શ્રેયસ ઐયર ભારતીય T20I ટીમમાં કેવી રીતે એન્ટ્રી કરશે? ક્રિકેટ દિગ્ગજ એ શાનદાર ફોર્મ્યુલા જણાવ્યો

IPL 2026 માં બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કરવા છતાં, PBKS કેપ્ટન હજુ સુધી ભારતની T20I ટીમમાં વાપસી કરી શક્યો નથી.

R ASHWIN ON SHREYAS IYER: ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ઓફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિને શ્રેયસ ઐયરને ભારતની T20I ટીમમાં સ્થાન કેવી રીતે સુરક્ષિત કરી શકાય તે અંગે એક રસપ્રદ સૂચન આપ્યું છે. અશ્વિને પસંદગીકારોને આ ફોર્મેટમાં ભારતના 15 શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓની યાદી બનાવવા અને તે યાદીના આધારે ટીમ પસંદ કરવા વિનંતી કરી છે.

IPL 2026 માં શ્રેયસ ઐયર શાનદાર ફોર્મમાં

શ્રેયસ ઐયર IPL 2026 માં પંજાબ કિંગ્સ માટે જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે. રવિવારના લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચ પહેલા, તેણે ચાર ઇનિંગ્સમાં 67.66 ની સરેરાશ અને 187.96 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 203 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન છતાં, PBKS કેપ્ટન હજુ સુધી ભારતની T20I ટીમમાં વાપસી કરી શક્યો નથી. ESPNcricinfo પર ચર્ચા દરમિયાન, રવિચંદ્રન અશ્વિને સૂચન કર્યું કે જો શ્રેયસ ભારતની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમનો ભાગ બનવા માટે પૂરતો સારો છે, તો તેને પસંદ ન કરવાનું કોઈ કારણ નથી.

શ્રેયસનું કેવી રીતે સિલેક્શન કરવું?

અશ્વિને કહ્યું, "જ્યારે કોઈને ટીમમાં રાખવાનું હોય, ત્યારે ફક્ત તેનું નામ લખો. તમારે ફક્ત 15 નામો પસંદ કરવા પડશે - શક્ય તેટલા શ્રેષ્ઠ 15 નામો. કોને બાકાત રાખવામાં આવી રહ્યા છે તેની ચિંતા કરશો નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, યશસ્વી જયસ્વાલને લો; તે છોકરો એક શાનદાર ખેલાડી છે. તેની રનની ભૂખ અસાધારણ છે. શું તે ભારતની T20I ટીમ માટે તૈયાર થઈ રહેલી યાદીમાં સામેલ થવા માટે પૂરતો સારો છે? ચોક્કસ. તો, તમે કોની જગ્યા લઈ રહ્યા છો તેની ચિંતા કર્યા વિના - તે ક્રમમાં નામો લખો - અને પછી નક્કી કરો કે સ્ટેન્ડબાય કોણ હશે."

3 વર્ષથી T20 થી દૂર

આ દિગ્ગજ સ્પિનરે આગળ સૂચવ્યું કે ભારત બે અલગ-અલગ ટીમો પણ રમી શકે છે, જેમ ઓસ્ટ્રેલિયા તેમના વર્ચસ્વના યુગમાં કરતું હતું. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "એક સમય હતો, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા તેના શિખર પર હતું, જ્યારે અમે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા 'A' ધરાવતી ત્રિકોણીય શ્રેણી રમતા હતા. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે બે ટીમો બને છે કે નહીં." શ્રેયસ ઐયરે 51 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 30.66 ની સરેરાશ અને 136.12 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1,104 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 8 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે છેલ્લે ડિસેમ્બર 2023 માં ટીમ માટે T20I રમી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. PBKS vs LSG: પંજાબ કિંગ્સની ધમાકેદાર જીત, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 54 રનથી હરાવ્યું
  2. GT vs MI: ગુજરાતનો ઘર આંગણે દબદબો, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે છે ખાસ રેકોર્ડ

