂઇસમાં ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે, અને આ પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો છે. તેણે ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ફેબિયાનો કારુઆનાને 15-13 થી હરાવ્યો. છ પોઈન્ટથી પાછળ હોવા છતાં, ચેન્નાઈના યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટરે હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો, અને મેચને પલટવા માટે એક અદ્ભુત વાપસી કરી. આ ઐતિહાસિક વિજય સાથે, તેણે તેની પ્રથમ ટ્રોફી અને આશરે ₹2 કરોડનું ઇનામ મેળવ્યું. તેણે તાજેતરમાં સેન્ટ લૂઇસ રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ ટાઇટલ પણ જીત્યું હતું.
અંતિમ દિવસે પ્રજ્ઞાનંધાની શાનદાર વાપસી
ટુર્નામેન્ટના અંતિમ દિવસની શરૂઆતમાં, ફેબિયાનો કારુઆનાએ 6 પોઈન્ટની લીડ મેળવી હતી, જેનાથી પ્રજ્ઞાનંધાને પુનરાગમનનો પડકાર મળ્યો હતો. જોકે, ભારતીય ખેલાડીએ શાનદાર ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું, બંને ઝડપી મેચ જીતીને લીડ મેળવી હતી. તેણે બ્લિટ્ઝ વિભાગમાં પણ આ ફાયદો જાળવી રાખ્યો હતો. બંને વચ્ચેની બ્લિટ્ઝ મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ. પરિણામે, પ્રજ્ઞાનંધાએ 15-13 ના અંતિમ સ્કોર સાથે આરામથી ટાઇટલ જીત્યું.
♟️𝐑 𝐏𝐫𝐚𝐠𝐠𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧𝐝𝐡𝐚𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲; 𝐁𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝟏𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐨 𝐰𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐞𝐬𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫— All India Radio News (@airnewsalerts) August 28, 2026
Indian Grandmaster R Praggnanandhaa created history, becoming the first Indian to win the Grand Chess Tour after staging a stunning… pic.twitter.com/Fw6oefz6Ea
પ્રથમ બ્લિટ્ઝ મેચમાં પ્રજ્ઞાનંધાની ભૂલ
પ્રજ્ઞાનંધ માટે પ્રથમ બ્લિટ્ઝ મેચ સારી રહી ન હતી. જોકે તેની પાસે જીતવાની મજબૂત તક હતી, પરંતુ સમયના દબાણને કારણે ઉતાવળમાં તેણે ભૂલ કરી. આનાથી તેની સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ, પરંતુ કારુઆના તકનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો, અને મેચ આખરે ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ. કારુઆનાએ પ્રથમ ક્લાસિકલ ગેમમાં સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું, જેમાં 6-0થી વિજય મેળવ્યો હતો. બુધવારે રમાયેલી બીજી ક્લાસિકલ રમત 3-3ના ડ્રો સાથે સમાપ્ત થઈ. પરિણામે, કારુઆનાએ અંતિમ દિવસની રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ મેચોમાં પ્રજ્ઞાનંધ પર 6 પોઈન્ટની લીડ મેળવી.
Praggnanandhaa Strikes Back in GCT Final!— ChessBase Nepal (@chessbasenepal) August 27, 2026
Praggnanandhaa R. defeats Fabiano Caruana in the first Rapid game of the Grand Chess Tour Final!
With this crucial victory, Pragg cuts the deficit to 9–7, with Caruana still holding a 2-point lead.
The battle is far from over - one… pic.twitter.com/ybsCAKy411
News Alert ! Grandmaster R Praggnanandhaa becomes first Indian player to win Grand Chess Tour title, beating Fabiano Caruana of United States in final.— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2026
વેસ્લી સોએ ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું
સેન્ટ લુઇસમાં યોજાયેલી ત્રીજા સ્થાન માટેની સ્પર્ધામાં, વેસ્લી સોએ વિન્સેન્ટ કીમરને હરાવીને સ્થાન મેળવ્યું. રેપિડ મેચોમાં દરેક ખેલાડીએ એક ગેમ જીતી, જેનાથી સ્પર્ધા રોમાંચક રહી. જોકે, વેસ્લી સોએ બ્લિટ્ઝ મેચોમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું, મેચ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં તેણે સતત ચારેય ગેમ જીતીને પોતાનો વિજય નિશ્ચિત કર્યો. અંતે, વેસ્લી સોએ કીમરને 18-12ના કુલ સ્કોર સાથે હરાવીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું.
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