IPL ની વિચારસરણી ICC માં નહિ ચાલે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે અક્ષર પટેલનો ટીમમાં સમાવેશ ના કરતા ભડક્યો આર. અશ્વિન

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે હવે સુપર 8 મેચો ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

આર. અશ્વિન
આર. અશ્વિન (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 3:04 PM IST

R ASHWIN SLAMS TEAM SELECTION: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનથી કારમી હાર બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન પર પ્રશ્નોનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ મુદ્દો ઉપ-કપ્તાન અક્ષર પટેલને બાકાત રાખવાનો છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિને આ નિર્ણય પર ખુલ્લેઆમ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ સમજી શકતા નથી કે અક્ષરને આટલી મહત્વપૂર્ણ મેચમાંથી કેમ બહાર રાખવામાં આવ્યો. સુપર 8 મેચમાં, ટીમ મેનેજમેન્ટે ડાબા હાથના બેટ્સમેન સામે રણનીતિ તરીકે વોશિંગ્ટન સુંદરને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં જાળવી રાખ્યો હતો. જોકે, સુંદર બેટ અને બોલ બંનેથી પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો. તેણે બે ઓવરમાં 17 રન આપ્યા અને નંબર 5 પર બેટિંગ કરતા ફક્ત 11 રન બનાવ્યા.

IPL ની વિચારસરણી ICC માં નહિ ચાલે

પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ, એશ કી બાત પર, અશ્વિને કહ્યું કે આઈપીએલમાં, જ્યાં 14 મેચ રમાય છે, ત્યાં વિરોધી ટીમના બેટ્સમેનોના આધારે રણનીતિ બનાવવી યોગ્ય છે, પરંતુ આઈસીસી ટુર્નામેન્ટમાં ટીમે વધુ સ્થિરતા જાળવવી જોઈએ. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે અક્ષર પટેલ ટી20 ક્રિકેટનો એમવીપી (મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર) છે. તેમણે ટીમ માટે જે કર્યું છે તે ભૂલવું ન જોઈએ.

2024ની ફાઇનલની યાદ અપાવી

અશ્વિને ટી20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે આવી જ પરિસ્થિતિમાં, અક્ષરે એક મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી અને વિરાટ કોહલી સાથે મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરીને ભારતને 170 રનથી વધુ રન સુધી પહોંચાડ્યું. કોહલી પાસે ચોક્કસપણે અનુભવ હતો, પરંતુ અક્ષર પણ ઓછો નથી. જો ભારત પાસે થોડી વિકેટ અને મધ્ય ઓવરોમાં સ્થિરતા હોત, તો તેઓ લક્ષ્યનો પીછો કરી શક્યા હોત.

ભારતનું સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ મુશ્કેલ

નોંધનીય છે કે અક્ષરને પહેલા નેધરલેન્ડ્સ સામે આરામ આપવામાં આવ્યો હતો અને પછી તેને સુપર 8 ના મહત્વપૂર્ણ મેચમાં રમવામાં આવ્યો ન હતો. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં હાર બાદ પસંદગી અંગે ચર્ચા વધુ તીવ્ર બની છે. ભારતનો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ હવે વધુ મુશ્કેલ બન્યો છે. ટીમનો આગામી મુકાબલો 26 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે રમાશે. ટીમ મેનેજમેન્ટ પોતાના નિર્ણય પર અડગ રહે છે કે અક્ષર પટેલ પાછો ફરે છે તે જોવાનું બાકી છે.

સંપાદકની પસંદ

