આર. પ્રજ્ઞાનંદે રચ્યો ઇતિહાસ, 'સેન્ટ લુઇસ રેપિડ એન્ડ બ્લિટ્ઝ' ટુર્નામેન્ટ જીતી
ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર આર. પ્રજ્ઞાનંદે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 'સેન્ટ લુઇસ રેપિડ એન્ડ બ્લિટ્ઝ' ચેસ ટુર્નામેન્ટ જીતીને તેની કારકિર્દીની પ્રથમ ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ટ્રોફી મેળવી છે.
Published : August 7, 2026 at 1:13 PM IST
R PRAGGNANANDHAA: ભારતના યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટર આર. પ્રજ્ઞાનંદે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં યોજાયેલી 'સેન્ટ લુઇસ રેપિડ એન્ડ બ્લિટ્ઝ' ચેસ ટુર્નામેન્ટ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે શરૂઆતથી જ ટુર્નામેન્ટનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. બ્લિટ્ઝ રાઉન્ડના અંતિમ મુકાબલામાં, તેમણે ઉઝબેકિસ્તાનના જાવોખિર સિંદારોવ સામે ડ્રો કર્યો હતો, અને અંતિમ મેચ પહેલા જ ચેમ્પિયન તરીકે પોતાનો વિજય નિશ્ચિત કર્યો હતો. તેમણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં સંભવિત 35 માંથી 23.5 પોઈન્ટનો સૌથી વધુ સ્કોર મેળવ્યો અને તેમના કારકિર્દીની પ્રથમ ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ટ્રોફી જીતી. આ શાનદાર વિજય સાથે, તેમણે લગભગ ₹48 લાખ ($50,000) અને 13 મહત્વપૂર્ણ ટુર્નામેન્ટ પોઈન્ટ જીત્યા છે.
સિન્દારોવે આર. પ્રજ્ઞાનંદને આપી ટક્કર
પાંચ દિવસની ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન આર. પ્રજ્ઞાનંદએ સતત ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું. ઉઝબેકિસ્તાનના સિન્દારોવે અંતિમ દિવસ સુધી તેને જોરદાર પડકાર આપ્યો, પરંતુ ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટરે તેની લીડ ગુમાવવા દીધી નહીં. બ્લિટ્ઝ રાઉન્ડની છેલ્લી નવ મેચમાં, તેણે ત્રણ જીત્યા, પાંચ ડ્રો કર્યા અને ફક્ત એક જ હાર્યો. તેણે માત્ર મુખ્ય ટ્રોફી જ જીતી નહીં પરંતુ રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ બંને શ્રેણીઓમાં સૌથી વધુ પોઈન્ટ પણ મેળવ્યા. પોતાની જીત પછી, તેણે ટિપ્પણી કરી કે સ્કોરબોર્ડ જીતને સરળ દેખાડી શકે છે, પરંતુ તે કંઈ પણ હતું; સિન્દારોવે અંત સુધી ખૂબ જ મુશ્કેલ પડકાર ઉભો કર્યો હતો.
Indian Grandmaster R. Praggnanandhaa has won the 2026 Saint Louis Rapid & Blitz tournament with a round to spare— ANI (@ANI) August 7, 2026
(Pic Source: ChessBase India) pic.twitter.com/5gBZQJWeUz
આર. પ્રજ્ઞાનંદે નોર્વે ચેસ ટાઇટલ જીત્યું
પ્રજ્ઞાનંદ હાલમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. અગાઉ, જૂન 2026 માં, તેણે નોર્વેના ઓસ્લોમાં આયોજિત 'નોર્વે ચેસ' ટાઇટલ જીત્યું હતું. તે ટુર્નામેન્ટના અંતિમ રાઉન્ડમાં, તેણે જર્મનીના વિન્સેન્ટ કીમરને હરાવીને સતત ચાર મેચ જીતીને ટ્રોફી મેળવી હતી. હવે, તેની નજર આગામી ટુર્નામેન્ટ, સિંકફિલ્ડ કપ પર છે, જે 10 ઓગસ્ટથી શરૂ થાય છે. આ ટુર્નામેન્ટ ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર (GCT) ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થવાની છેલ્લી તક રજૂ કરે છે. આ પછી, પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોચના ચાર ખેલાડીઓ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે, જ્યાં વિજેતા આશરે ₹1.65 કરોડ ($200,000) નું નોંધપાત્ર ઇનામ મેળવવા માટે ઊભા રહેશે.
" winning it in a tournament with magnus and 4 wins in a row is special" - @rpraggnachess after winning @NorwayChess 2026! pic.twitter.com/OK56o9dkGo— ChessBase India (@ChessbaseIndia) June 6, 2026
ભારતનો સૌથી યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટર
10 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ તમિલનાડુની રાજધાની ચેન્નાઈમાં જન્મેલા આર. પ્રજ્ઞાનંદે ખૂબ જ નાની ઉંમરે ચેસની દુનિયામાં પોતાનું નામ બનાવ્યું. 2018માં, માત્ર 12 વર્ષ, 10 મહિના અને 13 દિવસની ઉંમરે, તેઓ વિશ્વના બીજા સૌથી નાના અને ભારતના સૌથી નાના ગ્રાન્ડમાસ્ટર બન્યા. તેમના પરિવારમાં ચેસ પ્રતિભા ચાલે છે; તેમની મોટી બહેન, આર. વૈશાલી, પણ એક પ્રખ્યાત ગ્રાન્ડમાસ્ટર છે જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.
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